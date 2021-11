Le marché mondial de la gestion de la santé de la population 2021-2028 croît si rapidement || Acteurs de premier plan -McKesson Corporation (États-Unis), Ze Omega Inc (États-Unis), Verisk Analytics

Toutes les données et statistiques fournies dans un rapport complet sur le marché de la gestion de la santé de la population sont étayées par des outils et des techniques les plus récents et éprouvés, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Étant un rapport d’étude de marché de grande envergure, ce rapport d’étude de marché contribuera à coup sûr à la croissance des affaires de plusieurs manières. Ce rapport commercial examine également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés de l’industrie. De plus, le rapport sur le marché de la gestion de la santé de la population couvre un aspect très important du marché, à savoir la veille concurrentielle qui aide les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché.

Le marché mondial de la gestion de la santé de la population devrait passer de sa valeur initiale estimée de 20,50 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 82,61 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 19,03 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques.

Concurrents clés du marché :

McKesson Corporation (États-Unis), Ze Omega Inc (États-Unis), Verisk Analytics, Inc. (États-Unis), Forward Health Group (États-Unis), Health Catalyst (États-Unis), Athena Health, Inc. (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis ), Medecision (États-Unis), Xerox Corporation (États-Unis), Allscripts, Inc. (États-Unis), Fonemed. (États-Unis), Well Centive, Inc. (États-Unis), i2i Population Health (États-Unis), Conifer Health Solutions (États-Unis), GE Healthcare (États-Unis), Health Business Intelligence Corp (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), NXGN Management, LLC (États-Unis), i2i Systems (États-Unis)., Optum Inc. (États-Unis) et Healthagen, LLC (États-Unis) entre autres.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la gestion de la santé de la population

Le marché mondial de la gestion de la santé de la population est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la gestion de la santé de la population pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la gestion de la santé de la population

Les solutions de gestion de la santé de la population aident les fournisseurs à partager des informations sur la santé de la population, à obtenir une perspective, des idées et à agir de manière proactive pour les résoudre. Les solutions PHM sont utilisées pour suivre le coût des soins de santé en un an, dans une organisation particulière. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais l’utilisation de l’analyse dans l’estimation des coûts des soins de santé est utilisée depuis longtemps. Bien que l’utilisation d’une solution PHM soit le monde d’aujourd’hui, elle peut être attribuée à quelques facteurs tels que l’accès, le coût, la qualité, la gestion du mode de vie, la gestion de la demande, la gestion des maladies et les conditions de soins, entre autres. Le MPS est une technologie incontournable dans une économie menaçante, car le processus doit passer de la prestation de soins de santé à des soins de santé préventifs. Estimer les principaux utilisateurs de soins de santé,

Selon le Centre national de prévention des maladies chroniques, on estime que six Américains sur dix vivent avec au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, un cancer, un accident vasculaire cérébral ou le diabète.,. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

La prévalence croissante des maladies chroniques est le moteur de la croissance de ce marché.

L’adoption de solutions informatiques dans le domaine de la santé est le moteur de la croissance de ce marché.

La demande d’intégration, de stockage et de gestion des soins de santé

Contraintes du marché

Les problèmes de confidentialité et de sécurité vont freiner la croissance de ce marché.

Les dépenses d’investissement et les besoins de maintenance élevés vont freiner la croissance de ce marché.

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, VirtualHealth a annoncé avoir reçu la prévalidation de la gestion de la santé de la population (PHM) du National Committee for Quality Assurance (NCQA) pour les normes 2019. Il fera de Virtual Health un acteur clé de l’industrie.

En mars 2018, Google annonce l’API Cloud Healthcare pour déverrouiller les données de santé HIMSS18 (Société des systèmes d’information et de gestion de la santé). Cela changera la dynamique du marché, car Google est leader dans d’autres activités informatiques.

