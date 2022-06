Le marché mondial de la gestion des API devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Marché mondial de la gestion des API : par solution (sécurité des API, plate-forme API et analyse des API), par service (formation, support et maintenance, conseil, intégration et mise en œuvre), par déploiement (sur site et dans le cloud) et par région – Global Taille, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la gestion des API comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport fournira un aperçu de l’une des analyses de marché les plus complètes, couvrant tous les aspects du marché de la gestion des API.

Perspectives du secteur pour la gestion des API

La taille du marché de la gestion des API devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La gestion de l’interface de programme d’application (API) est un ensemble de processus qui peuvent concevoir, publier, documenter et analyser des API dans un environnement sécurisé. Il peut également distribuer, contrôler et examiner diverses API qui connectent les applications et les données entre les entreprises et les clouds. Avec une solution de gestion des API, les organisations peuvent garantir que les API publiques et internes qu’elles créent sont utilisables et sécurisées.

Facteurs affectant l’industrie Gestion des API au cours de la période de prévision

Le besoin croissant d’API pour stimuler la transformation numérique a contribué de manière significative à la croissance du marché. La connectivité croissante via l’expérience smartphone et les médias sociaux a entraîné un changement dans les habitudes des clients et est donc le moteur du marché de la gestion des API.

Il existe diverses menaces et vulnérabilités associées à l’API qui pourraient limiter la croissance du marché de la gestion des API.

Les services basés sur le cloud réduisent les frais généraux tout en offrant une utilisation profondément personnalisable et polyvalente des accords. Les organisations soumettent des arrangements de tableau d’API dans le cloud pour améliorer la portabilité et accélérer le cycle de développement d’API.

Impact du COVID-19 sur le marché de la gestion des API

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial de la gestion des API. Alors que le marché a connu une croissance positive au cours des premiers mois de 2020 et plus tard, il affiche une croissance exponentielle en raison de l’installation croissante de logiciels de gestion d’API dans les petites entreprises pour s’adapter aux changements causés par la pandémie de COVID-19.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude mondiale du marché de la gestion des API basée sur le matériel, le service et la livraison.

Sur la base du marché de la gestion des API matérielles, le marché a été segmenté en –

Sécurité des API

Plateforme d’API

Analyse API

Basé sur le service, le marché de la gestion des API a été segmenté en –

éducation

intégration et mise en œuvre

assistance et entretien

consultatif

Sur la base du déploiement, le marché de la gestion des API a été segmenté en :

Sur place

Des nuages

Marché de la gestion des API : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial de la gestion des API a été segmenté en cinq régions géographiques : Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique. On estime que l’Amérique du Nord dominera le marché mondial de la gestion des API au cours de la période de prévision en raison de la forte adoption de nouvelles technologies dans cette région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC sain sur le marché mondial de la gestion des API au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché de la gestion des API incluent –

Le marché de la gestion des API est en pleine consolidation, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants du marché Gestion des API opérant sur le marché mondial sont –

Google Inc.

Cabane Roter

Axway inc.

Oracle Corporation

Logiciel Inc

Microsoft Corporation

Logiciel Rogue Wave

Technologies épaisses

SAP SE

AWS

MuleSoft

Torry Harris Solutions d’affaires

Le rapport sur le marché de la gestion des API fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence d’acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la gestion des API couvre une analyse approfondie sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale pour le marché de la gestion des API comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de la gestion des API : public cible