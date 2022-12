Le Marché Forage directionnel horizontal enregistrera une expansion substantielle d’ici 2028

Le marché du forage directionnel horizontal devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et atteindra la valeur de 24 246,98 millions de dollars d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du forage directionnel horizontal fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles accélère la croissance du marché du forage directionnel horizontal.

Le forage directionnel fait référence à une pratique essentielle pratiquée par les producteurs de pétrole brut pour atteindre les puits les plus durs. Il aide à optimiser la production des terres ressources. Le puits est généralement foré verticalement vers le bas dans le terrain qui est considéré comme plus sujet au risque de non-production. Le forage dirigé offre la solution pour le forage de puits de pétrole.

L’augmentation des activités de forage, en particulier dans les zones reculées du monde entier, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du forage directionnel horizontal. L’augmentation de l’accent mis sur les dommages minimaux à l’environnement et la diminution des inconvénients causés au public, et l’augmentation du besoin de forage horizontal en raison de son efficacité et de son fonctionnement respectueux de l’environnement accélèrent la croissance du marché. L’adoption d’équipements de forage horizontal ainsi que l’avancement des appareils de forage et l’augmentation des activités d’exploration et de la production de pétrole et de gaz liées à la mise à niveau des infrastructures et à l’amélioration de la qualité influencent davantage le marché. De plus, l’essor des télécommunicationset les industries pétrolières et gazières, l’urbanisation et l’industrialisation, et le besoin de développement d’infrastructures et d’installations de services publics affectent positivement le marché du forage directionnel horizontal. En outre, les progrès technologiques dans le forage directionnel horizontal offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial du forage directionnel horizontal et taille du marché

Le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en fonction du produit, des pièces de machine, du type d’appareils de forage, de l’application, de l’utilisation finale et du canal de vente. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en système orientable conventionnel et rotatif.

Sur la base des pièces de machines, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en plates-formes, tuyaux, mèches, alésoirs et autres.

Sur la base du type d’appareils de forage, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en mini, midi et maxi.

Sur la base de l’application, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en onshore et offshore.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en excavation pétrolière et gazière, services publics, télécommunications et autres.

Sur la base du canal de vente, le marché du forage directionnel horizontal est segmenté en nouvelles ventes et en marché secondaire.

Analyse au niveau du pays du marché du forage directionnel horizontal

Le marché du forage directionnel horizontal est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, pièces de machine, type d’appareils de forage, application, utilisation finale et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du forage directionnel horizontal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du forage directionnel horizontal en raison de l’augmentation du nombre de projets pétroliers et gaziers, de construction de services publics et de développement d’infrastructures dans la région. L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des services de télécommunications dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Forage directionnel horizontal

Le paysage concurrentiel du marché du forage horizontal dirigé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du forage directionnel horizontal.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du forage directionnel horizontal sont Halliburton., Schlumberger Limited., Seadrill Limited, TRANSOCEAN LTD., Weatherford, China Oilfield Services Limited, DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC., Baker Hughes Company, DOLPHIN DRILLING, MAERSK DRILLING, KCA Deutag, Valaris plc, Nabors Industries Ltd., Paragon Offshore, Scientific Drilling International, Noble Corporation, Superior Energy Services, Inc., Archer., Helmerich & Payne., Patterson-UTI Energy, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Principales raisons d’acheter

Pour obtenir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial Forage directionnel horizontal et son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les principaux problèmes et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes du marché et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Pour comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché.

Outre les rapports de structure standard, nous proposons également des recherches personnalisées en fonction d’exigences spécifiques.

Indicateurs clés analysés

Acteurs du marché & amp ; Analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production / les ventes, les revenus, le prix et la marge brute & amp ; Ventes par types de produits.

Analyse du marché mondial et régional : Le rapport inclut Global & amp ; Situation et perspectives du marché régional. En outre, le rapport fournit des détails détaillés sur chaque région et amp; pays couverts par le rapport. Identifier sa production, sa consommation, son importation & amp; exportation, volume des ventes & amp; prévisions de revenus.

Analyse du marché par type de produit : Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie Forage directionnel horizontal, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD).

Analyse du marché par type d’application : Sur la base de l’industrie Forage directionnel horizontal et de ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, CAGR & amp; prévision par chaque application de l’industrie.

Tendances du marché : tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues.

Opportunités et moteurs : Identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies

Analyse des cinq forces de Porters : Le rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces de base : la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace du substitut . produits ou services, et rivalité existante dans l’industrie.

