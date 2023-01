Le marché mexicain des vitamines gélifiées pour adultes devrait atteindre 3 529 802 000 USD, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029 Selon le type d'emballage, le marché mexicain des gommes vitaminées pour adultes est segmenté en trois segments : bouteilles/bouteilles et sachets. Le segment des sachets devrait dominer le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes d'ici 2022, en raison de la facilité d'emballage et de la longue durée de conservation du produit. Les sacs sont adaptés aux voyages, ce qui augmente la demande du marché.

Le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes devrait enregistrer un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le nouveau rapport de marché contient des données pour l’année historique 2020, l’année de base pour le calcul est 2021 et la période de prévision est de 2022 à 2029, qui devrait atteindre 352,9802 millions USD d’ici 2029 .

Les bonbons gélifiés sont de petits compléments alimentaires à mâcher doux et ressemblant à des bonbons, remplis de nutriments et de vitamines. Ils sont conçus pour les enfants et les personnes âgées qui ne veulent pas prendre de pilules et préfèrent les suppléments secs aux formes liquides. Les gommes sont plus agréables au goût que les pastilles traditionnelles et se déclinent en une variété de saveurs.

Surtout après la pandémie de COVID-19, l’augmentation des campagnes de sensibilisation à la santé et l’utilisation préventive suscitent l’intérêt des consommateurs pour les bonbons gélifiés, car ils deviennent plus soucieux de leur santé et recherchent des produits et des suppléments qui améliorent l’immunité. La demande de vitamines augmente rapidement.

Marché adulte de Gumi au Mexique : étendue et taille du marché

Le marché mexicain des bonbons gélifiés pour adultes est segmenté en type de gomme, catégorie de vitamines, type de vitamine, saveur, attribut, catégorie de produits gommeux, fonction, type d’emballage, taille de l’emballage et canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de gomme, le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes est segmenté en quatre segments : les oursons gommeux, les anneaux gommeux et les vers gommeux. L’ours gommeux devrait dominer le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes d’ici 2022 en raison de ses divers avantages, tels que l’amélioration de la texture de la peau, des cheveux et des ongles. Les oursons gommeux ont augmenté la demande des consommateurs sur le marché car ils fournissent des vitamines essentielles et ont un goût délicieux et exotique.

Sur la base de la catégorie des vitamines, le marché mexicain des gommes vitaminées pour adultes est segmenté en vitamines naturelles et synthétiques. Le segment des vitamines synthétiques devrait dominer le marché mexicain des bonbons gélifiés pour adultes en 2022, en raison de la demande croissante de vitamines gélifiées végétaliennes.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vitamines gélifiées pour adultes

Paysage concurrentiel du marché Mexique Vitamines gommeuses pour adultes avec des détails sur la concurrence. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations au Mexique, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le portefeuille d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, y compris les brevets et Étendue et étendue du produit, avantages de l’application, courbes de la ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché mexicain des vitamines gommeuses pour adultes sur lequel la société se concentre.



