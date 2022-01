Le marché européen du thé vert devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché européen du thé vert représente 1650,8 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 2810,8 millions de dollars américains d’ici 2027

Le thé vert est préparé à partir de la plante Camellia sinensis. Les bourgeons foliaires et les feuilles séchées de la plante Camellia sinensis sont utilisés dans la préparation du thé vert. Il est préparé en faisant frire ces feuilles à la poêle et à la vapeur, puis en les séchant. Le thé vert est connu pour être bénéfique contre divers problèmes de santé tels que la dépression, divers types de cancers tels que le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer du côlon, le cancer gastrique et bien d’autres. Les consommateurs des régions développées et en développement sont devenus plus conscients de leur santé ces jours-ci. Le thé vert est fabriqué à partir de feuilles et de bourgeons de Camellia sinensis, et il n’implique pas le processus de flétrissement et d’oxydation. De plus, la consommation de thé vert est connue pour prévenir le cancer, la cirrhose du foie, l’obésité, la pression artérielle et de nombreuses autres maladies chroniques. Il aide également à perdre du poids car il est composé de substances bioactives, dont la caféine et les polyphénols, qui aident à décomposer les cellules graisseuses et à les décharger dans les voies circulatoires, ce qui stimule sa demande.

Obtenir un exemple de copie@ :https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00009993

joueurs clés:

Société Kirin Holdings

AriZona Beverage Co.

Associated British Foods plc

Se nicher

Dilmah Ceylon Tea Company PLC

Boissons mondiales Tata

Unilever

SEGMENTATION DU MARCHÉ EUROPÉEN DU THÉ VERT :

Marché du thé vert en Europe, par type

sachets de thé vert

Mélanges instantanés de thé vert

Thé vert glacé

Feuilles mobiles

Autres

Marché du thé vert en Europe, par saveur

Citron

Aloé Véra

Cannelle

Vanille

Basilic

Autres

Marché du thé vert en Europe, par canal de distribution

Supermarché et Hypermarchés

Dépanneurs

En ligne

Autres

Marché du thé vert en Europe, par pays

Allemagne

Turquie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Le marché européen du thé vert est segmenté sur la base du canal de distribution est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, en ligne et autres. On estime que le segment des supermarchés et hypermarchés sur le marché européen du thé vert détient une part importante du marché. Les hypermarchés et les supermarchés sont des magasins d’auto-assistance proposant une grande variété de produits à base de thé vert tels que des mélanges de thé vert, du thé vert glacé, différentes saveurs de thé vert, notamment du basilic, du tulsi, du miel, du citron, etc. Cette large gamme de produits est placée dans un manière très organisée dans différentes sections et étagères pour attirer les clients. Les dépanneurs sont les magasins situés dans une zone limitée et de petite taille par rapport aux hypermarchés et supermarchés. Les portails en ligne comme Big Basket, Amazon, Natures Basket, etc. ont été bénéfiques pour la croissance et l’expansion du marché européen du thé vert.

Achetez une copie du rapport d’étude sur le marché du thé vert en Amérique du Nord @ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00009993

Principales caractéristiques du rapport sur le marché du thé vert en Amérique du Nord:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché du thé vert en Amérique du Nord.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Thé vert en Amérique du Nord, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché nord-américain, ainsi que les facteurs qui animent le marché, ainsi que ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/