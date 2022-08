Le marché indien des banques de cellules souches de cordon ombilical a augmenté à un TCAC de 13,1 % au cours de la période

Le marché des banques de cellules souches de cordon ombilical devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision susmentionnée, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Une banque de cellules souches de cordon ombilical est essentiellement le stockage de cellules de sang de cordon ombilical extraites du cordon ombilical et du placenta d’un nouveau-né. Le liquide du cordon ombilical est riche en cellules souches et contient plus de cellules souches que de cellules souches extraites de la moelle osseuse, qui sont utilisées dans l’industrie médicale comme médecine régénérative pour traiter la leucémie, le cancer, les maladies cardiaques, etc. Sang, comme l’anémie, la thalassémie, les maladies auto-immunes et les troubles métaboliques héréditaires, etc.

Le nombre croissant de personnes recevant une thérapie par cellules souches, le nombre croissant de parents stockant le sang de cordon de leurs enfants et l’augmentation des dépenses de gestion des maladies chroniques sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des cellules souches de cordon sur le marché bancaire. En outre, la sensibilisation croissante à la thérapie par cellules souches et l’augmentation des fusions et acquisitions par des acteurs de premier plan accélèrent également la croissance globale du marché. Cependant, on estime que des facteurs tels que les coûts d’exploitation élevés de la thérapie par cellules souches et le manque de sensibilisation dans de nombreuses économies en développement entravent la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des banques de cellules souches du cordon ombilical détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités, les changements dans les segments de revenus émergents. réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, catégories de croissance du marché, forces de niche et d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur l’étude de marché sur les banques de cellules souches du cordon ombilical de Data Bridge, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché des banques de cellules souches du cordon en Inde et taille du marché

Le marché des banques de cellules souches de cordon ombilical est segmenté en fonction de la source, de l’utilisation, de l’application, du mode de traitement, du type de service et de la banque de sang de cordon. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en cordon ombilical, placenta, sac amniotique et liquide amniotique.

Basé sur l’utilisation, le marché est segmenté en utilisé et inutilisé.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en troubles sanguins / insuffisance médullaire, cancer, troubles neurologiques, troubles génétiques, troubles métaboliques, troubles immunitaires et autres.

Sur la base du mode de traitement, le marché est segmenté en allogénique et autologue.

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en collecte et transport d’échantillons, traitement d’échantillons, analyse d’échantillons et conservation et stockage d’échantillons.

Sur la base des banques de sang de cordon, le marché est segmenté en banques privées de sang de cordon et banques publiques de sang de cordon.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Banque de cellules souches du cordon ombilical en Inde

Le paysage concurrentiel du marché Banque de cellules souches du cordon ombilical fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence en Inde, l’emplacement et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, Appliquer la domination. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que les entreprises du marché Banque de cellules souches du cordon ombilical.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Banque de cellules souches du cordon ombilical sont CBR Systems, Inc., Cordlife, Cryo-Save, LifeCell International Pvt. Ltd., StemCyte India Therapeutics Pvt. Ltd, ViaCord, SMART CELLS PLUS, Reliance Life Sciences, Cryoviva India, LifeCell, Mycord, Global Cord Blood Corporation, Cryo-Cell International, Inc., Vita 34, ReeLabs Pvt. Ltd., ACROBiosystems., Regrow Biosciences Pvt Ltd., REGROW BIOSCIENCES PVT LTD, ReeLabs Pvt Ltd. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

