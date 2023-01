Le marché français de l’audiovisuel professionnel (AV) croîtra à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision 2022 et 2029 Le marché français de l'audiovisuel professionnel (AV) croîtra à un TCAC de 7,1 % entre 2022 et 2029. La demande de systèmes audiovisuels professionnels (AV) devrait augmenter à l'avenir. Par exemple, les écrans haute définition et les technologies cloud modifient la façon dont les espaces de vente au détail utilisent les équipements audio et vidéo professionnels pour le streaming, l'interaction, la collaboration et la publicité. Les moniteurs, caméras, microphones, haut-parleurs et barres de son, projecteurs et autres équipements sont inclus dans le kit audio/vidéo professionnel.

Le marché français de l’audiovisuel professionnel (AV) croîtra à un TCAC de 7,1 % entre 2022 et 2029. La demande de systèmes audiovisuels professionnels (AV) devrait augmenter à l’avenir.

Par exemple, les écrans haute définition et les technologies cloud modifient la façon dont les espaces de vente au détail utilisent les équipements audio et vidéo professionnels pour le streaming, l’interaction, la collaboration et la publicité. Les moniteurs, caméras, microphones, haut-parleurs et barres de son, projecteurs et autres équipements sont inclus dans le kit audio/vidéo professionnel.

Comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis est au centre de cette section. Nous allons examiner de plus près tout cela ci-dessous.

chauffeur

L’intelligence artificielle dans les systèmes audiovisuels professionnels

Ces dernières années, l’intelligence artificielle a joué un rôle important dans l’autonomisation et la transformation des industries mondiales. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée par des organisations du monde entier, des agences gouvernementales et des grandes entreprises aux petites entreprises en ligne.

Infrastructure haut débit et émergence de la technologie ATSC 3.0

Les réseaux à haut débit constituent un moyen approprié pour la transmission/livraison rapide d’informations, de communications et de divertissements. Une interface réseau filaire/sans fil à haut débit peut communiquer/posséder des bits numériques à haut débit. Ils diffusent rapidement des quantités massives de contenu, telles que des vidéos animées ou des clips trouvés sur les chaînes de diffusion, par câble et par satellite.

L’IoT et les systèmes cloud avancés prennent en charge les services audiovisuels professionnels.

Ces dernières années, l’écosystème IoT a subi une transformation progressive. Cet écosystème est fourni par une variété de composants électroniques standards, de matériel embarqué avec une variété de logiciels. À l’ère de l’IoT, disposer d’un service audiovisuel professionnel personnalisé est absolument essentiel pour alimenter un service audiovisuel professionnel compatible avec l’IoT. Les appareils compatibles IoT peuvent se connecter à un plus large éventail de réseaux avancés, permettant une variété de fonctionnalités. Les appareils compatibles IoT sont largement utilisés dans les médias, la diffusion, le transport, l’emballage, la médecine et d’autres industries.

Impact du Covid-19 sur le marché français Pro AV (Audio Visuel)

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché français du Pro AV (audiovisuel). Elle a gravement affecté les chaînes d’approvisionnement dans toutes les industries, en particulier les composants électroniques. Les fournisseurs de composants ont du mal à répondre à la demande, les fabricants ne peuvent pas fabriquer leurs produits à temps et les intégrateurs sont confrontés à des retards de projet. Les utilisateurs finaux n’ont pas accès aux outils dont ils ont besoin pour faire progresser leur organisation. Pour cette raison, la plupart des industries sont confrontées à des retards de production. Une baisse de l’offre s’est accompagnée d’une augmentation de la demande.

Couverture du marché français Pro AV (audiovisuel)

Les mecs

produit

apporter

La technologie

basé sur le cloud

radio satellite

E-mail

hybride

canal de distribution

marchande

vente directe

boutique sécialisée

Commerce électronique

Autre

application

de l’entreprise

médias et divertissement

Théâtre/événement en direct

Manche

cultiver

Autre



Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché du secteur audiovisuel professionnel français

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial français Pro AV (audiovisuel) sont :

Roland Corporation , AVI SYSTEMS, Biamp Systems, Avidex Industries , LLC, New Era Technology, Panasonic Connect Co., Ltd. (Panasonic Holdings Corp 브랜드), Lenovo, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Crestron Electronics , Inc., ATEN INTERNATIONAL Co., Ltd., ViewSonic Corporation, Yamaha Corporation, Kramer, IRELEM, HARMAN International , Seiko Epson Corporation

