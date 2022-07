Le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le secteur de la santé devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, ce qui représente un remarquable TCAC 2022-2030 de XX %. La technologie de réalité augmentée (AR) représente une part de marché plus importante et croîtra de XX % par an au cours des années de prévision, plus rapidement que la technologie de réalité virtuelle (VR) dans le domaine de la santé.

Mis en évidence avec 82 tableaux et 79 chiffres, ce rapport de 184 pages « Marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour les soins de santé par technologie, offre, type d’appareil, application, utilisateur final et région 2019-2026 : prévision des tendances et opportunité de croissance » est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché mondial de la RA et de la VR pour les soins de santé et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport fournit des données historiques sur le marché pour 2022-2030, des estimations de revenus pour 2022 et des prévisions de 2022 à 2030. (Veuillez noter que le rapport sera mis à jour avant la livraison si nécessaire, de sorte que la dernière année historique soit l’année de base et les prévisions. couvre au moins 5 ans au-delà de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances des produits émergents et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, de l’offre, du type d’appareil, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base de la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2015-2026 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

• Réalité augmentée (AR)

o Réalité augmentée basée sur des marqueurs (segmentée davantage en marqueur passif et marqueur actif)

o Réalité augmentée sans marqueur (segmentée davantage en suivi basé sur un modèle et traitement basé sur l’image)

• Réalité virtuelle (VR)

o Technologie non immersive

o Semi- Technologie immersive et entièrement immersive

Sur la base de l’offre, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2015-2026 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

• Matériel

o Capteurs

o Composant semi -conducteur

o Écrans et projecteurs

o Traqueurs de position

o Caméras

o Autres

• Logiciels

o Kits de développement logiciel

o Solutions d’imagerie

o Solutions d’entreprise

o Plateformes de contenu

o Autres

• Service

o Services cloud

o Intégration de système

o Conseil

o Autres

Sur la base du type d’appareil, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2015-2026 (historique et prévisionnel) inclus dans chaque section.

• Dispositifs

de réalité augmentée o Visiocasque (HMD)

o Appareil portatif

• Dispositifs de réalité virtuelle

o Visiocasque (HMD)

o Dispositif de suivi des gestes

o Projecteur et mur d’affichage

Sur la base des applications, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2015-2026 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

• Chirurgie

• Réadaptation et neurologie comportementale

• Gestion de la douleur

• Formation et éducation médicales

• Diagnostic

• Gestion de la condition physique

• Thérapie d’exposition en réalité virtuelle (VRET)

• Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2015-2026 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

• Instituts universitaires

• Hôpitaux et cliniques

• Laboratoires de recherche et de diagnostic

• Sociétés pharmaceutiques et centres de recherche

• Agences publicitaires et gouvernementales

• Autres utilisateurs finaux

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, Reste d’Europe)

• Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine)

• Reste du monde (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels sont disponibles pour 2015-2026. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par technologie, application et utilisateur final au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement dans le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour les soins de santé sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Acteurs clés :

