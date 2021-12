Le marché mondial de l’automatisation de la pharmacie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2021-2028

Le marché de l’automatisation de la pharmacie se développe avec des facteurs tels que la demande croissante d’automatisation de la pharmacie afin de réduire les erreurs de médication , l’incidence accrue des maladies chroniques et les progrès technologiques dans l’automatisation de la pharmacie. Cependant, l’investissement en capital élevé pour l’installation de systèmes d’automatisation des pharmacies ainsi que les problèmes d’interopérabilité dans l’automatisation des pharmacies peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Principaux concurrents clés :

Talyst, LLC.

ARxIUM

OMNICELL, INC.

Cerner Corporation

Capsa Santé

Parata Systems, LLC

ScriptPro LLC

RxSafe, LLC.

Systèmes RxMedic, Inc.

MedAvail Technologies, Inc.

Astéres Inc.

PerceptiMed, Inc.

BD

Baxter

Gebr. Willach GmbH

Échange mondial de soins de santé, LLC.

BIQHS

Grifols, SA

Synergie Médicale

Yuyama

APD Algoritmos Procesos y Diseños SA

JVM Europe BV

Mediwell Systems Ltd.

E-SANTÉ Technology

Genesis Automation LTD

PHARMAGEST INTERACTIF

Meilleures solutions de santé

Segmentation :

Par produit (systèmes, logiciels et services)

Type de pharmacie (indépendante, de chaîne et fédérale)

Taille de la pharmacie (Pharmacie de grande taille, Pharmacie de taille moyenne et Pharmacie de petite taille)

Application (distribution et emballage de médicaments, stockage de médicaments et gestion des stocks)

Utilisateur final (pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de commande par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres)

Canal de distribution (appel d’offres direct et distributeur tiers)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

