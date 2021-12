Le marché mondial de la banque privée devrait connaître une croissance significative jusqu’en 2027 | États-Unis Morgan Stanley Wealth Management, United States Bank of America Global Wealth and Investment Management

La banque privée consiste en des services et produits financiers personnalisés offerts aux clients particuliers fortunés d’une banque de détail ou d’une autre institution financière. Il comprend une large gamme de services de gestion de patrimoine, et tous sont fournis sous un même toit. Les services comprennent l’investissement et la gestion de portefeuille, les services fiscaux, l’assurance et la planification des fiducies et successorales.

La banque privée comprend des services financiers courants comme les comptes chèques et les comptes d’épargne, mais avec une approche plus personnalisée : un ”relationship manager“ ou ” private banker » est affecté à chaque client pour gérer toutes les questions. Le banquier privé s’occupe de tout, des tâches impliquées, comme l’organisation d’une hypothèque jumbo, aux tâches banales comme le paiement des factures. Cependant, la banque privée va au-delà des CDS et des coffres-forts pour traiter l’ensemble de la situation financière d’un client.

Acteurs Clés

Suisse UBS Global Wealth Management, États-Unis Morgan Stanley Wealth Management, États-Unis Bank of America Global Wealth and Investment Management, Suisse Credit Suisse Private Banking & Wealth Management, États-Unis J.P. Morgan Private Banking, États-Unis Citi Private Bank, France BNP Paribas Wealth Management, États-Unis Goldman Sachs Private Wealth Management, Suisse Julius Baer Group, États-Unis Raymond James, ICBC, Banque agricole.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89264

Impact du COVID-19: Le rapport couvre l’impact du coronavirus COVID-19 Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché de la banque privée.

L’étude analyse les stratégies de clientèle et de marketing ciblées, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité et la part de marché des produits, les spécifications des produits, les valeurs de la chaîne de production et d’approvisionnement, les chiffres des ventes et des revenus, la taille du marché et la part des marges bénéficiaires brutes sont tous détaillés dans l’étude Private Banking.

Le rapport couvre un chapitre pour la distribution mondiale des types et des applications en fonction de la part de marché et des revenus générés.

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=89264

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial de la Banque Privée

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication sur le Marché Mondial de la Banque Privée

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Évolution du marché de la Banque privée 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.

Contacter:

Jean-Marie Le Pen

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com