Le marché, la taille, la part, les tendances, la stratégie commerciale et les prévisions de revenus des films d’emballage à haute barrière devraient connaître une croissance considérable d’ici 2029

L’analyse des études de marché et les données contenues dans ce document sur le marché des films d’emballage à haute barrière aideront les entreprises à planifier stratégiquement la production, le lancement du produit, les coûts, les stocks, les achats et le marketing. Analyse systématique des problèmes, construction de modèles et faits – Le rapport d’étude de marché sur les films d’emballage à haute barrière aide les entreprises à prendre et à gérer les décisions marketing de leurs produits et services Il fournit les tendances importantes de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la taille du marché, la part de marché, et L’analyse et l’estimation du volume des ventes sont mentionnées dans le rapport. Certaines de nos stratégies concurrentielles sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les contrats, les partenariats, les coentreprises, les acquisitions et d’autres stratégies qui nous aident à étendre notre présence sur le marché.

Les données d’étude de marché contenues dans ce document sur le marché des films d’emballage à haute barrière sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents. En cette ère de mondialisation, de nombreuses entreprises ont besoin d’études de marché mondiales pour appuyer leur prise de décision. Des outils et des techniques bien établis sont utilisés dans ce rapport pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples. Ce premier rapport d’étude de marché sur les films d’emballage à haute barrière présente un aperçu complet du marché couvrant différents aspects, notamment la définition du produit, l’environnement habituel des fournisseurs, la segmentation du marché en fonction de différents paramètres tels que le type de produit, le composant, le type de gestion et la région.

Téléchargez un exemple gratuit de rapport sur le marché des films d’emballage à haute barrière @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-high-barrier-packaging-films-market

.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des films d’emballage à haute barrière devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research rapporte que le marché croît à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et atteindra 39 784,77 millions USD d’ici 2029. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des films d’emballage à haute barrière sont la demande croissante d’emballages multicouches pour empêcher la perméation de l’oxygène et de l’humidité, la demande croissante de films d’emballage à haute barrière pour une durée de conservation plus longue et l’évolution des préférences des consommateurs pour les aliments emballés. , augmentant l’adoption de films d’emballage à haute barrière dans les industries pharmaceutiques et agricoles.

Les films d’emballage haute barrière empêchent le contact avec l’oxygène, le dioxyde de carbone ou l’humidité tout en limitant les effets de l’huile minérale et de la lumière UV. Des barrières solides fabriquées à partir de matériaux fonctionnels utilisés dans les films d’emballage conservent également les qualités alimentaires telles que la couleur, le goût, la texture, l’arôme et la saveur. Les films à haute barrière jouent un rôle important en fournissant aux produits les propriétés requises et en prolongeant leur durée de conservation. Cela permet également de recycler la structure avec toutes les couches liées à la même famille de polymères. De plus, le film haute barrière a une structure coextrudée imperméable et élastique. Il est sans solvant et ne réagit généralement pas avec les aliments emballés.

De plus, la popularité croissante des aliments prêts à consommer influence la migration des consommateurs vers les produits emballés. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’augmentation des charges de travail contribuent également à la demande croissante d’aliments emballés par les professionnels en activité. Par conséquent, le marché mondial des films d’emballage à haute barrière devrait propulser la croissance du marché à mesure que la demande d’aliments emballés augmente.

Le rapport Global High Barrier Packaging Films Market fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits et de géographie. Analyser les opportunités. Expansion, innovation technologique sur le marché. Demandez une note d’analyste pour comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions qui ont un impact sur votre résultat net pour atteindre vos objectifs souhaités.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en millions de dollars segment couvert Par type (film métallisé non tissé, film transparent, film enduit organique, film enduit d’oxyde inorganique, autres), matériau (plastique, aluminium, oxyde, autres), type d’emballage (poches, sacs, couvercles, films rétractables, laminés) tubes , autres), utilisateurs finaux (aliments, boissons, produits pharmaceutiques, appareils électroniques, appareils médicaux, agriculture, produits chimiques). Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Russie, France, Espagne, Italie, Allemagne, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, autres pays européens, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines , Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Advanced Converting Works, Constantia Flexibles, HPM GLOBAL INC, FLAIR Flexible Packaging Corporation, ClearBags, Perlen Packaging, OLIVER, Celplast Metallized Products, Toray Plastics (America), Inc.(Toray Industries Inc.의 자회사), ISOFlex Packaging, KREHALON, MULTIVAC , BERNHARDT Packaging & Process, Sonoco Products Company, Sealed Air, WINPAL LTD., Schur Flexibles Holding GesmbH, Amcor Ltd.

définition du marché

Les solutions d’emballage flexibles pour les films d’emballage à haute barrière comprennent les sachets, les sacs, les couvercles, les films rétractables, les tubes laminés et plus encore. Les sachets sont refermables avec des fermetures à glissière et peuvent remplacer les conceptions d’emballage robustes telles que les bouteilles en verre et les canettes métalliques en réponse aux exigences croissantes des clients pour leurs produits. Pour des raisons de sécurité et de commodité, des sachets de type emballage à haute barrière sont recommandés. Les sachets protègent également les produits des influences extérieures telles que l’humidité, la lumière, la contamination biologique, les gaz et les dommages mécaniques qui peuvent affecter la qualité ou l’efficacité.

