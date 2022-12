Le marché mondial de la poudre d’ananas devrait atteindre 24,65 millions USD d’ici 2029.

Le marché de la poudre d’ananas était de 15,7 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 24,65 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,80 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. . Portée, acteurs du marché et scénarios de marché, et comportement des consommateurs.

L’ananas est un fruit topique largement consommé et populaire, riche en vitamine C et en antioxydants. La poudre d’ananas est une poudre jaune fluide obtenue en traitant du jus d’ananas. La poudre d’ananas a un goût, un arôme et une valeur nutritive typiques. La poudre d’ananas contient une enzyme de fruit appelée bromélaïne, qui présente de nombreux avantages pour la santé des humains.

La poudre d’ananas peut être utilisée pour aromatiser les confiseries, les chutneys de fruits, les concentrés de boissons gazeuses, les confiseries, les crèmes glacées, les produits de boulangerie et de biscuiterie, les aliments pour bébés, les collations, les prémélanges de confiserie, les produits laitiers et d’autres produits.

Dynamique du marché de la poudre d’ananas

chauffeur

Sensibilisation du public à l’ajout de micronutriments dans l’alimentation

La demande croissante d’extraits alimentaires qui augmentent la valeur nutritionnelle tout en offrant un goût piquant et la popularité croissante de la saveur d’ananas devraient alimenter la croissance du marché mondial de la poudre d’ananas. De plus, la poudre d’ananas a une durée de conservation plus longue et peut être facilement transportée d’un endroit à un autre, deux autres facteurs qui devraient stimuler la demande sur le marché cible.

Demande croissante dans le secteur des soins personnels

L’utilisation croissante de poudre de fruits et de légumes, en particulier dans l’industrie cosmétique, devrait alimenter la croissance du marché de la poudre d’ananas. Les poudres de fruits et de légumes sont également de bons substituts à la pectine pure dans les aliments car elles réduisent les coûts de production et garantissent des étiquettes propres.

De plus, les préoccupations croissantes en matière de santé ont augmenté la demande de produits nutritionnels tels que les poudres de fruits et de légumes ces dernières années. Réduit le risque de maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques, l’arthrite, les maladies respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux, l’immunodéficience et plus encore.

Impact du COVID-19 sur le marché Poudre d’ananas

Les consommateurs accumulent des produits à durée de conservation prolongée, comme le granola, les barres-collations, le bicarbonate de soude et la soupe. En conséquence, les ventes se sont quelque peu stabilisées. La pandémie a forcé les consommateurs à s’adapter à un nouveau mode de vie normal et, par conséquent, les consommateurs préfèrent de plus en plus des collations rapides et nutritives. COVID-19 a ouvert la porte à un certain nombre de nouvelles entreprises privées pour entrer sur le marché afin de répondre à la demande croissante. Pendant la pandémie de COVID-19, l’industrie globale de la poudre et des flocons de fruits et légumes n’a pas connu de baisse significative de ses ventes. Alors que la production d’aliments et de boissons transformés continue d’augmenter à travers le pays, la demande pour ces ingrédients a également augmenté de manière significative.

Étendue du marché mondial de la poudre d’ananas

type de produit

important

traditionnel

Utilisateur final

Ajout

nourriture pour bébés

Etc

canal de distribution

B2B

Supermarché

commerce électronique

magasin de détail

La technologie

sec frais

séchage par pulvérisation

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de l’ananas

Les principaux acteurs du marché de la poudre d’ananas sont :

Nutra séché (Australie)

Bathory Foods (États-Unis)

Kennegrade (Royaume-Uni)

Fruits du paradis (Allemagne)

Aarkay Food Products Ltd (Inde)

FutureCeuticals (États-Unis)

NutriBotany institutionnel (Brésil)

Les Herbes (Inde)

Saipro Biotech Private Limited (États-Unis)

