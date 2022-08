Le marché malaisien des soins aux personnes âgées atteint 1 268,43 milliards USD et devrait se développer à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche sur le marché malaisien des soins aux personnes âgées est un pilier important pour l’expansion du secteur de la santé. D’innombrables défis commerciaux peuvent être surmontés rapidement et facilement grâce à ce rapport d’étude de marché. Ce rapport d’étude de marché aborde des aspects vitaux du marché, y compris, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans le secteur de la santé. Une approche transparente des études de marché a été réalisée en utilisant les bons outils et techniques, transformant ce rapport d’étude de marché en un rapport de classe mondiale. Les informations détaillées sur le marché recueillies dans des rapports fiables sur les soins de santé aideront le secteur des soins de santé à prendre des décisions commerciales efficaces.

Le rapport de recherche approfondi sur le marché malaisien des soins aux personnes âgées fournit un examen approfondi de divers éléments affectant l’entreprise. Cela aide à comprendre où le public cible et les clients actuels font des recherches sur les produits/services. Aussi, les concurrents dont le public cible recherche des informations, plus de choix, ou pour faire un achat. Les tendances de l’industrie, les influenceurs qui composent le marché et leurs défis peuvent également être pris en compte dans le rapport. De plus, il fournit les facteurs qui influencent l’achat et la conversion de votre public cible. La recherche sur la segmentation du marché pour le rapport d’activité sur les soins de santé permet de classer le public cible en différents groupes (ou segments) en fonction de caractéristiques spécifiques et déterminantes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la population âgée dans les pays en développement devrait atteindre environ 1 milliard d’ici 2050, ce qui entraînera une énorme demande de services de soins aux personnes âgées, ce qui élargira le marché dans un proche avenir. L’augmentation de la démence et de la maladie d’Alzheimer, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie de la population, présenteront un potentiel de croissance attractif pour l’industrie des services de soins aux personnes âgées dans les années à venir. En outre, les cliniques à but non lucratif, les organisations caritatives indépendantes et les agences de financement gouvernementales ont toutes contribué de manière significative à l’expansion du marché.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des soins aux personnes âgées atteindra 832,8 milliards de dollars en 2021 et atteindra 1 268,43 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 5,40 % de 2022 à 2029. Des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Marché des retraites en Malaisie

Le marché des soins aux personnes âgées est segmenté par type, service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

médicament

Logement et équipement d’assistance

Servez

soins institutionnels

soins à domicile

Garderie adulte

application

cardiopathie

cancer

maladie du rein

Diabète

arthrite

Ostéoporose

Neurologie

respirer

autre

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des pensions

Le paysage concurrentiel du marché des pensions fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des soins aux personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont :

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Amedisys (États-Unis)

ECON Healthcare Group (Singapour)

Encompass Health Corporation (États-Unis)

Extension (Canada)

Groupe d’entreprises LHC (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

ORPEA GROUPE (France)

Prolifique (États-Unis)

ElderCareCanada (Canada)

Center for Living Excellence (États-Unis)

Right at Home, LLC (États-Unis)

Soins à domicile BAYADA (États-Unis)

United Medicare Pte Ltd ( Singapour )

Trinity Health (États-Unis)

Rosewood Care Group (États-Unis)

ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

