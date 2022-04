Le marché mondial de la thérapie numérique devrait atteindre 24 143,3 millions de dollars d’ici 2030, en raison de l’utilisation croissante d’appareils portables et des investissements dans la santé numérique | TCAC : 23,1 % : Astute Analytica

Selon l’étude entreprise par Astute Analytica, le marché mondial des thérapies numériques était évalué à 3 744.3 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 24 143.3 millions de dollars US d’ici 2030. Le marché devrait pour enregistrer un CAGR de 23.1% au cours de la période de prévision 2022-2030.

Digital Therapeutics (DTx) est une application logicielle mobile qui traite une maladie ou une affection. La thérapie numérique fournit des technologies fondées sur des données probantes qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients. Ces produits sont examinés et approuvés par les organismes de réglementation avant utilisation et sont fournis par le biais de programmes logiciels et d’appareils évalués cliniquement afin de traiter, prévenir et gérer un large éventail de maladies et de conditions médicales. L’application logicielle de thérapie numérique peut être utilisée indépendamment ou en combinaison avec des médicaments ou des dispositifs afin d’avoir un impact sur les défis complexes de la santé.

De plus, des facteurs tels que l’utilisation croissante d’appareils portables et l’investissement dans la santé numérique stimuleront la croissance du marché de la thérapie numérique. Les appareils portables et les thérapies numériques favorisent une approche préventive des soins de santé plus axée sur le patient en fournissant une surveillance et une collecte de données en temps réel. Les appareils portables et les technologies de santé numériques offrent des possibilités de traitement personnalisé pour les patients en réduisant les coûts et en améliorant l’accès et la qualité des soins de santé. Afin de diagnostiquer précocement la maladie et de fournir des soins en temps opportun, l’adoption de dispositifs portables intégrés ou liés à la thérapie numérique alimentera la demande du marché et accélérera sa croissance au cours de la période de prévision. En outre, L’importance croissante de la santé et des technologies numériques a alimenté les investissements en capital et amplifiera la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l’intégration de la thérapie numérique avec d’autres mesures de santé numériques telles que la télémédecine contribuera à la croissance du marché. De plus, l’introduction croissante de technologies avancées dans les dispositifs médicaux et le lancement de solutions thérapeutiques numériques basées sur la blockchain réduiront dans une certaine mesure les problèmes de sécurité et créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, la réticence des gens à utiliser les thérapies numériques et les problèmes de confidentialité sont des facteurs de restriction majeurs auxquels sont confrontés les fournisseurs de thérapies numériques, ce qui entrave la croissance du marché.

Segmentation du marché

Le segment des logiciels détient la part de marché la plus élevée en 2021 sur le marché mondial de la thérapie numérique

Basé sur les composants, le marché des thérapies numériques est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché de la thérapeutique numérique en 2021 en raison de sa forte application dans le secteur de la santé numérique. L’adoption croissante d’appareils intelligents et la prolifération croissante de la télésanté ont considérablement stimulé la croissance sectorielle. De plus, le segment des services devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le segment des applications préventives devrait enregistrer un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Basé sur l’application, le marché de la thérapeutique numérique est divisé en applications préventives et applications liées au traitement/aux soins. Les applications préventives sont ensuite segmentées en prédiabète, obésité, nutrition, gestion du mode de vie et autres. L’application liée au traitement/aux soins est classée en diabète, troubles du système nerveux central, troubles respiratoires chroniques, troubles musculo-squelettiques, maladies cardiovasculaires, arrêt du tabac, observance médicamenteuse, troubles gastro-intestinaux, gestion de la toxicomanie et de la toxicomanie et réadaptation et soins aux patients. On estime que le segment des applications préventives a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Alors que les applications liées au traitement/aux soins ont dominé le marché en 2021.

On estime que le segment B2B aura la part de marché la plus élevée en 2021

Sur la base du canal de vente, le marché des thérapies numériques est segmenté en Business-to-Business (B2B) et Business-to-Consumer (B2C). Le Business-to-Consumer (B2C) est en outre classé en patient et soignant. Le Business-to-Business (B2B) est en outre divisé en employeur, fournisseur de soins de santé, payeurs, sociétés pharmaceutiques et autres. Le segment B2B a dominé la part de marché des thérapies numériques en 2021. De plus, le segment B2C devrait enregistrer un TCAC de 24,3 % au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante des fournisseurs, des payeurs et des employeurs aux avantages des thérapies numériques.