Dynamique du marché mondial des films d’emballage à haute barrière

chauffeur

Demande croissante d’emballages multicouches qui bloquent l’oxygène et l’humidité

La structure multicouche présente dans les films d’emballage à haute barrière empêche le contact avec l’oxygène, l’humidité et d’autres gaz tels que le dioxyde de carbone et limite les effets de l’huile minérale et de la lumière UV. Fabriquées à partir de matériaux fonctionnels, ces barrières solides aident à maintenir l’intégrité des matériaux stockés tels que les qualités alimentaires telles que la couleur, le goût, la texture, l’arôme et la saveur. Il est très important de fournir les propriétés de barrière les plus importantes telles que l’humidité, les gaz et les arômes pour maintenir l’intégrité du produit intacte. Les films à haute barrière jouent un rôle important dans la fourniture de produits dotés de ces propriétés essentielles. De plus, le film à haute barrière a une structure coextrudée imperméable et élastique, de sorte qu’il n’utilise pas de solvants et ne réagit pas avec les articles emballés tels que les produits pharmaceutiques et les aliments.

Demande croissante de films d’emballage à haute barrière pour une durée de conservation prolongée

Les ventes d’aliments transformés et surgelés augmentent également, car de nombreux consommateurs préfèrent s’approvisionner en aliments ayant une durée de conservation plus longue dans les produits frais. La demande de films à haute barrière augmente sur le marché en raison des modes de vie de plus en plus occupés des consommateurs et de la demande conséquente d’emballages alimentaires pratiques. Alors que les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de l’impact de leurs actions sur l’environnement, ils prêtent de plus en plus attention aux moyens spécifiques de réduire leur empreinte. Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs veulent acheter des produits qui reflètent leurs valeurs et qui sont sourcés, produits et emballés de la manière la plus durable possible. La date de péremption est un facteur important pour les consommateurs de nos jours.

Évolution de la préférence des consommateurs vers les aliments emballés

Les films d’emballage à haute barrière connaissent une forte demande dans l’industrie agroalimentaire en raison de la consommation et de la demande croissantes d’aliments emballés transformés et prêts à consommer. De plus, avec l’augmentation du revenu disponible, les employés de bureau et les étudiants sont prêts à dépenser davantage pour les aliments emballés et les produits de commodité prêts à consommer, ce qui stimulera le marché des films d’emballage à haute barrière dans un proche avenir. La demande pour des déjeuners prêts à manger, du congélateur au micro-ondes, prêts à manger et des aliments transformés faciles à transporter, faciles à ouvrir et nécessitant moins de temps de préparation est élevée.

Adoption croissante des films d’emballage à haute barrière dans les industries pharmaceutiques et agricoles

Le secteur pharmaceutique impose différentes exigences aux solutions d’emballage, telles que l’isolation de l’environnement extérieur, un haut niveau de protection, la rentabilité et la facilité de manipulation. Par conséquent, les films d’emballage à haute barrière sont largement utilisés car ils augmentent la croissance du marché en contrôlant la température à l’intérieur de l’emballage sans permettre les échanges gazeux dans tout l’emballage. Le principal matériau d’emballage est le plastique car il protège les produits pharmaceutiques de l’oxygène et des odeurs, de la transmission de la vapeur d’eau, de l’humidité, de la contamination et des bactéries. Ces propriétés rendent les matériaux en polypropylène adaptés aux emballages à haute barrière. Le film en polypropylène haute barrière a un point de fusion élevé, ce qui le rend adapté aux emballages bouillis et aux produits sérialisés.

chance

Adoption croissante des films d’emballage biodégradables à haute barrière

En raison de problèmes de recyclabilité et de solutions d’emballage biodégradables innovantes, le marché des films d’emballage à haute barrière devrait se développer dans un avenir proche, car les producteurs de matériaux continuent de développer de nouveaux films plastiques et additifs améliorés pour la production d’emballages. Il s’agit notamment de films de remplacement à haute barrière et de feuille d’aluminium, de films d’étanchéité et de films qui sont plus facilement recyclés et naturellement dégradables. La réduction de l’utilisation de matériaux grâce à des films plus fins ou moins de couches de film est une autre tendance majeure dans l’industrie de la fabrication d’emballages et de sachets.

