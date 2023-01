Le marché latino-américain des serrures intelligentes devrait croître à un TCAC de 11,9 % jusqu’en 2028

Le marché latino-américain des serrures intelligentes devrait connaître une croissance considérable de 2021 à 2028 . Selon une étude de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 11,9 % de 2021 à 2028 pour atteindre 610 404 800 000 $ . L’augmentation de la construction d’immeubles de bureaux commerciaux en Argentine devrait stimuler le marché des serrures intelligentes dans la région.

Un appareil intelligent autorisé peut envoyer des commandes à une serrure intelligente (un type spécifique de serrure électromécanique) pour verrouiller et déverrouiller la porte. Les opérations de verrouillage et de déverrouillage sont effectuées sur les serrures intelligentes à l’aide de protocoles sans fil et de clés de cryptage.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=latin-america-smart-lock-market

Dynamique du marché des serrures intelligentes en Amérique latine

chauffeur

augmentation des problèmes de sécurité

Avec l’adoption généralisée des appareils domestiques intelligents, les consommateurs s’attendent à la confidentialité et à la sécurité des données à la maison, et ces préoccupations ont été minimisées grâce aux serrures intelligentes en Amérique latine. Les gens connectent simplement un appareil Bluetooth ou Wi-Fi à la serrure et peuvent y accéder via un téléphone ou une commande vocale. Améliorez la sécurité en utilisant des systèmes avancés de détection de présence, de résistance et d’alarme. Un accès facile et une authentification rapide sont devenus la norme. Par conséquent, le souci des consommateurs pour la sécurité a considérablement augmenté la demande globale du marché.

Possibilité

Reconnaissance et émergence de la technologie

En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages et aux commodités offerts par ces serrures au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché. En outre, la pénétration croissante de l’Internet des objets (IoT) et de diverses technologies telles que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) alimentera davantage la croissance future du marché latino-américain des serrures intelligentes.

Impact du COVID-19 sur le marché latino-américain des serrures intelligentes

L’adoption de serrures intelligentes en Amérique latine a augmenté en raison de la récente épidémie de coronavirus qui a eu un impact significatif sur le marché des serrures intelligentes en Amérique latine en raison des restrictions imposées par divers gouvernements. Dans l’ère post-COVID-19, les organisations se concentrent sur les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IOT) et l’informatique en nuage dans les environnements résidentiels et commerciaux. hors opérations sans contact. .

Ce facteur devrait stimuler la demande de systèmes de serrures intelligentes basés sur des applications en Amérique latine, ce qui entraînera l’adoption de serrures intelligentes en Amérique latine dans le monde. De plus, les serrures intelligentes en Amérique latine sont utilisées pour assurer la sécurité. L’utilisation croissante de produits liés à la sécurité, tels que les serrures numériques et basées sur le cloud, dans les environnements commerciaux, résidentiels et industriels stimule le marché mondial des serrures intelligentes en Amérique latine.

Voir catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=latin-america-smart-lock-market

Portée du marché latino-américain des serrures intelligentes

Les mecs

magasin mort

levier

cadenas

Autre

code

Bluetooth

sans fil en ligne

Autre

mécanisme de déverrouillage

clavier

clé de carte

tactile

clé à distance

basé sur un smartphone

application

publicité

maison

industrie

Agence

Autre



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/latin-america-smart-lock-market

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des serrures intelligentes en Amérique latine

Le paysage concurrentiel du marché des serrures intelligentes en Amérique latine fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché latino-américain des serrures intelligentes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché latino-américain des serrures intelligentes comprennent :

ASSA ABLOY (Suède)

Allegion plc (Irlande)

Groupe Domakaba (Suisse)

Spectrum Brands Holdings, Inc. (États-Unis)

Salto Systems SL (Espagne)

Télécommunications (États-Unis)

Systèmes Cansec Ltée (Canada)

Groupe Gantner (EAU)

Master Lock Company LLC (États-Unis)

Master Lock Company LLC (États-Unis)

Samsung (Corée)

Explorez les rapports associés :

https://www.xaphyr.com/blogs/222036/Shooting-Ranges-Market-will-Shoot-Up-to-USD-2-776

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to.html

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to-usd-2776-39-million-with-cagr-of-8

https://theprose.com/post/600178/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to-usd-2-77639-million-with-cagr-of-800-by-2028

https://marketanalysis01.hashnode.dev/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to-usd-277639-million-with-cagr-of-800-by-2028

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/h2vy?k=31422418bc5c6a10da1012750492a401

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/shooting-ranges-market-will-shoot-up-to-usd-2776-39-million-with-cagr-of-8

https://anotepad.com/notes/3b3xrpag

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/25/squash-rackets-market-is-anticipated-to-expand-at-a-cagr-of-3-8-by-2028/

https://acatpg.mn.co/posts/31703588?utm_source=manual

https://spurstartup.mn.co/posts/31703595?utm_source=manual

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com