L’Amérique du Nord détenait la part la plus importante en termes de revenus sur le marché mondial de la thérapie numérique en 2021

Sur la base de la géographie, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des thérapies numériques en 2021. Alors que l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial des thérapies numériques au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans les thérapies numériques et des initiatives gouvernementales pour soutenir les avancées technologiques stimule davantage la croissance du marché dans cette région.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 3 744,3 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 24 143,3 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 23,1 % de 2022 à 2030 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché comprennent Livongo Health, Inc., Omada Health, Inc., Proteus Digital Health, Inc., Akili Interactive Labs, Inc., 2Morrow Inc., Click Therapeutics Inc., Happify Health, Kaia Health, Teladoc Health, Inc., Medtronic, Pear Therapeutics, Inc., ResMed et Voluntis Segments couverts Par composant, par application, par canal de vente, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Profil de la société

Teladoc Health est le leader mondial des soins virtuels holistiques offrant la technologie pour se connecter, une expertise en laquelle on peut avoir confiance et le pouvoir d’améliorer la santé pour tous. Il fournit une plate-forme basée sur la science et la technologie des données pour la détection du diabète. Elle propose un large éventail de portefeuilles, notamment des solutions de gestion du diabète, du bien-être, de la santé de la population, des technologies de la santé, de la santé numérique, de l’hypertension, de la prévention du diabète, du DPP, de la pression artérielle et des soins de santé comportementaux. Alors qu’en termes de segmentation géographique des revenus, les États-Unis détiennent la part la plus élevée du marché.

Medtronic plc est une société de dispositifs médicaux enregistrée aux États-Unis qui développe, fabrique, distribue et vend des thérapies médicales basées sur des dispositifs aux hôpitaux, médecins, cliniciens et patients du monde entier. C’est un producteur mondial de dispositifs médicaux et de thérapies telles que les pompes à insuline, les stimulateurs cardiaques et les thérapies du diabète. Et il est surtout connu pour ses dispositifs cardiaques révolutionnaires tels que les stimulateurs cardiaques à piles et miniatures, il a également introduit des produits de pointe dans l’industrie.

Akili Interactive Labs, Inc. développe des thérapies, des évaluations et des diagnostics cognitifs cliniquement validés qui ressemblent à des jeux vidéo. Leur médecine numérique n’est pas délivrée via une pilule mais plutôt via une expérience de jeu vidéo brevetée et captivante. Ils évaluent de nouvelles technologies et font progresser un large éventail de programmes pour traiter les déficiences cognitives et améliorer les symptômes associés aux conditions médicales en neurologie et en psychiatrie. Les spécialités de l’entreprise se situent dans la biotechnologie, le numérique, le TDAH, la biostatistique, la thérapeutique numérique et les médicaments numériques.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial de la thérapie numérique est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des thérapies numériques figurent Livongo Health, Inc., Omada Health, Inc., Proteus Digital Health, Inc., Akili Interactive Labs, Inc., 2Morrow Inc., Click Therapeutics Inc., Happify Health , Kaia Health, Teladoc Health, Inc., Medtronic, Pear Therapeutics, Inc., ResMed et Voluntis, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial de la thérapie numérique est segmenté en fonction du composant, de l’application, du canal de vente et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial de la thérapie numérique sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial de la thérapie numérique (DTx):

Par composant, le segment du marché mondial de la thérapie numérique (DTx) est sous-segmenté en: Matériel Logiciel Prestations de service



Le segment par application du marché mondial de la thérapie numérique (DTx) est sous-segmenté en: Applications préventives Prédiabète Obésité La nutrition Gestion du mode de vie Autres Applications liées au traitement/aux soins Diabète Troubles du SNC Trouble de santé mentale Autres troubles du SNC Troubles respiratoires chroniques Troubles musculo-squelettiques Maladies cardiovasculaires Sevrage tabagique Adhésion aux médicaments Problèmes gastro-intestinaux Gestion de la consommation de substances et des dépendances Réadaptation et soins aux patients

Par segment de canal de vente du marché mondial de la thérapie numérique (DTx) est sous-segmenté en: Entreprise à entreprise (B2B) Employeur Fournisseur de soins de santé Payeurs Compagnies pharmaceutiques Autres Entreprise à consommateur (B2C) Patient Soignant

Le segment par région du marché mondial de la thérapie numérique (DTx) est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