Demande croissante d’emballages conviviaux

Il y a plusieurs points clés que les consommateurs examinent avant de choisir un film d’emballage. Certains d’entre eux sont l’hygiène et la sécurité alimentaire, la durée de conservation, la facilité d’utilisation, la durabilité, les informations sur l’étiquette, l’apparence et l’impact environnemental. Les consommateurs sont plus intéressés par les emballages à base de fibres que l’on trouve dans les plastiques recyclés et recyclables. Par conséquent, il existe une énorme opportunité pour le marché des films d’emballage à haute barrière d’enregistrer une croissance significative dans les années à venir, en raison de la tendance croissante et de la demande d’emballages conviviaux. Cela est possible en lançant davantage de produits que les clients exigent, faciles à utiliser, durables et respectueux de l’environnement.

rachat/défi

sensibilité à la détérioration

L’exposition à la chaleur peut altérer le mécanisme d’oxydation des films plastiques. Cependant, la dégradation complète des polymères biodégradables ne peut être obtenue que dans des conditions contrôlées telles que l’augmentation de la température et de la pression, qui ne se trouvent pas dans les environnements naturels tels que les habitats aquatiques et marins. Par conséquent, lorsque les conditions ne sont pas optimales, on s’attend à ce que ces films d’emballage à haute barrière se dégradent et détruisent les propriétés de ces films. Cela peut freiner la croissance du marché mondial des films d’emballage à haute barrière.

Fluctuations des prix des matières premières

Une variété de films d’emballage à haute barrière sont fabriqués en utilisant une variété de matières premières. Certaines de ces matières premières sont des matières plastiques telles que le polyéthylène et le polypropylène et des métaux tels que l’aluminium. Ces matériaux sont non biodégradables, difficiles à recycler et dangereux pour l’environnement, y compris l’eau et la terre. La sélection des matières premières est principalement basée sur l’utilisation finale du film barrière. Les principales matières premières utilisées dans les films d’emballage sont le LDPE, le LLDPE, le HDPE, le BOPP, le CPP, le BOPET, le PVC, l’EVOH, le PLA, le PVDC et le PVOH.

Problèmes liés au recyclage des films multicouches

Bien que ces solutions d’emballage soient très efficaces compte tenu de leur impact environnemental, elles sont rarement recyclées dans les infrastructures de gestion des déchets existantes. Comme en Europe, les unités de recyclage s’appuient fortement sur l’approche traditionnelle du recyclage mécanique dans le processus de dégranulation pour réaliser le traitement combiné des matériaux. L’incompatibilité thermique des différents matériaux de collage est l’un des freins majeurs au retraitement. Cependant, de nouvelles technologies telles que le recyclage chimique sont disponibles avec des résultats prometteurs, mais nécessitent des recherches plus approfondies et une mise à l’échelle et nécessitent du temps et des investissements en capital importants. Cela pose des défis majeurs au développement et à la voie de croissance du marché mondial des films d’emballage à haute barrière.

Réglementations gouvernementales strictes et problèmes environnementaux

Le film d’emballage High Barrier est principalement composé de matériaux plastiques tels que le polyéthylène et le polypropylène. Ces matériaux sont non biodégradables, difficiles à recycler et nocifs pour l’environnement, y compris l’eau et la terre. Les gouvernements, les régulateurs et les écologistes ont donc sensibilisé aux dangers de l’utilisation de ces films. Le secteur de l’emballage utilise plus de 40 % de plastique. Le plastique met des années à se décomposer, c’est pourquoi de nombreux pays ne favorisent sa consommation et son utilisation dans aucune industrie.

Pour plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-barrier-packaging-films-market

Objectifs de l’étude:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché du film d’emballage à haute barrière, analyser de manière approfondie leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel sur le marché du film d’emballage à haute barrière.

– Fournir des informations sur les facteurs influençant la croissance du marché Films d’emballage à haute barrière. Analyse du marché basée sur différents facteurs, notamment l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse de la force du porteur cinq

– fournissant une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que la prévision de différents segments et sous-segments du marché mondial Films d’emballage à haute barrière

– par rapport au courant la taille du marché et les perspectives d’avenir pour fournir une analyse du marché au niveau national.

– Fournir une analyse au niveau national du marché Films d’emballage à haute barrière pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché de Films d’emballage à haute barrière pour quatre grandes régions et leurs pays respectifs: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, le développement de nouveaux produits et la recherche et développement sur le marché mondial.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-high-barrier-packaging-films-market

Rapport sur les tendances

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soy-isolates-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-custard-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cognacs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-machine-direction-orientation-mdo-films-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-screw-on-caps-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-packaging-paper-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-plastic-welding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fine-mist-sprayers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-functional-and-barrier-coatings-for-paper-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glassine-and-glass-proof-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-bags-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-disposable-masks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-canned-wine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-skinning-machine-for-meat-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brics-oral-care-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cultured-beef-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-citrus-based-alcohol-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-biodegradable-cups-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-strips-and-chips-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-maqui-berry-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-floriculture-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-xanthan-gum-research-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cosmetic-and-perfume-glass-packaging-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel – Corporatesales@databridgemarketresearch.com

«