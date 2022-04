Le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes devrait atteindre 4 454,3 millions de dollars américains d’ici 2027 | TCAC : 47,0 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes était évalué à 440.7 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 4 454.3 millions de dollars US d’ici 2027. Le marché est devrait enregistrer un TCAC de 47.0 % au cours de la période de prévision 2022-2027. En termes de volume, le marché était évalué à 694.4 millions d’unités en 2021 et devrait croître à un TCAC de 46.6 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’optique au niveau de la plaquette est tiré par les collaborations de la chaîne d’approvisionnement et la demande croissante de micro-optiques de plus en plus petites. Les optiques au niveau des plaquettes sont des produits optiques fabriqués à l’aide d’un procédé semi-conducteur sur des plaquettes. Les solutions de fabrication d’optique au niveau de la plaquette permettent la production au niveau de la plaquette de capteurs optiques de nouvelle génération et de nouveaux dispositifs de détection optique pour les produits électroniques grand public mobiles tels que la détection 3D, l’authentification biométrique, la détection environnementale, la détection infrarouge et les matrices de microlentilles.

Le développement de matériaux optiques avancés nécessite une caractérisation approfondie des propriétés chimiques, mécaniques et optiques ainsi qu’une évolutivité éprouvée pour la fabrication à grand volume (HVM). Actuellement, l’optique au niveau de la tranche de Himax est la clé de la future technologie photonique. Cela aidera à activer le dispositif de détection de nouvelle génération, l’AIoT et la vision artificielle.

Par ailleurs, la demande croissante de produits techniques compacts et la tendance à la miniaturisation sont deux évolutions qui exercent une influence majeure sur la production de composants micro-optiques. De plus, la micro-optique est une technologie clé indispensable pour de nombreux produits et applications aujourd’hui. Des éléments micro-optiques de réfraction et de diffraction hautement efficaces sont utilisés pour une mise en forme précise du faisceau et de la pupille. En outre, une collaboration étroite entre les fournisseurs de matériaux et les fabricants d’équipements de traitement est essentielle pour permettre le développement et le raffinement des processus nécessaires pour garantir une fiabilité et une fabricabilité élevées du WLO pour des produits de haute qualité. Ainsi, le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes devrait être tiré par les collaborations de la chaîne d’approvisionnement et la demande croissante de micro-optiques de plus en plus petites avec des optiques au niveau des plaquettes. En outre, l’ère de l’augmentation des réunions vidéo pourrait stimuler l’utilisation organisationnelle de la technologie de sécurité biométrique. Cependant, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine impose plusieurs défis à la croissance du marché de l’optique au niveau des plaquettes.

Segmentation du marché

Micro-Lens Array détient la part de marché la plus élevée en 2021 sur le marché mondial de l’optique au niveau de la plaquette

Sur la base du type, le marché de l’optique au niveau de la plaquette est segmenté en réseau de micro-lentilles, réseau de lentilles Shack-Hartmann, lentille oculaire composée uniforme et collimateur laser. Le segment des réseaux de microlentilles a contribué à la majeure partie du marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes en 2021, car il s’agit de réseaux de minuscules lentilles submillimétriques utilisées dans diverses applications optiques. Il trouve également une application considérable dans le segment de l’électronique grand public, recherchant la demande du marché au cours de la période de prévision. De plus, le réseau de microlentilles devrait présenter le TCAC le plus élevé de 49,2 % au cours de la période de prévision.

Le segment Laser Medical devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de l’application, le marché de l’optique au niveau de la plaquette est classé en électronique grand public, caméra de communication à fibre optique, mise en forme laser médicale et industrielle au laser. Le segment de l’électronique grand public a contribué à la majeure partie du marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes en 2021. La génération de revenus élevés de l’industrie électronique du secteur de l’électronique grand public ainsi que les ventes annuelles élevées de smartphones sont les principaux facteurs de la croissance segmentaire. De plus, le segment médical laser devrait projeter le TCAC le plus élevé de 51,4% sur le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes au cours de la période de prévision. Le taux de pénétration continuellement élevé de la chirurgie au laser dans le domaine médical conduit à la croissance rapide de l’optique au niveau de la plaquette dans l’industrie médicale au laser dans un avenir proche.

