Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029,

Aperçu du marché:-

Le document sur le marché légal de la marijuana fournit un synopsis complet de l’étude de marché et de son impact sur l’industrie de la santé. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans ce rapport de marché pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise du client. De plus, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement sont également reconnues et, en conséquence, les stratégies de marketing, de promotion et de vente sont interprétées pour un succès extrême. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché en évolution rapide en adoptant un rapport d’étude de marché crédible.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

La marijuana fait référence à un mélange vert, brun ou gris de parties séchées de la plante de marijuana. Cette plante est largement utilisée comme drogue récréative pour diverses formes de maladies . La légalité de la marijuana à des fins récréatives et médicales se fait dans diverses régions, en termes de culture, de possession et de distribution.

Dynamique du marché de la marijuana légale

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Nombre de pays de cannabis légal

L’augmentation du nombre de pays où le cannabis est légal est l’un des principaux facteurs de croissance du marché légal de la marijuana. La légalisation du cannabis dans différents pays en termes de culture, de possession et de distribution contribue à la croissance du marché.

Utilisation de la marijuana médicale

L’utilisation de la marijuana médicale pour divers aliments accélère la croissance du marché. La marijuana médicale est administrée à des patients souffrant de maladies chroniques, telles que le cancer, la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, parmi les troubles neurologiques.

Changements dans les politiques gouvernementales

Les changements dans les politiques gouvernementales augmentent la demande de marijuana légale. Plusieurs nouvelles startups se lancent dans le test et la fabrication de cannabis, entre autres.

De plus, la sensibilisation accrue, la prévalence des conditions médicales et l’efficacité de la marijuana à des fins thérapeutiques ont un impact positif sur le marché légal de la marijuana.

Opportunités

En outre, les activités de montée et de développement visant à améliorer les propriétés médicales offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la forte augmentation des investissements élargira davantage le marché.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

VIVO Cannabis Inc. (Canada), Dr Hemp Me. (Irlande), QC Infusion (États-Unis), Hemp Production Services (Canada), Hudson Valley Hemp, LLC. (États-Unis), Green Roads (États-Unis), Royal CBD (États-Unis), Moon Mother Hemp Company (États-Unis), CBD Oil Europe (Europe), King CBD (États-Unis), FOLIUM BIOSCIENCES (États-Unis), CV Sciences, Inc. (États-Unis) ), Pharmahemp doo (Slovénie), Gaia Botanicals, LLC (États-Unis), Canazil (États-Unis), Kazmira (États-Unis), Spring Creek Labs (États-Unis), Cavendish Nutrition Fulfillment LLC (États-Unis), Isodiol International Inc (Canada), HempLife Today (États-Unis), Hemp Oil Canada Inc (Canada), Medical Marijuana, Inc. (États-Unis), entre autres

Segmentation du marché

Le marché légal de la marijuana segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cannabis récréatif

Cannabis Médical

En fonction du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et en marijuana médicale.

Application

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Les autres

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

type de produit

Bourgeons

Huiles

Teintures

Les autres

Régions couvertes par l’intelligence artificielle dans le rapport sur le marché mondial 2022 de la génomique:

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent:

qui sont les principaux acteurs du marché sur ce marché?

Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour ce marché ?

Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour ce marché ?

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision ?

Quelles sont les principales tendances de ce marché ayant un impact sur la croissance du marché?

Quels sont les principaux types de produits de ce marché ?

Quelles sont les applications majeures de ce Marché ?

