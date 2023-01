La France et le marché mondial de l’édition et de la netteté vont gagner une traction substantielle jusqu’en 2030

La France et le marché mondial de l’édition et de la netteté vont gagner une traction substantielle jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’édition principale et de CRISPR était évaluée à 2 694,2 millions USD en 2020 et devrait atteindre 12 648,4 millions USD d’ici 2027, en croissance à un TCAC de 24,3 % de 2021 à 2027. La technologie des répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées en cluster est un outil génétique utilisé pour l’édition du génome. L’édition principale est considérée comme la version développée de la technologie d’édition du génome CRISPR/Cas9. Il s’agit d’une technologie d’édition du génome qui utilise la protéine de fusion Cas9-nickase et la transcriptase inverse pour traiter les défauts génétiques. Il s’agit d’un nouveau dispositif moléculaire capable de retirer et de couper des paires de bases et d’ajouter de longs segments d’ADN sans casser les brins de l’hélice. L’édition principale et le CRISPR sont utilisés comme ciseaux moléculaires pour développer de nouvelles thérapies pour traiter les maladies chroniques et génétiques. Cette technologie aide à traiter des maladies génétiques rares telles que la drépanocytose, la fibrose kystique, la correction d’une mutation ponctuelle et des maladies chroniques telles que le cancer du poumon.

Le marché de l’édition principale et du CRISPR est stimulé par une augmentation alarmante de la prévalence de maladies génomiques et chroniques telles que la fibrose kystique, le cancer du poumon et la drépanocytose ; les progrès de la R&D sur les gènes, l’augmentation de la demande de cultures génétiquement mutées ; une augmentation des fonds publics pour les projets de génomique; et une sensibilisation accrue au génie génétique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, environ 10 millions de personnes mourront des suites de divers types de cancer. Selon les données publiées par une fondation de la fibrose kystique, en 2019, 70 000 personnes ont été diagnostiquées avec la fibrose kystique. Plus de 1000 nouveaux cas de fibrose kystique sont signalés chaque année. De plus, la forte augmentation de la demande de génie génétique dans la recherche biomédicale et l’édition de gènes stimule la croissance du marché.

Ainsi, l’augmentation de la prévalence des maladies génétiques et l’augmentation de la demande de manipulation génétique sont les facteurs qui devraient propulser la croissance du marché. L’augmentation du financement des organisations privées et gouvernementales aux projets génomiques et l’augmentation de l’application dans les cultures génétiquement mutées sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial de l’édition principale et du CRISPR. De plus, une augmentation de l’incidence de maladies telles que le cancer contribue de manière significative à la croissance du marché, car la technique d’insertion et de suppression de gènes est utilisée pour traiter plusieurs maladies chroniques. L’augmentation des activités de recherche en génomique est un moteur clé du marché mondial. De plus, les gouvernements prennent de multiples initiatives pour soutenir la recherche médicale régénérative, qui devrait stimuler la croissance du marché.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’édition principale et CRISPR

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché mondial de l’édition principale et du CRISPR. La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve le système de santé dans le monde et accru le besoin d’un vaccin et d’anticorps monoclonaux pour la prévention et le traitement des patients souffrant du coronavirus. Un grand nombre de recherches ont été menées sur l’ADN et l’ARN du coronavirus pour comprendre comment il pénètre dans les cellules humaines et en apprendre davantage sur sa pathogenèse. Le génie génétique pourrait fabriquer le vaccin COVID-19 en quelques mois plutôt qu’en quelques années.

Par exemple, en mars 2021, des chercheurs du Medical College of Georgia aux États-Unis ont développé une technologie d’édition de pointe, qui a efficacement édité des gènes chez des souris et élargi la boîte à outils génétiques pour créer des modèles de maladies. De plus, en juin 2020, des scientifiques de l’Université de Stanford en Californie ont lancé l’outil PAC-MAN. Cet outil d’édition génétique cible et détruit des brins génétiques spécifiques du virus dans les cellules humaines. Par la suite, cela augmente la demande d’édition de gènes dans de nombreuses sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques, universités et laboratoires.

Global Prime Editing et dynamique du marché CRISPR

Moteurs : Avancées en R&D en génie génétique

Les développements récents réalisés dans le domaine des plateformes génomiques à haut débit pour l’ADN dans le génie génétique et l’analyse de la régulation ont ouvert la voie à des thérapies potentielles innovantes. Avec les progrès de la technologie, les scientifiques ont développé de nouvelles techniques plus efficaces pour l’édition du génome, telles que l’édition principale et la technologie CRISPR. Par exemple, en mars 2021, des chercheurs du Medical College of Georgia aux États-Unis ont annoncé que la technologie d’édition de pointe élargissait la boîte à outils génétiques pour développer des modèles animaux de maladies et corriger les problèmes génétiques. De plus, selon l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS), en 2020, la chercheuse Jennifer Doudna a utilisé la technologie d’édition de gènes CRISPR pour détecter le coronavirus en 5 minutes.

