Le marché Holter ECG devrait atteindre 1 017,57 millions de dollars américains d’ici 2028 | Stratégie de plan d’affaires, nouvelles solutions, segments clés, cibles potentielles

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Un moniteur ECG Holter est un appareil portable qui aide à suivre le bon fonctionnement du cœur. L’appareil est utilisé pour effectuer un test Holter, en particulier sur une personne susceptible de développer une maladie cardiovasculaire. L’individu est invité à porter l’appareil pendant environ deux à trois jours pour suivre l’activité du cœur. Les données obtenues sont ensuite analysées à l’aide d’un logiciel d’analyse, qui aide les médecins à proposer un traitement approprié au patient.

Selon notre dernière étude de marché sur «Holter ECG Market Forecast to 2028 – devrait atteindre 1 017,57 millions de dollars US d’ici 2028 contre 587,61 millions de dollars US en 2021; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,2 % de 2021 à 2028.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, Statistics @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003496/

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché Holter ECG – BPL Medical Technologies; FUKUDA DENSHI ; General Electric; Koninklijke Philips N.V. ; Société Nihon Kohden ; OSI Systems, Inc. ; SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd. ; EB Neuro S.P.A ; Hill Rom Holding Inc. ; et Viatom Technology Co., Ltd.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global Holter ECG dans le monde. Ce rapport sur le «marché Holter ECG» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Parlez à l’analyste pour plus de détails :

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00003496

Le marché mondial Holter ECG est segmenté en composants, utilisateur final et géographie. En termes de composants, le marché est segmenté en moniteurs Holter filaires, moniteurs Holter sans fil et systèmes et logiciels d’analyse Holter. Basé sur l’utilisateur final, le marché Holter ECG est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, domicile et autres.

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003496/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, de l’alimentation et des boissons, de la chimie et des matériaux, des semi-conducteurs, etc.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com