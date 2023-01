Le marché mexicain du camping atteindra 194 701,52 000 $ à un TCAC de 5,8 % d’ici l’année de prévision 2028. Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du glamping au Mexique. La demande de glamping au Mexique a diminué alors que le gouvernement a imposé un confinement mondial pour ralentir la propagation du COVID-19. En raison de réglementations strictes, de nombreux campings et terrains de camping au Mexique ont été fermés.

Le marché du glamping au Mexique devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,8 % entre 2021 et 2028 pour atteindre 194 701,52 mille USD.

Du fait de l’utilisation généralisée des réseaux sociaux au sein de la population, les « 18-32 ans » représentent la tranche d’âge la plus importante du marché concerné. L’étude de marché, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production et le comportement des consommateurs par l’équipe d’études de marché de Data Bridge sont incluses dans l’étude de marché.

Les entreprises liées aux voyages commencent à se concentrer davantage sur la recherche d’options d’hébergement uniques et imaginatives. Ces corrections aident les entreprises à réduire les effets de la saisonnalité sur leurs performances et à rester compétitives. Alors que la demande de vacances de luxe en pleine nature augmente, de plus en plus de personnes recherchent le glamping au Mexique.

Dynamique du marché du camping de luxe au Mexique

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

conducteur:

influence des réseaux sociaux

L’influence croissante des réseaux sociaux sur les consommateurs est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché du glamping au Mexique. De plus, divers sites Web de voyages offrant des forfaits vacances irrésistibles et des rabais importants ont eu un impact positif sur l’industrie.

voyage en plein air

L’augmentation du niveau de revenu personnel dans le monde a rapidement développé le tourisme de plein air, alimentant la croissance du marché. L’expansion de l’industrie stimule la demande d’hébergements de glamping mexicains innovants, notamment des villas, des hôtels, des cabanes dans les arbres, des tentes, des cabanes et des tentes.

Tourisme de transformation ou retraite

Une propension plus élevée au tourisme de conversion ou de retrait aura un impact plus important sur le marché au cours de la période de prévision. La disponibilité de services personnalisés, tels que des traitements de bien-être dans des camps qui attirent une clientèle plus large, contribue à la croissance du marché.

De plus, l’utilisation du glamping au Mexique pour réduire le stress environnemental dans les destinations, l’évolution des préférences des consommateurs et la popularité croissante de l’écotourisme ont un impact positif sur le marché mexicain du glamping.

Impact du COVID-19 sur le marché mexicain du glamping

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du glamping au Mexique. La demande de glamping au Mexique a diminué alors que le gouvernement a imposé un confinement mondial pour ralentir la propagation du COVID-19. En raison de réglementations strictes, de nombreux campings et terrains de camping au Mexique ont été fermés. L’industrie du voyage a été durement touchée pendant la pandémie, car les fermetures ont empêché les gens de voyager. Cependant, à mesure que la réglementation a été assouplie, la demande d’établissements de divertissement a augmenté. La préférence croissante de la population pour les voyages d’agrément stimulera encore la croissance du marché après la pandémie.

Étendue du marché mondial du camping de luxe au Mexique et taille du marché

Type d’hébergement

Cabane en rondins

carpe

yourte

le plastique

Autre

Talla

4 personnes

2 personnes

Autre

propriété exclusive de la terre

crêpe

privé

application

adolescents

adulte

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Camping de luxe au Mexique

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du glamping au Mexique comprennent :

Bushtek Safari (Afrique du Sud)

Sawday’s Canopy & Stars Ltd. (영국)

Hutopia (France)

Wigwam Holidays Ltd (Royaume-Uni)

Conciergerie Camping (Royaume-Uni)

haut fourneau (Royaume-Uni)

