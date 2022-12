Le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules devrait atteindre 846,6 millions de dollars d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 12,5 %.

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules ». Plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres sont répartis sur les pages, avec une analyse complète et facile à comprendre incluse. La technologie la plus récente a été utilisée avec des connaissances spécialisées de l’industrie et des solutions pratiques, efficaces et innovantes pour développer ce rapport européen sur le diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules. Les tactiques pour augmenter la pénétration du marché telles que les lancements de nouveaux produits, l’expansion géographique, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions sont discutées. Cette étude sur le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules se concentre sur de nombreux sous-marchés qui devraient croître rapidement en termes de revenus au cours de la période de prévision approximative de l’étude. La recherche, l’analyse et les informations contenues dans le rapport fournissent une image claire du marché pour prendre des décisions commerciales éclairées.

Le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules devrait atteindre 846,6 millions de dollars d’ici 2028, contre 331,31 millions de dollars en 2020, avec une croissance à un TCAC stable de 12,5 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le cancer du poumon non à petites cellules est une maladie dans laquelle des cellules malignes ou cancéreuses se forment dans le tissu pulmonaire. Ce sont des types différents, et chaque type a des cellules cancéreuses différentes qui se développent et se propagent de différentes manières. Les types de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) sont le carcinome épidermoïde, le carcinome à grandes cellules et l’adénocarcinome. Dans le carcinome épidermoïde, le cancer se forme dans la couche mince et plate des cellules à l’intérieur du poumon et est appelé carcinome épidermique. Carcinome à grandes cellules Le cancer commence dans plusieurs types de grandes cellules. Le type de cancer adénocarcinome prend naissance dans les cellules qui tapissent les alvéoles et fabriquent une substance ressemblant à du mucus.

L’étude de marché sur le diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules en Europe analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport se concentre sur des aspects plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. L’analyse et l’estimation dérivées de la grande quantité d’informations recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont inestimables pour occuper un marché ou faire sa marque dans un nouveau marché émergent.

Les objectifs de base du rapport sur le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules

Chaque entreprise du marché européen Diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les objectifs les plus importants pour mieux comprendre la concurrence, l’avenir du marché, les nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles. Des informations qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

taille et le taux de croissance du marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules . Facteurs influençant la

Changements majeurs sur le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules dans un avenir proche.

Concurrents notables du marché dans le monde entier.

Portée future et perspectives des produits pour le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules

Un marché émergent à l’avenir prometteur.

Les marchés présentent des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants européens mondiaux de diagnostics du cancer du poumon non à petites cellules

Division:

Le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules en Europe est segmenté en quatre segments notables basés sur le type de cancer, le produit, le test et l’utilisateur final. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du type de cancer, le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en adénocarcinome pulmonaire (LUAD), carcinome épidermoïde pulmonaire (LUSC) et carcinome à grandes cellules. En 2021, le segment des adénocarcinomes pulmonaires (LUAD) devrait dominer le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules en raison du nombre croissant de cas de cancer du poumon par adénocarcinome dans le monde.

Sur la base du produit, le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en réactifs et kits, instruments et services et logiciels. En 2021, l’équipement devrait dominer le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules, car le besoin d’équipement de diagnostic du cancer du poumon pour diagnostiquer la maladie en temps opportun augmente.

Sur la base des tests, le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en tests d’imagerie, tests moléculaires, biopsies, cytologie des expectorations, thoracentèse, immunohistochimie et autres. En 2021, le segment des tests moléculaires devrait dominer le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules, en raison du besoin croissant de tests moléculaires pour diagnostiquer correctement et avec une grande précision le cancer du poumon.

Basé sur l’utilisateur final, le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules est segmenté en hôpitaux, laboratoires cliniques, universitaires et autres. En 2021, le segment des laboratoires cliniques devrait dominer le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules, en raison de la demande croissante de diagnostics du cancer du poumon non à petites cellules dans les laboratoires cliniques.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules sont Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Agilent Technologies, Inc., QIAGEN, Quest Diagnostics Incorporated, NeoGenomics Laboratories, Inc., NanoString et Janssen Pharmaceutical. NV, Inivata Ltd, bioMérieux SA, OncoCyte Corporation Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Eckert & Ziegler, Dr. Les entreprises nationales comprennent Lal PathLabs, RIVERAIN TECHNOLOGIES et Oncimmune. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractivité du rapport sur le marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules : –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés européens importants du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché concurrentiel aidera les joueurs à s’orienter dans la bonne direction.

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules en Europe?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial européen Diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial européen Diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial européen Diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules?

Quelles sont les forces et les faiblesses du fournisseur clé ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse régionale et nationale intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché.

Valeur marchande en millions USD et volume en millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel, y compris la part de marché des acteurs clés ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Prévisions du marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules

Partie 04 : Taille du marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules

Partie 05: Segmentation du marché européen du diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

