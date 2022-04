Le marché mondial de la créativité informatique devrait croître à un taux de 29,3 %, passant de 345,6 millions USD en 2020 à 2 073,4 millions USD en 2028.

Le marché mondial de la créativité informatique devrait atteindre 2 073,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La créativité informatique fait référence à l’utilisation de technologies qui contribuent à améliorer la créativité humaine dans divers domaines, tels que l’ingénierie, l’art et la littérature, entre autres. Généralement, la technologie est appliquée à l’IA pour créer des choses qui n’étaient pas possibles auparavant avec l’aide d’ordinateurs, y compris la peinture, les sculptures, ainsi que les œuvres de fiction. Le développement rapide de la technologie dans le domaine de l’IA, ainsi que des logiciels de créativité informatique, utilise des algorithmes d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur pour créer une expérience plus personnalisée pour les clients. Le marché de la créativité informatique est influencé par la demande croissante d’automatisation des tâches créatives.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que la lenteur du taux de numérisation affectent l’adoption de la technologie de l’IA dans les économies émergentes, ce qui à son tour posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision. Les progrès constants des technologies de l’information et de la communication grâce aux efforts d’innovation ont amélioré l’efficacité du marché de la créativité informatique.

L’Amérique du Nord est une région clé pour le marché de la créativité informatique. La région connaîtra un développement majeur car la plupart des fournisseurs de solutions basées sur l’IA de la région sont impliqués dans l’innovation de produits et le déploiement de solutions basées sur l’IA. Ils adoptent différentes procédures de développement pour renforcer leur position sur le marché mondial de la créativité informatique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment des services devrait croître avec un TCAC supérieur de 27,5 % au cours de la période de prévision. Le segment des services comprend les services professionnels et gérés. Les services jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des solutions de créativité computationnelle.

Le segment de l’apprentissage automatique et de l’apprentissage en profondeur détenait la plus grande part de marché de 42,5 % en 2020. Un intérêt croissant pour l’amélioration du processus créatif et de l’efficacité des professionnels de la création devrait propulser les technologies d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur. La créativité informatique basée sur l’IA utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour aider les professionnels dans divers types de créativité, tels que les arts culinaires, la composition musicale, la conception de mode, la photographie, la vidéographie et la conception de sites Web.

Le segment de la conception de produits devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 27,6 % au cours de la période de prévision, car il agit comme un outil innovant pour les concepteurs et les ingénieurs de produits. Avec l’aide de solutions créatives alimentées par l’IA, il est possible de créer une large gamme d’options de conception pour le produit en moins de temps.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de 37,9% en 2020 . La présence de grands fournisseurs sur le marché mondial de la créativité informatique tels qu’IBM, Google, Microsoft, Adobe, Amazon Web Services et Autodesk dans la région stimule la croissance du marché régional.

Les principaux participants incluent IBM, Google, Microsoft, Adobe, Autodesk, Jukedeck, Humtap, Amper Music, AWS et ScriptBook, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la créativité informatique en fonction du composant, de la technologie, du canal de déploiement, de l’application et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

solutions

des services

Perspectives de la technologie

le traitement du langage naturel

pour l’apprentissage automatique et

la vision par ordinateur

Perspectives du canal de déploiement

Perspectives des

cloud

(revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Marketing et conception Web Conception

de produits

Composition musicale

Photographie et vidéographie

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

