Le marché minier intelligent devrait croître à un TCAC de 13,3 % pour atteindre 23 055,4 millions de dollars américains de 2021 à 2028

L’exploitation minière intelligente fait référence à l’utilisation de la technologie, de l’information et de l’autonomie pour faciliter une productivité élevée, une sécurité améliorée et de faibles coûts d’exploitation pendant l’exploitation minière. Les sociétés minières se concentrent sur l’amélioration de la productivité en proposant des logiciels et des solutions innovants qui augmentent la demande pour le marché de l’exploitation minière intelligente. La pénétration croissante des technologies de pointe devrait réduire les coûts élevés de la main-d’œuvre et, partant, entraîner une optimisation considérable des coûts. Ces facteurs stimulent la demande d’exploitation minière intelligente. Les mines intelligentes dotées de technologies déjà intégrées peuvent automatiser leurs opérations plus rapidement que celles qui n’ont pas adopté de technologie.

Aperçu du marché

Besoin croissant d’assurer la sécurité de la main-d’œuvre

La zone minière est l’un des lieux de travail dangereux et la sécurité des travailleurs est un enjeu crucial. Par exemple, lorsque les barrages cèdent, les travailleurs et ceux qui se trouvent à proximité des mines sont touchés, voire perdent la vie. Rien qu’aux États-Unis, il y a eu plus de 400 décès entre 2008 et 2018. Les chiffres restent difficiles à confirmer, mais les estimations suggèrent que les accidents miniers sont responsables de près de 12 000 décès par an, et selon l’Organisation internationale du travail (OIT), l’exploitation minière dans le monde emploie ~1 % de la main-d’œuvre mondiale mais est responsable de 8 % des accidents mortels. Les travailleurs effectuant des lectures manuelles dans des sites miniers éloignés risquent de se blesser.

Aperçu du marché basé sur les composants

Sur la base des composants, le marché mondial de l’exploitation minière intelligente est segmenté en matériel, logiciel et solution, et service. Les opérations minières se déroulent souvent dans des environnements extrêmes et des endroits éloignés. La plupart des appareils miniers intelligents, tels que les capteurs intégrés sans fil et les trackers GPS, sont à la fois faciles à installer et à transporter. Par exemple, les systèmes d’enregistrement pour la surveillance sans fil des mines sont généralement classés comme « ultra-basse consommation », ce qui signifie que leurs batteries sont équivalentes à une seule batterie de voiture, mais peuvent fournir une puissance suffisante pour un fonctionnement continu de plus de 50 jours.

Aperçu du marché basé sur le type d’exploitation minière

Basé sur le type d’exploitation minière, le marché de l’exploitation minière intelligente est segmenté en exploitation souterraine et exploitation à ciel ouvert. Les opérateurs miniers intelligents peuvent s’appuyer sur leur réseau sans fil existant de capteurs intégrés. Par exemple, lors de l’installation d’un logiciel automatisé, l’utilisateur peut contrôler à distance les actifs statiques et mobiles. De même, les camions informatisés s’appuient à la fois sur le réseau physique de capteurs et sur le logiciel programmé et contrôlé à distance pour effectuer de manière autonome les opérations minières qui nécessitaient auparavant une flotte de chauffeurs de camion.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché Smart Mining

• Aperçu du marché minier intelligent

• Concurrence sur le marché minier intelligent

• Marché minier intelligent, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché de l’exploitation minière intelligente par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché Smart Mining

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

