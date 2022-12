Le marché indien des technologies de l’information (TI) sur les soins de santé devrait exploser dans le monde entier à un taux de croissance potentiel de 23,85% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de grande envergure sur le marché indien des technologies de l’information (TI) de la santé met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport fournit les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision du marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui vont des développements, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé devrait connaître une croissance du marché à un taux de 23,85% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de l’aviation accélère la croissance du marché des technologies de l’information (TI) de la santé.

La technologie de l’information sur la santé (également appelée informatique de la santé) est essentiellement un domaine de la technologie de l’information qui traite du développement, de la conception et de la maintenance des systèmes d’information dans les cliniques, les hôpitaux et d’autres établissements de santé. Il réduit le risque d’égarement des dossiers médicaux et permet aux professionnels de la santé d’obtenir des rapports sur la santé des patients à partir de divers endroits.

Les principaux facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché des technologies de l’information (TI) de la santé au cours de la période de prévision sont la recrudescence de l’utilisation des mégadonnées et le besoin croissant de réduire l’escalade des coûts des soins de santé. En outre, la recrudescence du taux d’adoption de la télésanté, de la prescription électronique, de la santé mobile et d’autres solutions HCIT en raison de COVID-19 et l’augmentation des mandats gouvernementaux et du soutien aux solutions informatiques de santé devraient propulser la croissance de la technologie de l’information de santé (IT ) marché. De plus, l’augmentation de la gériatrie population, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le retour sur investissement élevé des solutions informatiques de santé devraient en outre amortir la croissance du marché des technologies de l’information (TI) de santé. D’autre part, les coûts élevés associés au déploiement de solutions HCIT pour les hôpitaux de petite et moyenne taille, la résistance des prestataires de soins de santé traditionnels et les contraintes d’infrastructure informatique dans les économies émergentes devraient entraver davantage la croissance du marché des technologies de l’information (TI) des soins de santé dans la période de chronologie.

Étendue du marché et taille du marché des technologies de l’information (TI) de la santé en Inde

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fonction des produits et services, des composants, du mode de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions pour les payeurs de soins de santé et services d’externalisation HCIT. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont en outre subdivisées en solutions cliniques et en solutions non cliniques. Les solutions cliniques sont divisées en PACS et VNA, système de prescription électronique, saisie informatisée des ordonnances médicales, système d’aide à la décision clinique (CDSS), dossier de santé électronique (DSE), systèmes de gestion des informations spécialisées, solutions d’engagement des patients, systèmes d’information radiologique (RIS), solutions de gestion des doses de rayonnement, systèmes d’analyse d’images médicales, systèmes de gestion des soins, solutions mheath, patient logiciel de registre, systèmes d’information de laboratoire, solutions de surveillance des infections, télémédecine, solutions de gestion de la santé de la population, systèmes d’intégration HCIT et systèmes de gestion de cabinet. Les solutions non cliniques sont divisées en solutions de gestion du personnel de santé, solutions de gestion de documents médicaux, solutions de gestion des actifs de santé, systèmes d’information pharmaceutique, analyses de santé, solutions de gestion du cycle de revenus, échanges d’informations sur la santé, solutions de gestion des médicaments, solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, solutions d’interopérabilité des soins de santé. , des solutions de gestion de la relation client, des systèmes de gestion financière et des solutions de gestion de la qualité des soins de santé. Les solutions de payeur de soins de santé sont en outre sous-segmentées en solutions de gestion des réclamations, solutions d’analyse de fraude, solutions d’audit et d’analyse de pharmacie, solutions de gestion de l’éligibilité des membres, solutions de gestion de réseau de fournisseurs, solutions de gestion de la santé de la population, solutions de gestion de la relation client et solutions de gestion des paiements. Les services d’externalisation HCIT sont en outre sous-segmentés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de facturation et de gestion des comptes,

Sur la base des composants, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fournisseurs et en payeurs. Les fournisseurs sont en outre subdivisés en centres ambulatoires, centres de diagnostic, centres de soins à domicile et d’aide à la vie autonome, hôpitaux et pharmacies. Les payeurs sont ensuite subdivisés en payeurs privés et payeurs publics.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des technologies de l’information sur les soins de santé (TI) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de l’information sur les soins de santé (TI), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des technologies de l’information (IT) de la santé

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de l’information (IT) pour la santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé sont Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Siemens, Carestream Health, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC., Infor, Koninklijke Philips NV, NXGN Management, LLC, Oracle, Siilo, BigHealth, Vida Health, SWORD Health, Inc, NOVIGENIX SA, Lantum, BD, Bioaxis et Ada Health GmbH, entre autres.

Personnalisation disponible : marché indien des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