La Chine détenait la part la plus importante en termes de revenus sur le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes en 2021

Sur la base de la géographie, la Chine a dominé le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes en 2021 en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché, tels que Himax Technologies et plusieurs autres acteurs du marché local. En Asie-Pacifique , l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé de 58,2 % au cours de la période de prévision en raison des initiatives croissantes des acteurs du marché dans la région.

Profil de la société

China Wafer Level CSP Co., Ltd. est une société holding qui crée, développe et fabrique des technologies innovantes de semi-conducteurs, d’interconnexion et d’imagerie. La société propose également des services de co-conception et de qualification de nouveaux produits. Les produits de la Société sont appliqués dans divers domaines tels que l’électronique grand public, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs, les appareils photo et les consoles de jeux ; surveillance de la sécurité ; identification; électronique automobile; réalité virtuelle; cartes à puce et électronique médicale. China Wafer Level CSP cherche à étendre l’utilisation de ses offres de produits et de technologies sur les marchés des tablettes, des portables portables, de l’automobile et des smartphones.

AMS AG développe et fabrique des semi-conducteurs analogiques, des capteurs, des interfaces de capteur, des solutions de gestion de l’alimentation et des solutions sans fil. La Société fournit ses produits et services à des clients des marchés des communications, de l’industrie, de la technologie médicale et de l’automobile. Elle exerce ses activités sur plusieurs technologies, à savoir la détection 3D, la détection audio, la détection capacitive, l’imagerie CMOS, la détection spectrale et le réseau de microlentilles, entre autres. AMS AG s’attache à devenir le leader incontesté des solutions optiques grâce à des investissements audacieux dans l’innovation perturbatrice et la transformation continue, offrant une rentabilité et une croissance optimales. Elle développe des produits plus intelligents, plus sûrs, pratiques et plus respectueux de l’environnement.

Himax Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de semi-conducteurs dédié aux technologies de traitement d’image d’affichage. Himax est l’un des leaders mondiaux du marché des circuits intégrés de pilote d’affichage et des contrôleurs de synchronisation utilisés dans les téléviseurs, les ordinateurs portables, les moniteurs, les téléphones portables, les tablettes, l’automobile, les appareils photo numériques, la navigation automobile, les appareils de réalité virtuelle (VR) et de nombreux autres appareils électroniques grand public. La société propose également des capteurs d’image CMOS, des optiques au niveau de la tranche pour les dispositifs AR, la détection 3D et la détection intelligente à très faible puissance. L’optique au niveau de la tranche de Himax est la clé de la future technologie photonique. Cela aidera à activer le dispositif de détection de nouvelle génération, l’AIoT et la vision artificielle. En termes de segmentation des revenus commerciaux, le conducteur IC détient la part de marché la plus élevée.

EV Group (EVG) est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de production à haut volume et de solutions de processus pour la fabrication de semi-conducteurs, de MEMS, de semi-conducteurs composés, de dispositifs de puissance et de dispositifs nanotechnologiques. Les principaux produits d’EVG comprennent le collage de tranches, le traitement de tranches minces et les équipements de lithographie/nanoimpression lithographie (NIL), les enducteurs de résine photosensible ainsi que les systèmes de nettoyage et d’inspection/métrologie. EV Group se concentre sur l’introduction de solutions innovantes sur le marché de l’optique au niveau des tranches.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial de l’optique au niveau de la plaquette est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial au niveau des plaquettes figurent AMS AG, Himax Technologies, Inc., EV Group, Corning, China Wafer Level CSP Co., Ltd. et AAC Technologies, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial de l’optique au niveau des plaquettes sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial de l’optique au niveau de la plaquette:

Par type, le segment du marché mondial de l’ optique au niveau des plaquettes est sous-segmenté en: Matrice de micro-lentilles Matrice de lentilles Shack-Hartmann Lentille oculaire composée uniforme Collimateur laser

Par segment d’application du marché mondial de l’optique au niveau de la tranche est sous-segmenté en: Électronique grand public Caméra de communication à fibre optique Laser Médical Façonnage laser industriel

Par région, le marché mondial de l’ optique au niveau des plaquettes est sous-segmenté en: Amérique du Nord L’Europe  APAC Reste du monde



