Le marché européen du yaourt observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Marché européen du yaourt, par type de yaourt (yaourt ordinaire, yaourt probiotique, yaourt bio vivant, yaourt ferme, yaourt SKYR/de style islandais, yaourt concentré, yaourt brassé et autres), type de produit (yaourt à boire, yaourt à la cuillère, yaourt glacé et autres ), teneur en matière grasse (entièrement grasse, faible en gras et sans gras), saveur (nature et aromatisée), type de source (d’origine animale, végétale et artificielle), formulation (sucrée et non sucrée), marque (Yoplait, Stonyfield Greek, Oikos, Chobani, Yeo, Activia, Provisions islandaises Skyr, Corner, Arla Skyr, Isey Skyr et autres), Catégorie d’inclusion (Nature et avec inclusions et garnitures), Fortification (régulière et enrichie), Allégation (Sans gluten, Sans lactose , Artificiel Sans conservateurs, Produits laitiers Gratuit, sans soja, sans OGM, sans sucre, sans calories, avec toutes les allégations ci-dessus, régulier sans allégations et autres), catégorie biologique (conventionnelle et biologique), marque (marque et marque de distributeur), emballage (sac- In-Box, sachets, pots, tasses, bouteilles, Tetra Packs et autres), taille de l’emballage (moins de 100 grammes, 100-200 grammes, 201-300 grammes et plus de 300 grammes), canal de distribution (vente au détail en magasin et Commerce de détail hors magasin) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché du yaourt en Europe

Le marché du yogourt en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Le marché européen du yaourt devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 25 604,92 millions USD. d’ici 2029.

Le changement de mode de vie des gens pour opter pour des produits plus sains et les bienfaits du yogourt pour la santé sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en kilotonnes, prix en USD Segments couverts Par type de yogourt (yogourt ordinaire, yogourt probiotique, yogourt bio vivant, yogourt ferme, yogourt SKYR/à l’islandaise, yogourt concentré, yogourt brassé et autres), type de produit (yaourt à boire, yogourt à la cuillère, yogourt glacé et autres), teneur en matières grasses (entièrement gras, faible en gras et sans gras), saveur (nature et aromatisée), type de source (d’origine animale, végétale et artificielle), formulation (sucrée et non sucrée), marque (Yoplait, Stonyfield Greek, Oikos, Chobani, Yeo, Activia, dispositions islandaises Skyr, Corner, Arla Skyr, Isey Skyr et autres), catégorie d’inclusion (nature et avec inclusions et garnitures), fortification (régulière et enrichie), allégation (sans gluten, sans lactose , sans conservateurs artificiels, produits laitiers Gratuit, sans soja, sans OGM, sans sucre, sans calories, avec toutes les allégations ci-dessus, régulier sans allégations et autres), catégorie biologique (conventionnelle et biologique), marque (marque et marque de distributeur), emballage (sac- In-Box, sachets, pots, tasses, bouteilles, Tetra Packs et autres), taille de l’emballage (moins de 100 grammes, 100-200 grammes, 201-300 grammes et plus de 300 grammes), canal de distribution (vente au détail en magasin et Vente au détail hors magasin) Pays couverts Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts J Sainsbury plc, Arla Foods amba, DANONE, ICELANDIC PROVISIONS, ÍSEY SKYR, Yoplait USA, Inc.Chobani, LLC., MENCHIE’S GLOBAL HEADQUARTER, COYO Pty Ltd., Flor de Burgos, Dorfchäsi Noflen, Yogurt Barn, Stornetta Farms, inc. et Ariete Fattoria Latte Sano SpA sont entre autres.

Définition du marché du yaourt en Europe

Le yaourt est issu de la fermentation bactérienne du lait. La partie la plus importante du yaourt est qu’il contient des probiotiques qui stimulent le système immunitaire et aident à la digestion et contiennent des vitamines B1, B2, B12, A et D. Le yaourt contient des cultures probiotiques vivantes de bactéries telles que Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Ce sont de bonnes bactéries qui peuvent aider à construire un intestin sain, à abaisser la tension artérielle et à améliorer le système immunitaire.

Certains yaourts peuvent également être une bonne source de calcium pour la formation des os. Le yogourt végétalien est fait de sources végétales non laitières comme les amandes, le soja, les noix de coco, les pois ou les noix de cajou au lieu du lait de vache. Il est fabriqué en fermentant du lait d’amande, du lait de soja ou du lait d’avoine et en le mélangeant avec la bonne quantité de sucre de canne, de fruits et d’une poignée d’autres ingrédients. Il est riche en fibres, en calcium et en protéines. Il contient des probiotiques qui sont excellents pour la santé digestive.

Le marché du yaourt est en croissance au cours de l’année de prévision pour plusieurs raisons, telles que le changement de mode de vie des gens pour opter pour des produits plus sains et les bienfaits du yaourt pour la santé. De plus, la demande de yogourt aromatisé augmente rapidement parmi les consommateurs. Pour satisfaire les besoins des consommateurs, les fabricants ont introduit différentes saveurs dans les yaourts, comme la fraise, la myrtille, la banane et la cerise, ce qui est aussi un accélérateur de croissance du marché.

Les problèmes de santé liés à l’intolérance au lactose et aux allergies au lait devraient entraver la croissance du marché du yaourt au cours de la période de prévision.

