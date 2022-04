Le marché local des anesthésiques devrait atteindre 13,34 milliards USD d’ici 2029 – Taille du marché, part, tendances du secteur, analyse régionale, demande et principaux acteurs

DBMR a récemment mis à jour le rapport d’étude de marché sur les anesthésiques locaux qui donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. Un rapport d’étude de marché aide l’entreprise dans tous les domaines du commerce à prendre facilement des décisions inégalées, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. En comprenant précisément et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une étape ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour produire cet excellent rapport de marché. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport de marché gagnant met en avant les mouvements des principaux acteurs de l’industrie tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des anesthésiques locaux était évalué à 9,24 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,34 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,70% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de copie (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-local-anesthetics-market

TOP ACTEURS CLÉS du marché Anesthésiques locaux

Segmentation:

Marché mondial des anesthésiques locaux, par application (chirurgies générales, chirurgie plastique , chirurgies esthétiques, chirurgies dentaires, autres), type de médicament (bupivacaïne, ropivacaïne, lidocaïne, chloroprocaïne, articaïne, benzocaïne, autres), dosage (liquides, crèmes, gels, sprays , patchs, injectables), voie d’administration (inhalation, intraveineuse, topique), démographie (pédiatrie, adultes, gériatrie), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne Pharmacie, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Scénario de marché du marché des anesthésiques locaux

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Baxter (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Eisai Co., Ltd. (Japon)

Aspen Holdings (Afrique du Sud)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

bela-pharm GmbH & Co. KG (Allemagne)

Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)

Pacira Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Septodont Holding (France)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Pierrel (Italie)

Sagent Pharmaceutical, Inc. (États-Unis)

Sanofi (France)

Novartis SA (Suisse)

Définition du marché mondial des anesthésiques locaux

Un anesthésique local est un type de médicament utilisé pour engourdir une partie spécifique du corps. Ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter les troubles douloureux, prévenir la douleur pendant les procédures ou les opérations et soulager la douleur après la chirurgie. Les anesthésiques locaux empêchent les nerfs d’une zone spécifique de votre corps de transmettre des impulsions à votre cerveau. Les dentistes, chirurgiens, anesthésistes, médecins généralistes et autres médecins sont les fournisseurs les plus courants d’anesthésiques locaux. Des médicaments sur ordonnance ou en vente libre avec anesthésie locale modérée sont également disponibles en pharmacie. Les anesthésiques locaux peuvent être administrés sous forme d’injections, de crèmes, de gels, de sprays ou de pommades, selon l’utilisation.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Application (chirurgies générales, chirurgie plastique, chirurgies esthétiques, chirurgies dentaires, autres), type de médicament (bupivacaïne, ropivacaïne, lidocaïne, chloroprocaïne, articaïne, benzocaïne, autres), dosage (liquides, crèmes, gels, vaporisateurs, patchs, injectables), Voie d’administration (inhalation, intraveineuse, topique), démographique (pédiatrie, adultes, gériatrie), utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Baxter (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni), AbbVie Inc. (États-Unis), Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Eisai Co., Ltd. ( Japon), Aspen Holdings (Afrique du Sud), Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne), bela-pharm GmbH & Co. KG (Allemagne), Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne), Pacira Pharmaceuticals Inc. (États-Unis), Septodont Holding (France), Mylan NV (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd .(Jérusalem), Pfizer Inc. (États-Unis), Pierrel (Italie), Sagent Pharmaceutical, Inc. (États-Unis), Sanofi (France), Novartis AG (Suisse) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement Des investissements en hausse pour le développement de technologies de pointe Hausse des approbations et des lancements de médicaments

Dynamique du marché des anesthésiques locaux

Conducteurs

Augmentation du nombre de chirurgies

Le nombre croissant de chirurgies telles que les procédures dentaires, les chirurgies esthétiques et les chirurgies plastiques est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché local des anesthésiques. L’augmentation des incidents de blessures et d’accidents entraîne la nécessité d’interventions chirurgicales et influencera donc davantage la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des anesthésiques locaux est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché des anesthésiques locaux. De plus, un revenu disponible élevé et l’utilisation croissante d’anesthésiques locaux pour la douleur postopératoire entraîneront l’expansion du marché des anesthésiques locaux. Parallèlement à cela, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des anesthésiques locaux. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des anesthésiques locaux au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des anesthésiques locaux

D’autre part, le coût élevé associé aux anesthésiques locaux entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché local des anesthésiques. De plus, des directives strictes, ainsi que des réglementations et des effets secondaires liés à l’administration d’anesthésiques locaux tels que la douleur, les étourdissements, les contractions musculaires, la faiblesse, les vomissements et autres, agiront comme un frein au marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la prévision. période 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des anesthésiques locaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché local des anesthésiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

Avantages de l’achat de ces rapports d’étude de marché:

Satisfaction client : Notre équipe d’experts vous accompagne dans tous vos besoins de recherche et optimise vos rapports.

