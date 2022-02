Le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine observera une forte croissance pour générer des revenus massifs les années à venir

Ce rapport sur le marché mondial comprend des données étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Des outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’analyse PESTLE, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché. Le rapport de recherche met en évidence les tendances récentes du marché, la croissance de la dernière décennie et les opportunités à venir sur le devant de la scène. La plupart des assemblages d’informations sont présentés dans un cadre graphique à côté des mesures associées.

La taille du marché de la mobilité aérienne urbaine est évaluée à 26 150,23 millions USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 13,50 % sur la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la mobilité aérienne urbaine fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Des informations complexes sur le marché sont converties en une version plus simple dans ce rapport sur la mobilité aérienne urbaine à l’aide d’outils et de techniques établis pour les fournir aux utilisateurs finaux. Les études de recherche impliquées dans ce rapport sur la mobilité aérienne urbaine aident à évaluer plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en croissance, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché. La simplicité maintenue dans la méthode de recherche et l’utilisation d’excellents outils et techniques font de ce rapport d’étude de marché sur la mobilité aérienne urbaine un rapport exceptionnel. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été effectués dans ce rapport sur le marché de la mobilité aérienne urbaine en supposant une année de base définie et l’année historique.

Certains acteurs bien établis sur le marché de la mobilité aérienne urbaine sont –

Le paysage concurrentiel du marché de la mobilité aérienne urbaine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la mobilité aérienne urbaine.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la mobilité aérienne urbaine sont Wisk Aero LLC, LILIUM, Volocopter GmbH, Honeywell International Inc., TE Connectivity, Airbus SAS, Jaunt Air Mobility LLC, Joby Aviation, Archer Aviation, Lockheed Martin Corporation, NEVA Aerospace, Opener, Pipistrel Group, EHang, KITTY HAWK, AutoFlightX GmbH, SKYPORTS LIMITED, VERDEGO AERO, Hyundai Motor Company et Bell Textron Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en fonction des composants, de l’architecture, de la portée, du fonctionnement, du système de plate-forme sans pilote et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en infrastructure et plate-forme. L’infrastructure a en outre été segmentée en stations de recharge, vertiports, installations de gestion du trafic aérien et installations de maintenance. La plate-forme a en outre été segmentée en taxis aériens, navettes aériennes et métro aérien, véhicules aériens personnels, véhicules aériens cargo, ambulances aériennes et véhicules d’urgence médicale et véhicules de livraison du dernier kilomètre. Les taxis aériens ont en outre été subdivisés en taxis aériens habités et en taxis drones.

Sur la base de l’architecture, le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en voilure tournante et hybride à voilure fixe. La voilure tournante a en outre été segmentée en hélicoptères et multicoptères. L’hybride à voilure fixe a en outre été segmenté en rotor basculant et poussée vectorielle.

Sur la base de la portée, le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en interurbain (100 kilomètres à 400 kilomètres) et intraurbain (20 kilomètres à 100 kilomètres).

Basé sur l’exploitation, le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en piloté, autonome et hybride. Autonome a en outre été segmenté en piloté à distance/éventuellement et entièrement autonome.

Le segment des systèmes de plate-forme sans pilote du marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en aérostructures, avionique, systèmes électriques, systèmes de propulsion, intérieurs de cabine et logiciels. L’avionique a en outre été segmentée en systèmes de commande de vol, systèmes de navigation, systèmes de communication et capteurs. Les capteurs ont en outre été subdivisés en capteurs de vitesse, capteurs de lumière, capteurs de proximité, capteurs de position et capteurs de température. Les systèmes de propulsion ont en outre été segmentés en batteries électriques, cellules solaires, piles à combustible et hybrides électriques. Les systèmes électriques ont en outre été segmentés en générateurs, moteurs, actionneurs électriques, pompes électriques et dispositifs de distribution.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la mobilité aérienne urbaine est segmenté en sociétés de covoiturage, opérateurs réguliers, sociétés de commerce électronique, hôpitaux et agences médicales et opérateurs privés.

Les analystes de DBMR mettent en lumière les données du marché de la mobilité aérienne urbaine par pays

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée du Sud, Thaïlande, Inde, Indonésie, Australie et autres)

Europe (Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Pays nordiques, Reste de l’Europe)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Israël, Afrique du Sud, Égypte et reste de la MEA)

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

** Aperçu de l’industrie mondiale de la mobilité aérienne urbaine

** Moteurs, tendances et contraintes de la croissance du marché mondial de la mobilité aérienne urbaine

** Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché de la mobilité aérienne urbaine

** Lacunes et opportunités sur le marché de la mobilité aérienne urbaine

** Entropie du marché ** [Mise en évidence de l’agressivité ou des mouvements stratégiques des acteurs de l’industrie]

** Analyse PESTLE (vue à 360 degrés du marché)

** Modèle des cinq forces de Porters (rivaux concurrentiels, nouveaux entrants potentiels sur le marché, fournisseurs, clients et produits de substitution)

** Analyse des brevets et des marques ** [Licences, marques et approbations]

** Analyse concurrentielle (analyse SWOT de l’aménagement paysager de chaque acteur/fabricant présenté dans l’étude)

** Développement et perspectives du marché de la mobilité aérienne urbaine, etc. [Couvre le lancement de produits / services, l’innovation, etc.]

** Étude de faisabilité d’investissement et de projet **

Plus d’information:

Le rapport comprend six parties, traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché de la mobilité aérienne urbaine en Asie ;

3.) Le marché nord-américain de la mobilité aérienne urbaine ;

4.) Le marché européen de la mobilité aérienne urbaine ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité de l’investissement ;

6.) La conclusion du rapport.

