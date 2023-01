Le marché flexible des emballages de soins pour animaux de compagnie connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

«

Marché mondial des emballages flexibles pour animaux de compagnie, par type de matériau (plastique, papier et carton, métal), type d’emballage (boîtes, sacs et pochettes, cartons pliants, tubes), application (aliments secs, aliments humides, friandises pour animaux de compagnie), utilisation finale ( Chats, chiens, oiseaux, autres), canal de distribution (supermarchés, hypermarchés, sites Web de commerce électronique, autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché des emballages flexibles pour les soins des animaux de compagnie

Plusieurs personnes aiment maintenant prendre soin des animaux de compagnie comme mode de vie. Ainsi, les propriétaires d’animaux ont besoin d’une solution flexible pour nourrir, préparer et prendre soin de leurs animaux de compagnie en raison des horaires de travail chargés et des modes de vie trépidants. Avec une variété de technologies de revente et d’ouverture rapide, ainsi que des formes durables et un transport confortable qui prennent moins de place, l’emballage flexible offre un haut niveau de commodité. L’emballage des aliments pour animaux de compagnie nécessite un matériau durable pour l’emballage des produits de soins pour animaux de compagnie. Ainsi, la demande sans cesse croissante d’aliments pour animaux de compagnie est le principal moteur du marché des emballages pour animaux de compagnie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages flexibles pour les soins des animaux de compagnie était évalué à 7020,00 millions en 2021 et devrait atteindre 12993,53 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des emballages flexibles pour les soins des animaux de compagnie

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de matériau (plastique, papier et carton, métal), type d’emballage (boîtes, sacs et pochettes, cartons pliants, tubes), application (nourriture sèche, nourriture humide, friandises pour animaux de compagnie), utilisation finale (chats, chiens, oiseaux, autres) , Canal de Distribution (Supermarchés, Hypermarchés, Sites E-commerce, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Amcor plc (Australie), Mondi (Royaume-Uni), Sonoco Products Company (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), Huhtamaki OYJ (Finlande), Sappi (Afrique du Sud), DS Smith (Royaume-Uni), Coveris (Royaume-Uni), Sabert (Indiana ), Wihuri (Finlande), Polyplex (Inde), UFlex Limited (Inde), Jindal Poly Films (Inde), Esterindustries (Inde), CLONDALKIN GROUP (Pays-Bas), Constantia Flexibles (Autriche), TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP (EAU), DUNMORE (États-Unis), produits métallisés celplast (Canada), Ultimet Films Ltd (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

L’ emballage souple est la solution d’emballage la plus personnalisable et la plus économique. Il s’agit d’une méthode relativement moderne dans l’industrie de l’emballage et populaire en raison de sa nature rentable et hautement efficace. Cette méthode d’emballage est également utilisée pour l’emballage de produits de soins pour animaux de compagnie. Dans cet emballage utiliser un grand nombre de matériaux souples en plastique et en papier.

Dynamique du marché des emballages flexibles pour les soins des animaux de compagnie

Conducteurs

Demande croissante pour le secteur du commerce électronique

La croissance du marché des emballages flexibles pour animaux de compagnie est très rapide en raison des sites Web de commerce électronique et des achats en ligne. Cet emballage flexible permet de transporter facilement des produits de soins pour animaux d’une partie du monde à l’autre en toute sécurité.

Augmentation de la demande due à des propriétés favorables

L’emballage flexible pour les produits de soins pour animaux de compagnie est leader dans l’industrie globale de l’emballage en raison des propriétés favorables de l’emballage et pour attirer les nouveaux producteurs à investir sur le même marché. La solution d’emballage flexible est bonne pour les produits de soins pour animaux de compagnie car elle agit comme une barrière contre les changements environnementaux et améliore la durée de conservation des produits de soins pour animaux de compagnie emballés.

Rentabilité et augmentation de la durée de conservation des produits

Les emballages flexibles nécessitent des sources et de l’énergie pour emballer les produits de soins pour animaux de compagnie ; par conséquent, les emballages souples sont disponibles à moindre coût par rapport à d’autres formes d’emballage. Les emballages en papier souple sont principalement utilisés car ils nécessitent moins d’énergie lors de la fabrication et génèrent moins d’émissions de gaz à effet de serre. Les emballages souples à base de papier augmentent la durée de conservation des produits de soins pour animaux de compagnie et réduisent les déchets de produits.

Opportunités

Pénétration dans des économies largement inexploitées et émergentes

Les économies émergentes, par exemple, la Chine et l’Inde ont observé la croissance rapide de l’industrie des emballages pour animaux de compagnie avec l’augmentation de l’adoption de la consommation de produits de soins pour animaux de compagnie en raison des excellentes propriétés barrières de cette solution d’emballage.

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché Emballage flexible pour soins des animaux de compagnie?

Élargissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché des emballages flexibles pour animaux de compagnie dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec Genius synthétique aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs grâce à l’utilisation ultime des actifs pour accroître l’efficacité de l’organisation de l’entreprise sur le marché

Techniques de recherche et équipements utilisés sur le marché Emballage flexible pour soins des animaux de compagnie :

Ce fichier de recherche sur le marché des emballages flexibles pour animaux de compagnie aide les lecteurs à reconnaître le scénario général du marché, une approche pour comprendre de la même manière ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

