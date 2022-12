Le marché européen du microbiome humain est en croissance avec un TCAC de 19,9 % d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur le microbiome humain Europe est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Le marché européen du microbiome humain devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 618,60 USD millions d’ici 2029.

Développement récent

En mars 2020, Optibiotix Health PLC a réalisé une étude d’intervention humaine LPLDL de ProBiotix Health qui a mis en évidence des résultats prometteurs sur la réduction du cholestérol

Définition du marché

Le microbiome est le matériel génétique de tous les microbes – bactéries, champignons, protozoaires et virus – qui vivent sur et à l’intérieur du corps humain. Le nombre de gènes dans tous les microbes du microbiome d’une personne est 200 fois supérieur au nombre de gènes dans le génome humain. La méthode d’identification de l’analyse du microbiome la plus largement utilisée est le séquençage de l’ARNr 16s. L’identification et la compréhension de ces microbiotes ont conduit à l’application de ces micro-organismes dans l’amélioration de la santé humaine via divers produits tels que les probiotiques, les prébiotiques et autres médicaments associés.

Analyse et aperçu du marché

Microbiote désigne les taxons microbiens associés à l’homme et microbiome désigne le catalogue de ces microbes et de leurs gènes. L’agrégation de tous les microbiotes résidant sur ou dans les tissus humains et les fluides biologiques ainsi que les sites anatomiques correspondants dans lesquels ils résident, y compris la peau, les glandes mammaires, le liquide séminal, l’utérus, les follicules ovariens, les poumons, la salive, la muqueuse buccale, la conjonctive, voies biliaires et autres. Le microbiote humain se compose de 10 à 100 billions de cellules microbiennes symbiotiques hébergées par chaque personne, principalement des bactéries dans l’intestin. Le microbiome humain est constitué des gènes que ces cellules hébergent.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen du microbiome humain

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la maladie et l’observance des médicaments. Le manque d’accès aux établissements de santé pour les traitements de routine et l’administration des médicaments affectera davantage le marché. L’isolement social augmente le stress, le désespoir et le soutien social, ce qui peut entraîner une réduction de l’adhésion aux médicaments pendant la pandémie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen du microbiome humain sont YSOPIA Bioscience, Evelo Biosciences, Inc., OptiBiotix HEALTH PLC, Atlas Biomed Group Limited, LUXIA SCIENTIFIC, Ferring BV, Merck KGaA, Assembly Biosciences, Inc., Synthetic Biologics, Inc. , Enterome, OxThera, Gnubiotics Sciences et Embion Technologies SA entre autres.

La portée du marché du microbiome humain en Europe

Le marché européen du microbiome humain est segmenté en produit, application, technologie, type, maladie, utilisateurs finaux et distributeurs. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Produit

Probiotiques

Prébiotiques

Tests diagnostiques

Drogues

Suppléments

Greffe de microbiote fécal

Autres

Sur la base du produit, le marché est segmenté en probiotiques, prébiotiques, tests de diagnostic, médicaments, suppléments, greffe de microbiote fécal et autres.

Application

Thérapeutique

Diagnostique

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en thérapeutique et diagnostique.

Maladie

Maladie infectieuse

Troubles dermatologiques

Maladie auto-immune

Trouble métabolique

Problèmes gastro-intestinaux

Un cancer

Les troubles mentaux

C. Infection difficile

Phase de solution d’hyperoxyurée primaire

Autres

Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en maladies infectieuses, troubles dermatologiques, troubles auto-immuns, troubles métaboliques, troubles gastro-intestinaux, cancer, troubles mentaux, infection à C. difficile, phase de solution d’hyperoxyurée primaire et autres.

Technologie

Génomique

Protéomique

Métabolomique

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en génomique, protéomique et métabolomique.

Taper

Petite Molécule

Biologique

Sur la base du type, le marché est segmenté en petites molécules et biologiques.

Utilisateur final

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Hypermarché/Supermarché

Cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, hypermarchés/supermarchés, cliniques et autres.

Distributeur

Appel d’offres direct

Ventes au détail

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

