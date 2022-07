Le marché mondial de l’administration de médicaments topiques pour la dermatologie Rx 2022 – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché identifie et analyse les tendances à venir dans l’industrie ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Avec l’année de référence précise et l’année historique, des évaluations et des calculs sont effectués dans le rapport. Cela permet de savoir comment le marché va agir au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT, sont caractérisées à l’aide de graphiques et de tableaux pour une meilleure expérience utilisateur et une compréhension claire.

Le rapport marketing complet est le résultat des modèles de meilleures pratiques, des analyses de marché complètes et des méthodologies de recherche avec lesquelles il atteint une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Les études de marché réalisées dans ce rapport sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour faire du rapport global un rapport exceptionnel, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.

Le marché mondial de l’administration de médicaments topiques pour la dermatologie Rx devrait atteindre 40 646,26 millions USD d’ici 2026, contre 29 475,18 millions USD en 2018, avec une croissance à un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les médicaments topiques jouent un rôle important dans le traitement des maladies dermatologiques. Les médicaments dermatologiques topiques encadrent un grand pourcentage de produits sur le marché des médicaments. Ces produits sont fabriqués à l’aide de processus de fabrication spécialisés tels que le remplissage de volume précis, le mélange à grande échelle, le chauffage et l’emballage.

L’administration topique de médicaments peut être effectuée dans le corps par voie ophtalmique, rectale, vaginale et cutanée en tant que voies topiques. Dans le secteur de la dermatologie, la peau joue un rôle majeur pour l’administration de médicaments topiques pour le traitement des maladies de la peau chez les patients. Les préparations topiques sont appliquées sur la peau pour des effets de surface, locaux ou systémiques. Les formulations topiques comprennent des ingrédients thérapeutiquement actifs qui aident à traiter les maladies de la peau chez les patients.

L’administration topique de médicaments est l’un des moyens les plus efficaces d’administration de médicaments car elle donne des résultats thérapeutiques optimaux. Progressivement, le système d’administration de médicaments topiques est devenu de plus en plus important dans l’industrie pharmaceutique. La réponse pharmacologique, à la fois l’effet thérapeutique souhaité et l’effet défavorable indésirable d’un médicament dépend de la concentration du médicament au lieu d’action, qui à son tour dépend de la forme posologique et de l’étendue de l’absorption du médicament au site d’action. En dermatologie, molécule médicamenteuse appliquée sur la peau qui pénètre dans la peau principalement par le chemin intercellulaire tortueux et continu. Ces produits sont disponibles sous différentes formes telles que des onguents, des crèmes, des lotions,

Marché mondial de l’administration de médicaments topiques pour la dermatologie Rx par type de produit (semi-solide, liquide, solide), application (infections cutanées, dermatite, anti-âge, acné, hyperpigmentation, rosacée, cancer de la peau, psoriasis, onychomycose, autres), catégorie (marque, générique ), Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Galderma Laboratories, LP, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Pfizer Inc., LEO Pharma A/S, GlaxoSmithKline plc., ALLERGAN, Bayer AG, 3M, Bausch Health Companies Inc., The Lubrizol Corporation, Cipla Inc., Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. entre autres.

Segmentation: marché mondial de la distribution de médicaments topiques Rx Dermatology

Le marché mondial de l’administration de médicaments topiques en dermatologie Rx est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la catégorie.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en solides, liquides et semi-solides. Le solide est sous-segmenté en poudre et autres. Le liquide est sous-segmenté en solution, émulsion, suspension, lotion et autres. Le semi-solide est sous-segmenté en crèmes, gels, onguents, pâtes, autres. En décembre 2016, Pfizer Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le produit appelé EUCRISATM (crisaborole) pommade 2 %. Il s’agit d’un nouvel inhibiteur topique non stéroïdien de la phosphodiétérase-4 (PDE-4). Il est utilisé pour le traitement de la dermatite atopique (DA) légère à modérée. Avec ce lancement du produit, la société s’est bâtie un héritage dans le secteur de l’inflammation et de l’immunologie.



Sur la base de l’application, le marché est segmenté en acné, dermatite, psoriasis, infections cutanées, anti-âge, cancer de la peau, hyperpigmentation, onychomycose, rosacée, autres. En mars 2017, Galderma Laboratories, LP, fabricants de la marque Cetaphil, a lancé sept nouveaux produits de soin du visage. Avec ce lancement du portefeuille de produits Cetaphil de la société a augmenté. La société dispose désormais d’une large gamme de solutions spécialisées pour les patients ayant des problèmes de peau, y compris l’hydratation et autres.



Sur la base de la catégorie, le marché est segmenté en générique et de marque. En février 2016, Allergan plc a reçu une approbation pour son produit ACZONE (dapsone) Gel, 7,5 % de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ce produit est un nouveau traitement topique sur ordonnance qui est utile pour le traitement de l’acné chez les patients de 12 ans et plus. Le produit a aidé le patient à traiter facilement l’acné, ce qui a finalement contribué à l’augmentation des revenus.



Développements récents :

En avril 2016, Allergan plc a acquis Topokine Therapeutics, Inc. moyennant un paiement initial de 85,8 millions USD et était éligible pour recevoir des étapes de développement et de commercialisation contingentes pouvant atteindre 260,0 millions USD.

En février 2019, Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. a conclu un accord exclusif de licence et de distribution pour la formulation topique de l’onychomycose en République populaire de Chine. Selon l’accord, Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., a fourni le droit exclusif pour le développement et la commercialisation du produit en RPC, ce qui a généré des revenus élevés.

En avril 2019, The Lubrizol Corporation a lancé son tout nouveau modificateur de rhéologie multifonctionnel 2 en 1, le polymère Carbopol Style 2.0. Le produit présente des avantages pour les soins de la peau tels qu’un aspect lisse et brillant, des textures de formulation uniques et autres. Avec ce lancement, le portefeuille de produits de la société a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation des revenus.

