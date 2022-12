Le marché européen du papier kraft devrait afficher un excellent TCAC d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les principaux moteurs, les tendances de développement et les perspectives de croissance

» Avec l’analyse complète du marché, Europe Kraft Paper MarketLe rapport présente un aperçu du marché en ce qui concerne le type et les applications, présentant les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Les données statistiques et numériques sont représentées sous forme graphique pour une bonne compréhension des faits et des chiffres. Ce rapport de marché est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d’exportation, d’importation ou de revenus. Le document d’analyse de marché est la meilleure source qui donne les valeurs du TCAC avec des variations au cours de la période de prévision du marché. La section par pays du rapport publicitaire sur le marché européen du papier kraft fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché.

Le rapport sur le marché européen du papier kraft fournit la liste des principaux concurrents ainsi que des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant l’industrie ABC. Ce document de marché mesure également les tendances et les modèles de développement existants ainsi que les canaux de distribution et de commercialisation. Le rapport présente d’importants développements de produits et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie du marché européen du papier kraft par les principaux acteurs. Ce rapport d’analyse de marché fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport de recherche commerciale sur le marché mondial du papier kraft en Europe agit comme une colonne vertébrale solide pour l’industrie du marché du papier kraft en Europe avec lequel il peut surpasser la concurrence.

Analyse et perspectives du marché : marché du papier kraft en Europe

Le marché du papier kraft devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 2,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 836,04 millions USD d’ici 2027 .

L’Allemagne domine en Europe en raison de l’augmentation des commandes de nourriture en ligne dans le pays. Le nombre croissant de la population active dans les pays en développement et développés d’Europe augmente finalement la demande d’aliments et de boissons emballés parmi les consommateurs. Ainsi, l’emballage des aliments nécessite un grand nombre de papier kraft en raison de sa durabilité et de sa flexibilité.

Ce rapport sur le marché du papier kraft fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du papier kraft, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché du papier kraft en Europe et taille du marché

Le marché du papier kraft est segmenté en fonction du type, du produit, de la qualité, du poids, de la finition, du type d’emballage, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en papier kraft spécial et en papier kraft pour sacs. En Europe, le segment du papier kraft pour sacs domine dans la région allemande en raison de la demande croissante de papier pour sacs dans l’industrie de l’emballage. Le papier kraft pour sac fournit un emballage facile à traiter, peu coûteux, non toxique, insipide, adapté à l’impression, léger et durable avec une rigidité élevée.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en papier couché, recyclé naturel, naturel vierge, semi-extensible, extensible, à haute résistance, pâte commerciale, papier kraft noir, papier kraft coloré, imprimé et autres. En Europe, la demande de papier couché est élevée en raison de sa forte demande dans le secteur des transports. Le papier kraft couché est 100 % écologique et peut être recyclé pour de nouveaux emballages.

Sur la base de la qualité, le marché est segmenté en blanchi et non blanchi. La qualité non blanchie domine dans la région Europe car le papier kraft non blanchi a une résistance élevée par rapport au papier kraft blanchi.

Sur la base du poids, le marché est segmenté en <30 GSM, 30-90 GSM, 90-120 GSM, 120-200 GSM et >200 GSM. <30 GSM domine dans la région Europe en raison de la disponibilité facile des produits emballés et parce qu’il est facile à produire selon le point de vue du fabricant car il est peu coûteux et prend moins de temps.

Sur la base de la finition, le marché est segmenté en finitions émaillées et lisses. Le papier kraft glacé à la machine domine la région Europe parce que le papier kraft glacé à la machine est une combinaison appropriée d’attrait et de résistance. Le papier glacé à la machine est principalement utilisé sur le marché des aliments et des boissons.

Sur la base du type d’emballage, le marché est segmenté en emballages de consommation, emballages de vente au détail, emballages industriels et emballages de commerce électronique. Les emballages de consommation dominent dans la région Europe en raison de la croissance rapide des services de livraison de nourriture en ligne fabriqués à partir de papier kraft pour sacs.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en porte-bouteilles, sacs et pochettes, sacs, enveloppes, tôles ondulées, canettes composites, cartons, emballages à clapet, tubes en carton composite et autres. Les sacs et pochettes en papier kraft sont très demandés en Europe car les sacs et pochettes disposent de beaucoup d’espace de stockage pour transférer facilement les marchandises. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, papeterie, agriculture, textile, produits chimiques, ciment, électronique et autres. L’alimentation et les boissons dominent le marché européen car la demande de produits naturels a fortement augmenté. Le papier kraft pour sacs aide également à conserver la fraîcheur de vos produits plus longtemps.



