Le marché mondial de l’infrastructure définie par logiciel devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Aperçu

Le marché de l’infrastructure définie par logiciel (SDI) est un segment émergent dans le secteur des TIC. L’adoption prolifique du mobile, du cloud et de l’analyse de données volumineuses sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la croissance du marché SDI.

SDI est une combinaison de calcul défini par logiciel, de stockage défini par logiciel et de réseau défini par logiciel. SDI est l’évolution du centre de données en intégrant les technologies cloud et informatiques pour construire et gérer les ressources. Cela permet aux entreprises de s’orienter vers les services et d’être plus efficaces.

Le but de la technologie est de réduire les coûts, d’améliorer l’agilité de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité de la gestion en fournissant des services informatiques à la demande.

Analyse de marché

Le marché mondial des SDI devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030.

La demande croissante de solutions informatiques des entreprises, la demande sans cesse croissante de cloud et les services basés sur la mobilité sont le moteur du marché.

Segmentation régionale

Les régions couvertes par le rapport sont les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. En outre, l’analyse par pays est fournie – États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Brésil, Allemagne, France, Inde et Chine.

Le marché SDI des Amériques et de l’Europe afficherait la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Les États-Unis, le Canada et le Brésil sont les principaux contributeurs à la croissance du marché SDI dans les Amériques. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont les principaux pays du marché SDI en Europe.

L’Asie-Pacifique est un marché émergent pour l’IDS et la croissance dans cette région est propulsée par la Chine et l’Inde. MEA est également un marché SDI en plein essor.

Segmentation par solutions

Le marché SDI est analysé sur la base de quatre segments, à savoir les solutions, les services, les verticales et les régions.

Le marché est segmenté par trois solutions majeures : le stockage défini par logiciel, le calcul défini par logiciel et la mise en réseau définie par logiciel.

La solution SDC devrait représenter plus de 40 % du marché SDI, suivi par SDS.

Segmentation par services

Le marché des SDI est segmenté et analysé en trois types de services – Service de conseil, Service d’intégration et Service de mise en œuvre et de maintenance.

Le service de conseil devrait jouer un rôle clé sur le marché des services SDI, suivi du service d’intégration.

Segmentation par secteurs verticaux

Le marché SDI est analysé par les secteurs verticaux clés suivants – BFSI, vente au détail, soins de santé, éducation, transport, télécommunications, services publics et énergie, etc.

Principaux fournisseurs

Certains des principaux acteurs de l’industrie présentés incluent Cisco System, HP, Oracle et VMware.

Analyse compétitive

Une analyse comparative concurrentielle est effectuée pour les principaux fournisseurs sur la base de mesures clés – offres clés, développements récents, orientation commerciale, objectifs commerciaux, stratégie commerciale, analyse SWOT, etc.

Stratégies commerciales actuelles et prévues pour les principales entreprises du marché.

Avantages

Le rapport revêt une importance particulière pour les principaux acteurs du marché:

Investisseurs : les investisseurs obtiendront des informations complètes sur le marché de l’IDS par secteur vertical et par pays. Cela les aidera à comprendre et à développer leur activité au niveau mondial.

Entreprises utilisatrices finales : elles comprendront l’importance des solutions et services SDI et leur impact sur leur activité.

Fournisseurs de services : les fournisseurs de services comprendront les scénarios de marché actuels et futurs. Ils comprendront les tendances clés de l’industrie et leur impact sur le marché au cours des 3 à 5 prochaines années.

Acteurs au niveau mondial : Le rapport aidera les acteurs mondiaux à comprendre les technologies émergentes sur le marché SDI et, par conséquent, à apporter des innovations de produits.

Le rapport fournit une analyse approfondie des informations clés de l’industrie et offre une énorme opportunité aux acteurs de comprendre les dernières tendances, les initiatives des fournisseurs, le scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales, les principales solutions et les pays sur lesquels se concentrer pour l’expansion du marché ou l’investissement à venir cinq. à six ans.

L’étude aide les parties prenantes à étendre leur portée géographique en leur fournissant des informations sur les principales opportunités commerciales et les tendances dans diverses zones géographiques pertinentes pour le marché SDI. Il donne l’opportunité aux acteurs de l’industrie d’améliorer leur approche commerciale actuelle en leur fournissant des informations stratégiques sur la concurrence sur le marché .

Le rapport peut également être personnalisé selon les besoins spécifiques de l’utilisateur. Le rapport personnalisé offre des données de segmentation plus approfondies basées sur les pays, les profils de fournisseurs, le type d’application et les secteurs verticaux.