En août 2018, Cipla INC. a reçu l’approbation finale pour la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) pour le gel topique de diclofénac sodique, 1 % de la Food and Drug Administration des États-Unis (US FDA). Grâce à cela, la société a augmenté son portefeuille de produits et sa position forte sur le marché, en particulier dans le domaine de la dermatologie.

En novembre 2010, 3M a relancé la gamme Cavilon Professional Skin Care. Ce produit a aidé à prévenir les dommages cutanés causés par l’humidité, la friction et les traumatismes adhésifs. Le portefeuille de produits de la société a augmenté dans le domaine de la dermatologie et a donc augmenté les revenus de la santé.

Opportunités:

FAIBLE PÉNÉTRATION BIOLOGIQUE :

Les produits biologiques sont les médicaments fabriqués à partir de protéines animales ou humaines qui ont la capacité de traiter les maladies respectivement. Ils ont la capacité de traiter un certain nombre de maladies telles que le psoriasis, l’arthrite psoriasique, d’autres types d’arthrite et les maladies inflammatoires de l’intestin. En raison de la faible activité des produits biologiques pour le traitement de toutes les maladies dermiques, les médicaments topiques dominent le marché à des fins de traitement et, par conséquent, leur demande augmente sur le marché.

ACCROISSEMENT DE LA CONCURRENCE ENTRAÎNANT DES INVESTISSEMENTS ÉLEVÉS EN R&D POUR INNOVER DE NOUVEAUX PRODUITS :

La maladie de la peau de l’ère récente est l’une des principales maladies chez les personnes pour lesquelles des traitements sont disponibles. L’un des traitements avancés est le système d’administration de médicaments topiques dans lequel la peau joue un rôle important car le médicament est appliqué sur la peau qui a la capacité de traiter les zones touchées. Un certain nombre d’entreprises ont pris l’initiative de fournir des produits ou des médicaments de haute qualité pour le traitement des maladies de la peau. Cela implique le processus d’innovation dans la recherche pharmaceutique. Le nombre croissant de maladies nécessite un traitement approprié pour lequel les médicaments topiques jouent désormais un rôle majeur. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont augmenté leurs installations de R&D afin de fournir les médicaments qui s’avèrent être un facteur majeur dans la conduite du marché à l’avenir.

CROISSANCE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS :

Les industries pharmaceutiques subissent probablement la plupart des activités de fusion et d’acquisition (M&A) que toutes les autres industries impliquant un nombre de transactions et de dépenses. Cette activité est nécessaire en raison de l’augmentation du développement d’un nouveau médicament dans l’industrie pharmaceutique. Par exemple, en juillet 2018, Leo Pharma a acquis l’unité mondiale de dermatologie sur ordonnance de Bayer AG (Allemagne) pour un prix non divulgué. Le but de cette acquisition était d’étendre leur produit aux médicaments pour la peau. Leo Pharma développe davantage l’activité de dermatologie sur ordonnance avec cette acquisition. L’augmentation des acquisitions et des fusions aide les entreprises à renforcer leurs revenus ainsi que leurs installations de R&D et de fabrication, ce qui contribue ultimement à la croissance du marché particulier.

MARCHÉ ÉMERGENT:

L’abordabilité élevée pour les patients entraîne une augmentation des investissements du secteur privé. De nombreuses entreprises se concentrent sur des développements stratégiques pour accroître leur présence dans les économies émergentes. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population vieillissante et l’augmentation du revenu disponible contribueront à la croissance du marché. Le marché de la délivrance de médicaments topiques présente une grande opportunité car cette plate-forme contient de nouveaux éléments qui ont été incorporés pour le traitement des maladies de la peau et des muqueuses. Les affections cutanées augmentent dans le monde entier, ce qui nécessite finalement un traitement. La sensibilisation accrue aux maladies de la peau est également un facteur qui aide le marché à se développer à l’avenir.

Défis:

EFFETS SECONDAIRES:

L’effet secondaire des médicaments se produit chez l’homme en raison de l’utilisation à long terme des médicaments. Certains effets secondaires peuvent survenir dans le corps du patient après avoir consommé des médicaments topiques. Par exemple, la consommation à long terme de corticostéroïdes peut provoquer des malformations congénitales chez l’enfant à naître. Les médicaments topiques peuvent fournir un meilleur traitement, mais à part cela, le produit a également des effets secondaires. Cela est dû à une utilisation excessive de traitements topiques qui augmente le risque d’effets secondaires cutanés et systémiques et, par conséquent, entrave la croissance du marché.

RAPPEL DE PRODUIT :

Au cours des dernières années, le nombre de rappels de produits sur le marché de l’administration de médicaments topiques a considérablement augmenté. Ces rappels de produits peuvent survenir en raison d’un défaut de conformité, tel que des défauts de conception ou de fabrication, qui peuvent nuire à l’innocuité, à l’efficacité et à la pureté du médicament ou des dispositifs d’administration de médicament par une entreprise de fabrication de médicaments. Par exemple, en juillet 2016, GlaxoSmithKline (Royaume-Uni) a annoncé le rappel de sa pommade Bactroban et de sa crème Bactroban en raison de la présence de contamination lors de la fabrication ; ces formulations ont été utilisées par voie topique pour les infections cutanées. De plus, en juin 2016, le patch médicamenteux contre la migraine de Teva Pharmaceutical nommé Zecuity a été rappelé pour avoir signalé des brûlures graves et des cicatrices permanentes potentielles. Les rappels de produits affectent les revenus de la société et, en fin de compte, affectent le marché en question.