Assistance aux analystes : avant ou après l’achat du rapport, demandez à un analyste professionnel de répondre à vos questions.

Qualité assurée : met l’accent sur l’exactitude et la qualité des rapports.

Compétences incomparables : les analystes fournissent des informations détaillées sur les rapports.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-local-anesthetics-market

Analyse épidémiologique des patients

Le marché local des anesthésiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité et les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des anesthésiques locaux

L’utilisation de l’anesthésique local dans le traitement des patients infectés par le COVID-19 est de plus en plus demandée en raison de ses avantages et de son faible risque de transmission virale. De plus, selon un article intitulé « Topical Lignocaine Anesthesia for Oropharyngeal Sampling for COVID-19 » publié en octobre 2020, les applications topiques de lignocaïne oropharyngée ont considérablement augmenté le niveau de confort des patients lors du prélèvement oropharyngé pour COVID-19 et n’a pas affecté la détection du SRAS-CoV-2 dans les voies respiratoires supérieures. En conséquence, l’étude a conclu que la lidocaïne oropharyngée topique pourrait être utilisée pour réduire l’échantillonnage d’inoculum viral chez les personnes soupçonnées d’être infectées par le COVID-19. De telles recherches devraient accroître l’utilisation de médicaments anesthésiques locaux dans le traitement des patients atteints de COVID-19 dans le monde entier.

Développement récent

En janvier 2021, Laboratoires Théa SAS (Théa) a convenu d’acheter sept produits ophtalmiques de marque à Akorn Operating Firm LLC, la première société pharmaceutique indépendante d’Europe spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits de soins oculaires. Théa pourra ajouter à son portefeuille des produits de marque Akorn, dont Akten (gel ophtalmique de lidocaïne HCl), un anesthésique local destiné à l’anesthésie de la surface oculaire lors d’opérations ophtalmologiques, à la suite de ce mouvement stratégique.

Portée du marché mondial des anesthésiques locaux

Le marché des anesthésiques locaux est segmenté en fonction de l’application, du type de médicament, de la démographie, de la posologie , de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Chirurgies générales

Chirurgie plastique

Chirurgies esthétiques

Chirurgies dentaires

Autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des médicaments hépatiques est segmenté en chirurgies générales, chirurgie plastique, chirurgies esthétiques, chirurgies dentaires et autres.

Type de médicament

Bupivacaïne

Ropivacaïne

Lidocaïne

Chloroprocaïne

Articaïne

Benzocaïne

Autres

Sur la base du type de médicament, le marché mondial des médicaments hépatiques est segmenté en bupivacaïne, ropivacaïne, lidocaïne, chloroprocaïne, articaïne, benzocaïne et autres.

Démographique

Pédiatrique

Adultes

Gériatrique

Sur la base de la démographie, le marché des anesthésiques locaux est segmenté en pédiatrique, adulte et gériatrique.

Dosage

Liquides

Crèmes

Gélules

Vaporisateurs

Correctifs

Injectables

Sur la base du dosage, le marché des anesthésiques locaux est segmenté en liquides, crèmes , gels, sprays, patchs et injectables.

Voie d’administration

Inhalation

Intraveineux

Topique

Le segment de la voie d’administration pour le marché des anesthésiques locaux est segmenté en inhalation, intraveineuse et topique.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché local des anesthésiques est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché local des anesthésiques a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des anesthésiques locaux

Le marché Anesthésiques locaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, type de médicament, démographie, dosage, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des anesthésiques locaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des anesthésiques locaux en raison du nombre croissant de patients souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires dans cette région. De plus, la présence croissante des principaux acteurs clés propulsera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’amélioration des infrastructures de santé dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Anesthésiques locaux

Le paysage concurrentiel du marché Anesthésiques locaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des anesthésiques locaux.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.