Le marché européen du yerba mate devrait croître à un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision 2022-2029 Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent de nouveaux types de thés et de boissons pour satisfaire leurs papilles gustatives et leurs besoins de santé. La consommation de thé reste très importante dans tous les groupes de consommateurs.

La sensibilisation croissante du public aux bienfaits du yerba maté pour la santé est un moteur important pour le marché européen. Le marché européen du thé yerba mate devrait se développer en raison des développements technologiques et de la demande croissante de l’industrie de la beauté et du bien-être.

Le yerba maté fait référence à une tisane fabriquée à partir d’une plante appelée yerba maté. Les brindilles et les feuilles de la plante yerba mate sont généralement séchées sur un feu puis placées dans de l’eau chaude pour faire une tisane. Ce thé peut être servi chaud ou froid. La boisson, communément appelée yerba mate, est très populaire dans plusieurs pays d’Amérique latine, au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. Le yerba maté est un stimulant et contient de la caféine. La boisson peut également être infusée avec des saveurs telles que le pamplemousse, la grenade, etc. Les différentes saveurs en font un choix populaire pour de nombreux consommateurs.

Dynamique du marché du yerba maté

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Sensibiliser aux bienfaits du yerba maté sur la santé

Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent de nouveaux types de thés et de boissons pour satisfaire leurs papilles gustatives et leurs besoins de santé. La consommation de thé reste très importante dans tous les groupes de consommateurs. Le thé Yerba mate présente de nombreux avantages pour la santé, notamment sa teneur élevée en antioxydants et en minéraux, la stimulation de l’énergie et l’amélioration de la concentration mentale, la réduction du poids et de la graisse du ventre, la stimulation de la fonction immunitaire et la diminution de la glycémie.

avancées technologiques sur le marché

Le marché du yerba maté se développe rapidement à travers le monde en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de produits sains et nutritifs. Les acteurs du marché de la yerba travaillent constamment à l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux produits sur le marché. L’introduction de nouvelles technologies et la recherche aident à la culture et à la transformation du yerba mate pour répondre aux préférences des différents consommateurs du marché. Les progrès technologiques facilitent les lancements de produits, la compréhension du marché, l’analyse des tendances et bien d’autres acceptations bénéfiques qui contribuent à l’expansion des experts de l’industrie. Une partie importante du plan de lancement consiste à valider rapidement le produit et ses avantages.

Portée du marché de la yerba maté

Types de

Yerba maté argentin

Thé Yerba Maté

Thé yerba maté uruguayen

Yerba maté brésilien

autre

former

poudre

concentré

Extrait

feuille volante

autre

catégorie de produit

ordinaire

Lyophilisation

la nature

biologique

traditionnel

application

nourriture

Pâtisserie

boissons

Compléments alimentaires

soins personnels

canal de distribution

direct

indirect

