Le marché mondial de la pharmacie électronique 2021 verra une croissance massive dans le monde, une analyse d’impact COVID-19, des tendances de l’industrie, des prévisions 2028

Le marché mondial de l’e-Pharma devrait passer de sa valeur initiale estimée de 33,71 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 101,69 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,80% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la demande de médicaments dans ces populations.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de l’e-pharma sont Boehringer Ingelheim International GmbH, AbbVie Inc., Aurobindo Pharma, Pfizer Inc., Walmart Inc., Walgreen Co., Express Scripts Holding Company, The Kroger Co., L Rowland & Co, DocMorris, Giant Eagle, Inc., OptumRx, Inc., CVS Health, Merck & Co., Inc., Thermo Fisher Scientific.

Analyse compétitive:

Le marché mondial e-Pharma est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché d’e-Pharma pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial e-Pharma par type (gestionnaire de prestations pharmaceutiques, pharmacie Internet légitime, pharmacie Internet illégale ou contraire à l’éthique), application (hôpitaux, usage personnel, recherche gouvernementale), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de l’e-Pharma

Le marché E-Pharma est un moyen de transaction entre les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies. Le marché de l’e-pharma est l’une des innovations récentes qui est apparue comme le moyen le plus pratique de commander des médicaments. En gros, il existe 3 types de e-pharmacie sur le marché qui sont : la e-pharmacie organisée, la e-pharmacie non organisée et le commerce international illégal via la e-pharmacie. E-Pharmacy est bénéfique pour les gens ordinaires à bien des égards en fournissant : la commodité du consommateur, l’accès du consommateur, l’éducation du consommateur, les enregistrements de données, l’authenticité des médicaments.

Facteurs de marché

L’augmentation du vieillissement de la population stimule la croissance de ce marché

La prévalence croissante des ordonnances électroniques est un autre facteur qui stimule la croissance du marché.

Contraintes du marché

Le nombre croissant de pharmacies en ligne illégales freine la croissance de ce marché

La disponibilité de faux médicaments en ligne est un autre facteur limitant la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Giant Eagle Inc. a annoncé son acquisition avec Ricker Oil Company Inc. La principale de l’acquisition est d’étendre les marques GetGo et Ricker’s de Giant Eagle sur le marché de l’Indiana et de fournir aux clients des produits et services frais.

En février 2016, Wal-Mart Stores, Inc. a annoncé l’accord de McKesson Corporation pour la distribution de produits pharmaceutiques génériques. L’objectif principal de l’accord est d’étendre leurs activités dans le monde entier et McKesson distribuera tous les produits pharmaceutiques de Walmar

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.