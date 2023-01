Le marché européen du lait de noix devrait enregistrer un TCAC de 14,80 % d’ici 2028. Le marché européen du lait de noix devrait enregistrer un TCAC de 14,8 % entre 2021 et 2028. Le public est de plus en plus conscient des bienfaits du lait de noix pour la santé, les fabricants accordent plus d'attention aux progrès technologiques et au marketing, et le revenu personnel disponible augmente. . augmenter. Ce sont les principales raisons qui contribuent à la croissance du marché du lait de noix.

Le lait végétal à base de noix est utilisé comme alternative à une variété de produits laitiers. Comme le lait animal, le lait de noix offre plusieurs avantages nutritionnels et peut être utilisé à diverses fins. Lorsque les noix sont trempées dans l’eau et mélangées à une boisson crémeuse, elles deviennent du lait de noix, un lait non laitier.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché du lait de noix sont l’augmentation du revenu personnel disponible, l’évolution des goûts et des préférences et la sensibilisation accrue aux bienfaits du lait de noix pour la santé. D’autres facteurs influençant l’expansion du marché comprennent la valeur nutritionnelle du lait de noix et la demande croissante dans les pays développés et émergents. La croissance de la population végétalienne mondiale et la culture croissante des noix alimenteront le potentiel lucratif d’expansion du marché.

Étendue du marché du lait de noix en Europe et taille du marché

Le marché du lait de noix est segmenté en fonction de la catégorie, du type de lait de noix, de l’emballage, de la taille de l’emballage, de la saveur, de la formulation, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance sur les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la catégorie, le marché européen du lait de noix est segmenté en biologique et inorganique.

En fonction du type de lait de noix, le marché européen du lait de noix est segmenté en lait d’amande, lait de coco, lait de cajou, lait de noix, lait de noisette et autres.

Sur la base de l’emballage, le marché européen du lait de noix est segmenté en sachets, Tetra Pak, bouteilles et autres.

Sur la base de la taille de l’emballage, le marché européen du lait de noix est encore segmenté en 1000 ml, 501-1000 ml, 250-500 ml, 110-250 ml et autres.

Analyse au niveau du pays du marché européen du lait de noix Les pays couverts par le rapport sur le marché européen du lait de noix comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie et le reste de l’Europe inclus .

L’Europe fait des progrès significatifs et le taux de croissance du marché du lait de noix continuera d’augmenter au cours de la période de prévision. L’Espagne sera un contributeur important dans la région. Cela est dû à la prise de conscience croissante des bienfaits du lait de noix pour la santé et à l’augmentation du revenu personnel disponible. Une population végétarienne croissante ainsi que l’évolution des modes de vie des consommateurs est un autre facteur contribuant au taux de croissance de la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du lait de noix en Europe

Le paysage concurrentiel du marché du lait de noix fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par l’entreprise sur le marché du lait de noix.



Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du lait de noix sont Danone SA, Califia Farms, LLC, Blue Diamond Growers, Hain Celestial, Craze Foods Ltd., Valsoia SpA, Nutriops, SL, The Coca-Cola Company, Rude Health, Goya Foods, Cª et la marque PANOS et d’autres acteurs nationaux et étrangers. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

