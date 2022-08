Le marché malaisien des services de laboratoire clinique enregistrera la croissance la plus élevée de 3 130,48 millions USD d’ici 2028 : analysé par taille, part, nouvelles opportunités, applications, tendances, principaux moteurs et perspectives de croissance future

Data Bridge Market Research analyse que le marché malaisien des services de laboratoire clinique croît avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 3 130,48 millions USD d’ici 2028 contre 2 006,35 millions USD en 2020. Adoption croissante des plateformes de pathologie numérique et progrès dans Les méthodes de diagnostic clinique sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché malaisien des services de laboratoire clinique sont Eurofins Scientific, Siemens Healthcare GmbH, Abbott, DaVita Inc., Charles River Laboratories, Laboratory Corporation of America Holdings, Sunway Med Lab, PT Kimia Farma Diagnostika, SGS SA et Syneos Health, entre autres, et des acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les laboratoires cliniques sont une partie importante du secteur de la santé. La plupart des tests de diagnostic, du test sanguin à l’analyse génétique, sont effectués dans ces laboratoires cliniques pour détecter les maladies. Les laboratoires cliniques offrent des données et des ressources qui optimisent la distribution requise dans le système de santé, comme les diagnostics et les résultats des tests. Cela permet de maintenir et de fournir des résultats de test fiables et corrects qui permettent aux médecins de prendre des décisions cliniques et diagnostiques appropriées à différents niveaux des services de soins de santé.

L’adoption croissante de la pathologie numérique a encore propulsé la demande de services de laboratoire clinique. La forte prévalence des maladies infectieuses en Malaisie et la prise de conscience croissante d’un diagnostic précoce et précis devraient alimenter la croissance du marché des services de laboratoire clinique. De plus, des politiques de remboursement inadéquates constituent un défi pour le marché. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché et la montée en puissance des bilans de santé préventifs constituent une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, des résultats de test inexacts et des politiques réglementaires strictes freinent sa croissance sur le marché.

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Marché des services de laboratoire clinique de Malaisie , par type de service (services de tests de routine, services ésotériques et services de pathologie anatomique), spécialité (tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests de toxicomanie, tests de cytologie et tests génétiques), Fournisseur (laboratoires hospitaliers, laboratoires indépendants et de référence, laboratoires cliniques et laboratoires d’infirmiers et de médecins), application (services bioanalytiques et de chimie de laboratoire, services liés au développement de médicaments, services liés à la découverte de médicaments, services de tests toxicologiques, cellules et services liés à la thérapie génique, services liés aux essais précliniques et cliniques et autres services de laboratoire clinique), tendances et prévisions du secteur par pays (Malaisie) jusqu’en 2028.