Contraintes : Questions juridiques et éthiques

De multiples problèmes éthiques sont associés à de nombreux aspects de l’édition de gènes. La plupart des problèmes éthiques sont liés aux centres d’édition du génome dans la lignée germinale humaine. L’édition de gènes dans la lignée germinale humaine est passée d’une génération à l’autre. De plus, l’Institut national de recherche sur le génome humain (NIH) du Maryland ne finance pas non plus un projet qui utilise l’édition de gènes pour les embryons humains. De plus, en raison de questions juridiques et éthiques, le consentement éclairé et la propriété doivent être obtenus auprès de la famille. Ainsi, tous ces facteurs freinent la croissance du marché.

Opportunités : Augmentation de la R&D des grands acteurs clés et diminution du coût du séquençage génomique

L’industrie de l’édition de gènes enregistre la plus forte croissance du secteur de la santé. Cela est attribué aux personnes du monde entier qui recherchent des options innovantes pour traiter les maladies chroniques et trouver des alternatives à la médecine traditionnelle. En outre, la demande mondiale de produits d’édition de gènes devrait offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché mondial. Les applications de modification génétique sont développées avec de nouvelles recherches et découvertes continues. Le génie génétique humain a un potentiel élevé pour traiter les maladies chroniques et génétiques telles que la cécité congénitale, l’anémie falciforme, les cancers du poumon et la fibrose kystique. Par exemple, en 2021, Novartis, l’une des principales sociétés pharmaceutiques, a annoncé la thérapie cellulaire CAR-T pour traiter les patients atteints d’un cancer du sang. La thérapie CAR-T est une immunothérapie de pointe qui modifie les

Portée du rapport sur le marché Prime Editing et CRISPR

L’étude classe le marché de l’édition principale et du CRISPR en fonction du composant, du type de déchet, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de service ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Ingénierie des lignées cellulaires

Régulation du génome

Modification des gènes

Thérapie cellulaire génétiquement modifiée

Par perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Instituts universitaires Recherche et thérapie biomédicales Recherche agricole Autres

Entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques Recherche et thérapie biomédicales Recherche agricole Autres

Organisation de recherche sous contrat Recherche et thérapie biomédicales Recherche agricole Autres



Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Recherche et thérapie biomédicales

Recherche agricole

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de l’édition de gènes devrait représenter la plus grande part de marché par service

Sur la base du service, le marché mondial de l’édition principale et du CRISPR est classé dans l’ingénierie des lignées cellulaires, l’édition de gènes, la régulation du génome et la thérapie cellulaire modifiée par des gènes . JLe segment de l’édition de gènes avait dominé le marché en 2020. On s’attendait à ce que cette tendance se poursuive tout au long de la période de prévision, en raison d’une augmentation de la demande d’édition de gènes dans le processus de découverte de médicaments ciblés et des progrès de la recherche sur les maladies génomiques. L’édition de gènes, également connue sous le nom d’édition du génome, est la façon dont l’ADN est supprimé, inséré, remplacé ou modifié dans le génome des organismes vivants. Il s’agit d’un type de génie génétique dans lequel un groupe de technologies et de scientifiques modifient l’ADN d’un organisme, tel que des bactéries, des plantes et des animaux. L’édition de gènes implique l’édition de l’ADN, ce qui entraîne des changements dans les traits physiques tels que le risque de maladie et la couleur des yeux.

Une augmentation de la prévalence des maladies chroniques, une augmentation de la demande de médecine régénérative, la croissance de la technologie d’édition du génome et les progrès de la R&D propulsent la croissance du marché. Le segment de l’édition de gènes a dominé le marché en 2020 et devrait poursuivre cette tendance tout au long de la période de prévision. Cela est dû à la demande accrue d’édition de gènes dans le processus de découverte de médicaments ciblés et aux progrès de la recherche sur les maladies génomiques.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par région, le marché de l’édition principale et du CRISPR est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 28,1 % sur le marché mondial de l’édition principale et du CRISPR au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique comprend le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives pour les acteurs opérant sur le marché de l’édition principale et du CRISPR.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la demande de nouveaux médicaments en Inde, en Chine et au Japon et l’augmentation du nombre de laboratoires de recherche sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché. Par exemple, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la population gériatrique en Asie-Pacifique devrait tripler, atteignant 1,3 milliard d’ici 2050. La population gériatrique est plus susceptible de développer la maladie chronique en raison d’une stabilité génomique et diminution de la fonction des cellules immunitaires, favorisant la croissance régionale. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, 1 028 658 habitants au Japon auraient reçu un diagnostic de cancer.

Principaux acteurs du marché Prime Editing et CRISPR

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale . Certaines des principales entreprises qui opèrent sur le marché mondial de l’édition principale et du CRISPR sont CRISPR Therapeutics, GenScript Biotech, Beam Therapeutics, Horizon Discovery, Intellia Therapeutics Inc., Inscripta, Precision Bioscience, Sangoma Therapeutics, Integrated DNA Technologies (IDT) et Synthego. Société.