Le marché Exosquelette médical fournit une analyse approfondie de l’industrie, avec les tendances actuelles et les prévisions futures 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des exosquelettes médicaux était évalué à 0,2 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,29 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 35,65% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché mondial des exosquelettes médicaux

Les exosquelettes médicaux sont des dispositifs électromécaniques portables qui ont été conçus comme un cadre externe pour aider les patients à se remettre de leurs blessures et à augmenter leurs capacités biologiques, tels que des orthèses pour la rééducation de la marche ou l’aide à la locomotion. En conséquence, cette structure donne aux membres plus de mobilité, de force et d’endurance.

Dynamique du marché des exosquelettes médicaux

Conducteurs

Le nombre croissant de chirurgies orthopédiques stimulera le taux de croissance du marché

L’augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques amortira le taux de croissance du marché de l’exosquelette médical. L’augmentation de la chirurgie orthopédique est principalement due aux opérations de remplacement des articulations du genou et de la hanche. Des amputations de membres ont été pratiquées en raison du nombre croissant de dommages ou de blessures causés par des accidents de la route ou diverses maladies. Une augmentation du nombre d’opérations d’amputation a été signalée chez des patients diabétiques qui ont également développé une gangrène.

La demande croissante d’approches de réhabilitation efficaces propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

La demande mondiale de méthodes de réhabilitation efficaces, y compris l’utilisation de technologies et de produits innovants et avancés, est en croissance. Ceci est considéré comme un signe favorable pour la croissance du marché des exosquelettes médicaux dans toutes les régions clés. Par conséquent, influencez la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

De plus, le nombre croissant de personnes handicapées physiques sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des exosquelettes médicaux. Parallèlement à cela, l’augmentation de l’accès à la couverture d’assurance pour l’exosquelette médical dans divers pays et l’augmentation de la population gériatrique sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’exosquelette médical. En outre, l’augmentation du nombre d’accidents de la route, de blessures graves et d’accidents vasculaires cérébraux renforcera le taux de croissance du marché. L’augmentation des dépenses en infrastructures de santé est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché des exosquelettes médicaux.

Opportunités

Le nombre croissant d’activités de R&D stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des exosquelettes médicaux.

De plus, l’augmentation des lancements de nouveaux produits et des collaborations et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des exosquelettes médicaux au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des exosquelettes médicaux

Le coût élevé des équipements entravera le taux de croissance du marché

Cependant, les coûts élevés associés aux équipements entraveront le taux de croissance du marché des exosquelettes médicaux.

L’obtention d’une autorisation réglementaire pour les applications médicales des exosquelettes pose un certain nombre de défis

Les compétences et les connaissances techniques du fabricant en matière de conception peuvent faire la différence lors des tests de produits. Les exosquelettes conçus pour les applications de santé doivent être correctement examinés car la défaillance d’un équipement médical peut avoir des répercussions mortelles. Les organismes de réglementation ont mis au point un processus d’octroi de licences rigoureux pour s’assurer que la sécurité d’un porteur n’est pas affectée par la puissance de sortie élevée des actionneurs utilisés dans de tels dispositifs.

D’autre part, les problèmes de sécurité liés aux exosquelettes médicaux mettront au défi le marché des exosquelettes médicaux. De plus, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et aux besoins d’alimentation électrique à long terme freinera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’exosquelette médical fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des exosquelettes médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des exosquelettes médicaux

En raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises, le COVID-19 a eu un impact sur les économies et les industries dans un certain nombre de pays. Le problème du COVID-19 a submergé les services de santé publique dans de nombreux pays, soulignant le besoin critique d’investissements à long terme dans les systèmes de santé. À mesure que la pandémie de COVID-19 se propage, la croissance du secteur de la santé devrait ralentir. L’industrie des sciences de la vie est en plein essor grâce à la demande croissante de produits de diagnostic in vitro et à l’intensification des efforts de recherche et développement dans le monde entier.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché, les petites et moyennes entreprises luttant pour rester à flot. Le marché des exosquelettes médicaux connaît une tendance de croissance mitigée, certains pays étant prometteurs et d’autres connaissant des fermetures et de faibles marges bénéficiaires. En raison d’une baisse de la demande de systèmes d’exosquelette, les principaux fournisseurs d’exosquelettes tels qu’Ekso Bionics, ReWalk Robotics et Hocoma AG ont diminué leurs revenus globaux pour l’exercice 2020. Les fabricants modifieront très probablement la production pour éviter les goulots d’étranglement et planifieront la production en fonction de la demande OEM. Au cours des derniers trimestres de 2020, les revenus des joueurs de niveau 1 ont diminué. De plus, alors que les pays sont placés sous confinement pour éviter la propagation de la maladie, les fabricants d’exosquelettes médicaux rencontrent des difficultés dans leur chaîne d’approvisionnement.

Développement récent

En mars 2021, CYBERDYNE a reçu l’approbation de l’Autorité thaïlandaise d’approbation des produits alimentaires et médicaux (FDA thaïlandaise) pour le type d’articulation simple HAL. Les patients dont la mobilité des membres supérieurs et inférieurs est limitée en raison d’une faiblesse musculaire ou d’une paralysie doivent utiliser ce produit.

Portée du marché mondial des exosquelettes médicaux

Le marché des exosquelettes médicaux est segmenté en fonction du composant, du type, de la mobilité et de l’extrémité. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel

Logiciel

Sur la base des composants, le marché des exosquelettes médicaux est segmenté en matériel et logiciel. Le matériel est en outre segmenté en capteurs , actionneurs, sources d’alimentation, systèmes de contrôle et autres. Les actionneurs sont en outre segmentés en actionneur pneumatique, actionneur hydraulique, actionneur électrique, actionneur mécanique, en alliage à mémoire de forme et autres.

Taper

Exosquelette motorisé

Exosquelette passif

Sur la base du type, le marché a été segmenté en exosquelette motorisé et exosquelette passif.

Mobilité

Stationnaire

Mobile

Basé sur la mobilité, le marché des exosquelettes médicaux a été segmenté en stationnaire et mobile.

Extrémité

Membre inférieur

Membre supérieur

Le marché de l’exosquelette médical a été segmenté sur la base de l’extrémité en extrémité inférieure et extrémité supérieure.

Analyse régionale / aperçu du marché des exosquelettes médicaux

Le marché des exosquelettes médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type, mobilité et extrémité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des exosquelettes médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des exosquelettes médicaux en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans cette région. De plus, la demande croissante d’exosquelettes autonomes stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des accidents vasculaires cérébraux dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’exosquelette médical vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’exosquelette médical, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché des exosquelettes médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Exosquelette médical

Le paysage concurrentiel du marché des exosquelettes médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’exosquelette médical.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des exosquelettes médicaux Ekso Bionics (États-Unis), ReWalk Robotics (Israël), PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis), CYBERDYNE INC. (Japon), BIONIK (Canada), Rex Bionics Ltd., (Royaume-Uni) , B-Temia (Canada), Bioventus (États-Unis), Hocoma (Suisse), Wearable Robotics srl (Italie), Gogoa.eu (Espagne), ExoAtlet (Luxembourg), Meditouch (Israël), Suit X (États-Unis), MarsiBionics ( Espagne), Rehab-Robotics Company Limited (Hong Kong), Myomo Inc. (États-Unis), Focal Meditech (Pays-Bas), Honda Motor Co., Ltd. (Japon), Wandercraft (France), MEDEXO ROBOTICS (Hong Kong), Fourier Intelligence (Chine) et TWIICE (Suisse), entre autres.

Méthodologie de recherche : Marché mondial des exosquelettes médicaux

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

