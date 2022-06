Le marché mondial de la billetterie intelligente devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la billetterie intelligente était de 13,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 41,1 milliards USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les billets intelligents, un substitut à la billetterie papier traditionnelle, ont gagné du terrain ces derniers temps, en raison de l’accent mis sur la numérisation des processus de billetterie. Les billets intelligents peuvent faire gagner du temps au voyageur en éliminant le besoin de faire la queue pour acheter un billet.

De plus, sur le plan technologique, les entreprises du marché utilisent de plus en plus les smartphones à des fins de billetterie intelligente. Par exemple, en août 2019, Hitachi Rail, une importante société de transport, a annoncé le test de la technologie de billetterie intelligente. La technologie implique des capteurs dans les trains qui détectent une application sur les smartphones des passagers au moment de l’embarquement. Cette technologie élimine le besoin d’un ticket papier, de cartes bancaires et de cartes à puce, car elle communique directement avec l’application dans les smartphones. Cette technologie de billetterie intelligente est sur le point d’être testée pour Trenito Transport à Trente, en Italie. Hitachi Rail prévoit d’apporter la technologie au Royaume-Uni pour une utilisation sur les tramways, les bus et les trains.

Définition du marché mondial de la billetterie intelligente

La billetterie intelligente est non conventionnelle par rapport au ticket papier ou carton traditionnel pour les transports publics. L’accent est mis sur son utilisation pour les services ferroviaires, aériens et routiers. La billetterie intelligente est un système qui stocke un billet sur une puce électronique et permet aux clients d’avoir une expérience de transport et de paiement transparente.

Dynamique du marché mondial de la billetterie intelligente

Moteurs : Adoption croissante de la technologie moderne pour différents modes de transport tels que les chemins de fer et les routes

La croissance du trafic et de la population a créé une demande accrue pour de meilleures infrastructures de transport dans différents modes de transport, comme les chemins de fer et les routes. De nouvelles technologies de transport émergent pour relever ces défis.

Le système de métro de New York, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), a récemment commencé à accepter les cartes de crédit et de débit sans contact. De telles initiatives ont contribué à l’adoption des technologies de paiement sans contact. Par exemple, en novembre 2019, l’Uttar Pradesh Road Transport Corporation (UPSRTC) en Inde avait prévu d’introduire des ETM (Electronic Ticketing Machines) sur tous les bus circulant dans l’État pour faciliter la livraison des transactions et gérer tous les types de modes de paiement. pour acheter des billets. Le nouveau système devrait garantir l’achat de billets soit par carte de débit soit par carte à puce. La société prévoit d’introduire environ 15 000 machines ETM d’ici la fin de 2020.

Contraintes : coûts d’installation initiaux et coûts opérationnels élevés

Bien que les applications de billetterie intelligente stimulent la demande dans le monde entier, le coût initial élevé de la mise en place de ces systèmes dissuade les entreprises (acheteurs) d’investir dans la technologie de billetterie intelligente, ce qui ralentit la pénétration du marché. Les coûts plus élevés des systèmes de billetterie intelligents sont associés à un matériel important et robuste et à des logiciels efficaces. Cela inclut des dépenses en capital plus élevées nécessaires pour investir dans des technologies et du matériel tels que des cartes à puce, des appareils portables, des lecteurs, etc.

De plus, les produits tels que les lecteurs nécessitent une maintenance périodique en raison de la nécessité d’un réglage fin et des pièces mobiles. La pression repose sur l’utilisateur final de cet équipement, qui doit faire face à des coûts de maintenance tout au long de la durée de vie du produit. De plus, le coût des lecteurs est très élevé, du fait de la sécurité ajoutée. Les coûts d’interopérabilité s’ajoutent à cela pour garantir que les options de billetterie intelligente sont largement acceptées partout. Pour répondre à ces préoccupations, des lecteurs compatibles doivent être achetés, dont le prix est généralement plus élevé. Cependant, l’interopérabilité a été très faible entre les différents schémas mis en œuvre à ce jour.

Étendue du marché mondial de la billetterie intelligente

L’étude classe le marché de la billetterie intelligente en fonction des offres et des applications aux niveaux régional et mondial .

Par Offres Perspectives ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Carte à puce

Wearables

Lecteurs

Autres offres

Par Application Outlook ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Transport Les chemins de fer Compagnies aériennes Chaussées

Sports et divertissement

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des cartes à puce devrait représenter la plus grande part de marché, en offrant

Sur la base des offres, le marché mondial de la billetterie intelligente est divisé en cartes à puce, appareils portables, lecteurs et autres offres . En 2021, les cartes à puce représentaient la plus grande part de marché de 54 . 1 % sur le marché mondial de la billetterie intelligente . Les cartes à puce sans contact et avec contact connaissent un taux d’adoption important pour une gestion réussie des transports, la sécurisation des revenus et la sécurité des employés. Les voyageurs utilisent des cartes à puce pour acheter sans effort des tarifs pour les bus, les trains et d’autres moyens de transport en glissant la carte. La carte à puce permet aux voyageurs de stocker et de recharger facilement la valeur du stationnement prépayé avec compteur sans jetons ni tickets.

En outre, des caractéristiques telles que la portabilité, la flexibilité et la commodité d’avoir une seule carte à puce pouvant contenir une large gamme de billets, d’autres produits de transport et des services tiers (tels que les applications de «carte de ville» des autorités locales ou certains applications sectorielles) ont conduit les secteurs des transports urbains à travers les pays à adopter fortement la technologie au cours des dernières années. Par exemple, en mars 2020, l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation a rendu les déplacements gratuits pour les détenteurs de cartes à puce Metro Go. Cela a été fait pour promouvoir les déplacements publics et l’utilisation accrue de services tels que les cartes à puce.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la billetterie intelligente a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 14,1 % sur le marché mondial de la billetterie intelligente au cours de la période de prévision . La région Asie-Pacifique met l’accent sur le déploiement de systèmes avancés et interopérables de perception automatisée des tarifs (AFC), tels que les cartes à puce et les appareils compatibles NFC (Near Field Communication), afin d’accroître l’efficacité et l’achalandage des systèmes de transport en offrant aux navetteurs une expérience de voyage fluide.

Les pays de la région dotés de systèmes de billetterie intelligents à venir installent de tels systèmes pour éviter des coûts supplémentaires ultérieurs, et les villes dotées de systèmes hérités améliorent encore les systèmes AFC déjà existants en raison de la plupart des dernières offres du marché, qui sont intelligentes et rentables. La billetterie intelligente basée sur la technologie NFC gagne en importance dans la région. Plusieurs villes, telles que Bangkok, Pékin, Hong Kong, Jakarta, Manille, Shanghai, Singapour et Tokyo, utilisent cette technologie, contribuant ainsi à la croissance du marché de la billetterie intelligente.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la billetterie intelligente

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial de la billetterie intelligente sont :

