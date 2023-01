Le marché mondial de la poudre d’ananas devrait atteindre 24,65 millions USD entre 2022 et 2029, avec un TCAC de 5,80 %. L'ananas, fruit bien connu, est largement consommé car il est riche en vitamine C et en antioxydants. Le traitement du jus d'ananas produit une poudre jaune fluide appelée poudre d'ananas.

Le marché de la poudre d’ananas devrait croître à un TCAC de 5,80 % de 2022 à 2029, passant de 15,7 millions USD en 2021 à 24,65 millions USD en 2029. Les rapports de marché créés par l’équipe des études de marché de Data Bridge incluent des informations sur le marché telles que la valeur marchande. , taux de croissance, segment, géographie, ainsi qu’une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs Couverture, acteurs du marché et scénarios de marché.

Los dulces, las salsas picantes de frutas, los refrescos concentrados, los dulces, los helados, los alimentos de panadería y galletas, los alimentos para bebés, los refrigerios, las premezclas de dulces, los productos lácteos y otros artículos se pueden aromatizar con piña en poudre.

Dynamique du marché de la poudre d’ananas

chauffeur

Sensibiliser le public à l’ajout de micronutriments dans l’alimentation

La popularité croissante de la saveur d’ananas devrait alimenter la croissance du marché mondial de la poudre d’ananas à mesure que la demande augmente pour les extraits alimentaires qui offrent une saveur intense et améliorent la valeur nutritionnelle. De plus, la poudre d’ananas a une durée de conservation plus longue et peut être facilement transportée d’un endroit à un autre, deux autres facteurs qui devraient stimuler la demande sur le marché cible.

Demande croissante dans le secteur des soins personnels

L’utilisation accrue de fruits et légumes en poudre, en particulier dans l’industrie cosmétique, devrait alimenter la croissance du marché de la poudre d’ananas. Les poudres de fruits et de légumes peuvent remplacer la pectine pure dans les aliments car elles réduisent les coûts de production et fournissent des étiquettes propres.

De plus, les préoccupations sanitaires croissantes de ces dernières années ont affecté la demande de produits nutritifs tels que les poudres de fruits et de légumes. Il est riche en antioxydants, en nutriments bioactifs et en composés phytochimiques non nutritifs, ce qui peut réduire le risque de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques, l’arthrite, les maladies respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux et les déficiences immunitaires.

Impact du COVID-19 sur le marché Poudre d’ananas

Les consommateurs s’approvisionnent en produits à longue durée de conservation, tels que les céréales, les barres de collation, les farines de boulangerie et les soupes. En conséquence, les ventes se sont stabilisées dans une certaine mesure. Alors que les consommateurs s’adaptent à leur nouveau mode de vie normal en raison de la pandémie, de plus en plus de consommateurs préfèrent des collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un grand nombre de startups privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande croissante.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’ensemble de l’industrie des cubes et poudres de fruits et légumes n’a pas connu de baisse significative de ses revenus. Alors que la production d’aliments et de boissons transformés continue de croître à travers le pays, la demande pour ces ingrédients augmente également de manière significative.

Étendue du marché mondial de la poudre d’ananas

catégorie de produit

basique

traditionnel

utilisateur final

Tonique

Nourriture pour bébés

Autre

canal de distribution

entreprise à entreprise

Supermarché

Commerce électronique

magasin de détail

La technologie

frais et sec

séchage par pulvérisation

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de l’ananas

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la poudre d’ananas comprennent:

Nutra séché (Australie)

Bator Foods (États-Unis)

Kenegrad (Royaume-Uni)

Paradise Fruits (Allemagne)

Aarkay Foods Limited (Inde)

FutureCeuticals (États-Unis)

Institut Nutribotanique (Brésil)

Herbes (indiennes)

Saipro Biotech Private Limited (인도)

