Le marché européen du suivi des actifs aéroportuaires devrait croître à un TCAC de 13,5% de 2022 à 2027

Le marché du suivi des actifs aéroportuaires en Europe devrait passer de 88,5 millions de dollars US en 2019 à 233,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 13,5 % de 2020 à 2027. L’aviation fait partie des industries en évolution rapide, et diverses autorités aéroportuaires, gouvernements et développeurs de technologies permettent à l’industrie de faire face à une augmentation constante du trafic aérien. L’adoption de technologies innovantes dans les aéroports est élevée dans les pays européens en raison du soutien et des investissements favorables des gouvernements et des autorités aéroportuaires.

L’augmentation de la demande de solutions technologiquement avancées a entraîné la commercialisation du modèle d’aéroport intelligent. Quelques aéroports intelligents en Europe sont l’aéroport de Munich (Allemagne) et l’aéroport de Londres Heathrow (Royaume-Uni). Plusieurs autres aéroports souhaitent actuellement adopter et adopter des technologies similaires pour développer des aéroports intelligents ou intelligents. Les aéroports intelligents exigent des solutions technologiques haut de gamme pour la gestion transparente des diverses opérations aéroportuaires, allant de l’embarquement des passagers à la manutention des bagages et du fret. Ainsi, l’augmentation de la construction d’aéroports intelligents génère une demande massive de solutions robustes, qui devrait soutenir la croissance des acteurs du marché du suivi des actifs aéroportuaires au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires @: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00015454

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Abeeway, Adveez, Asset Fusion Limited, Ctrack, Geotab Inc., indoo.rs GmbH, Steerpath Oy, Targa Telematics S.p.A., TracLogik, Undagrid

Segmentation du marché du suivi des actifs aéroportuaires en Europe :

Marché du suivi des actifs des aéroports en Europe – Par offre

Matériel

Logiciel

Marché du suivi des actifs des aéroports en Europe – Par type d’actif

Immobilisations

Actifs portables

Actifs mobiles

Marché du suivi des actifs des aéroports en Europe – Par pays

La France

Allemagne

Italie

Russie

Royaume-Uni

Le reste de l’Europe

De plus, le COVID-19 a un impact très négatif sur la région Europe. En raison de l’épidémie de COVID-19, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont parmi les États membres les plus touchés de la région européenne. Les entreprises de la région font face à de graves difficultés économiques car elles ont dû soit suspendre leurs opérations, soit réduire leurs activités de manière substantielle. En raison de la fermeture des entreprises, la région devrait connaître un ralentissement économique en 2020 et très probablement en 2021 également. Le secteur aérien est l’une des activités les plus importantes des pays européens, et l’épidémie de COVID-19 dans la région a paralysé l’ensemble de l’activité.

Les revenus générés par les aéroports représentent une part importante du PIB de chaque pays européen. Cependant, les aéroports de la région connaissent une stagnation continue de leurs revenus, les opérations ayant été suspendues pour les vols réguliers de passagers au cours des derniers mois ainsi que l’arrêt du développement des infrastructures aéroportuaires dans plusieurs pays. En raison de l’arrêt temporaire des opérations aéroportuaires (à l’exception des activités de fret et de rapatriement), la génération de revenus pour les utilisateurs finaux a chuté de manière drastique, ce qui prendrait plus de temps à se normaliser. Cependant, on s’attend à ce qu’avec le démarrage des projets de construction, la demande de systèmes technologiquement avancés et de logiciels augmente. Néanmoins, le marché du suivi des actifs aéroportuaires en 2020 en Europe restera atone.

Achetez une copie du rapport d’étude de marché sur le suivi des actifs dans les aéroports en Europe@ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00015454

Principales caractéristiques du rapport sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen du suivi des actifs aéroportuaires.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales du secteur sur le marché européen du suivi des actifs aéroportuaires, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/