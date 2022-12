Le marché européen du rinçage à l’eau devrait atteindre 20493,58 millions USD d’ici 2029 Les entreprises du marché de la vanité ont adopté une approche plus verte ces dernières années, en particulier dans les secteurs de la maison et de l'hôtellerie, y compris l'incorporation de composants de qualité chaleureux, naturels et terreux.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des puits en Europe était de 14 633,34 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 2 049 358 millions de dollars américains en 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,3 % sur la période de prévision 2022-2029.

Un évier est un ajout utile à toute salle de bain ou cuisine. On l’appelle aussi lavabo ou vanité. Les bassins d’eau sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, notamment l’acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l’argile réfractaire, la fonte, la céramique , l’acier inoxydable et la pierre reconstituée. Ils viennent également dans de nombreuses tailles et formes différentes. L’évier peut être utilisé pour la vaisselle, le lavage des mains et l’élimination des déchets. De plus, les éviers peuvent économiser le plus d’eau et sont équipés des dernières technologies pour faciliter le travail des consommateurs.

Un évier est un accessoire essentiel ou une partie d'une salle de bain ou d'une cuisine. On l'appelle aussi lavabo ou vanité. Les éviers sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux, y compris l'acier inoxydable, la céramique et la pierre reconstituée. Ces éviers sont disponibles dans une variété de tailles et de formes et sont dotés d'une technologie de pointe.

chauffeur

augmentation du revenu par habitant

La hausse du revenu par habitant dans les marchés émergents et la préférence croissante pour les lavabos de style noir et blanc dans les secteurs commercial et résidentiel devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, la tendance croissante à l’attractivité esthétique des maisons et la préférence croissante des gens du monde entier pour un design d’intérieur basé sur la nature sont des facteurs clés pour la croissance du marché cible.

Accroître les tendances en matière de design d’intérieur et faire connaître les différents types de dessus de vanité

Au fur et à mesure que la notoriété des différents types de lavabos tels que les lavabos muraux, les lavabos encastrés, les lavabos à poser et les lavabos intégrés augmente, la demande de lavabos augmente. C’est un autre facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché mondial. En outre, la prise de conscience croissante des éviers intelligents et des fonctionnalités supplémentaires telles que la distribution de savon liquide et le séchage des mains devraient stimuler la croissance du marché mondial des éviers au cours de la période de prévision.

En outre, la notoriété croissante du système d’évier tout-en-un AER-DEC, qui est largement utilisé dans des domaines commerciaux tels que SPA, salon de beauté, hôtel et restaurant, est l’un des facteurs clés qui propulsera la croissance du marché mondial de les dix prochaines années.

chance

Les entreprises du marché de la vanité ont adopté une approche plus verte ces dernières années, en particulier dans les secteurs de la maison et de l’hôtellerie, y compris l’incorporation de composants de qualité chaleureux, naturels et terreux. Les consommateurs recherchent de plus en plus des matériaux issus de la nature ou imitant l’apparence de la nature. Cela rend la cuisine et la salle de bain plus attrayantes et plus spacieuses. La chaleur de la surface en bois de l’eau donne au cadre de vie une sensation naturelle.

Impact du COVID-19 sur le marché des réservoirs d’eau

Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier et la plupart des pays ont mis en place des mesures de confinement pour contenir la propagation du virus et protéger la santé publique. Corona affecte tout, de la table à manger à l’économie. Toutes les activités commerciales et de production, à l’exception d’industries importantes telles que l’alimentation et la médecine, ont été complètement suspendues, entraînant une crise économique. Les fonctions de fabrication et de production sont perturbées, ce qui ralentit les activités, et les chaînes d’approvisionnement sont complètement perturbées par le commerce et le transport inactifs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes pour les entreprises à l’avenir.

Couverture du marché européen des réservoirs d’eau

Catégorie

vanité

Couler

ingrédient

acier inoxydable

acrylique

Verre

poterie

Autre

canal de distribution

Revendeur/grossiste

entreprise multimarque

magasin franchisé

boutique spécialisée

commerce électronique

utilisateur final

centre commercial

hospitalité

toilettes publiques

les établissements d’enseignement

Service alimentaire

Autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des piscines d’eau

Le marché des éviers à eau est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, canal de distribution, application et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Piscines d’eau sont la Russie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe.

