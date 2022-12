Le marché malaisien des soins aux personnes âgées devrait saisir la valeur de 1268,43 milliards USD avec un TCAC en croissance de 5,40% d’ici 2029

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche approfondie intitulée « Marché des soins aux personnes âgées en Malaisie” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Rapport de recherche sur la popularité croissante et l’analyse commerciale du marché mondial des soins aux personnes âgées en Malaisie (2022-2029). Les données d’étude de marché incluses dans le rapport d’étude à grande échelle sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. La méthodologie de recherche clé utilisée ici par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Ce rapport sur le marché mondial comprend en outre des prédictions utilisant un arrangement pratique de soupçons et de techniques. Malaysia Elderly Care Market est un rapport compétent et complet qui se concentre sur les moteurs du marché primaire et secondaire, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Beaucoup de travail acharné a été mis en place et rien n’est laissé au hasard lors de la génération de ce rapport d’étude de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées, qui s’élevait à 832,8 milliards USD en 2021, atteindrait 1268,43 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Acteurs du marché couverts :

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Amedisys (États-Unis)

ECON Healthcare Group (Singapour)

Encompass Health Corporation (États-Unis)

EXTENDICARE (Canada)

Groupe LHC Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

ORPEA GROUPE (France)

Prolifique (États-Unis)

ElderCareCanada (Canada)

Centres de vie exceptionnels (États-Unis)

Chez vous

LLC (États-Unis)

Soins de santé à domicile BAYADA (États-Unis)

United Medicare Pte Ltd (Singapour)

Trinity Health (États-Unis)

Rosewood Care Group (États-Unis)

ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde. La population âgée a des problèmes de santé accrus et les services de soins à domicile peuvent aider les patients à obtenir un meilleur traitement. En conséquence, l’augmentation de la population gériatrique contribue à la croissance de l’industrie des soins aux personnes âgées.

Cas croissants de maladies chroniques

Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires sont devenues plus répandues dans le monde. Ces maladies peuvent être évitées avec une thérapie, une alimentation et une nutrition appropriées, ainsi que des conseils médicaux. Cependant, ces dernières années, la thérapie peut être obtenue en restant assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile, évitant ainsi la nécessité d’aller à l’hôpital.

Sensibilisation croissante à la prise en charge des personnes âgées

Le besoin de services de soins à domicile, de services de soins aux adultes et d’autres services augmentera à mesure que les gens du monde entier en prendront davantage conscience. La demande de soins aux personnes âgées augmente en raison de l’augmentation rapide de la population âgée, et la croissance du marché sera alimentée par la demande croissante de services et de biens de soins aux personnes âgées.

Des opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

La population vieillissante croissante stimule la demande de services de soins aux personnes âgées. La demande de services de soins a augmenté à mesure que l’économie et l’environnement social ont changé. La population âgée augmente, ce qui pousse la jeune génération à s’occuper des membres âgés de la famille tout en travaillant. En conséquence, le besoin de services de soins aux personnes âgées augmente. Il existe deux types de services : à court terme et à long terme. Les services à court terme facilitent les activités quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Un soutien médical et des soins de jour sont nécessaires pour un service à long terme.

Contraintes/Défis

Coût élevé des services de soins aux personnes âgées

Les services de soins aux personnes âgées à long terme sont préférés aux services de soins aux personnes âgées à court terme. La famille a du mal à utiliser les services et les produits en raison de leur coût élevé. Le coût des soins aux personnes âgées augmente à mesure que les gens vieillissent.

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché malaisien des soins aux personnes âgées réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché malaisien des soins aux personnes âgées?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de soins aux personnes âgées en Malaisie dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie ?

Si vous optez pour le marché malaisien des soins aux personnes âgées ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

