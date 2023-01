Le marché européen du cannabidiol (CBD) connaîtra un taux de croissance étonnant de 26,7 % entre la période de prévision

Analyse et perspectives du marché européen du cannabidiol (CBD)

Le marché européen du cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 26,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Progrès technologiques dans le cannabidiol (CBD), les traitements médicamenteux et la hausse du secteur de la santé sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché européen du cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision.

Cependant, les effets secondaires associés à l’huile de CBD et aux produits contrefaits et synthétiques disponibles sur le marché freineront la croissance du marché. L’adoption d’alliances stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions par des acteurs clés du marché constitue une opportunité pour la croissance du marché européen du cannabidiol (CBD).

Définition du marché du cannabidiol (CBD)

Le cannabidiol (CBD) est un composé chimique que l’on trouve dans la plante de cannabis sativa et qui est extrait du chanvre ou du cannabis, généralement du chanvre en raison de sa teneur naturellement élevée en cannabidiol (CBD). Il a plusieurs avantages dans le traitement de l’anxiété et des convulsions et dans la réduction de la douleur. En raison de ses propriétés curatives, la demande de CBD à des fins de santé et de bien-être est élevée, ce qui est le principal moteur du marché. De tous les cannabinoïdes, le cannabidiol est le plus utilisé à des fins thérapeutiques en raison de l’absence d’effets psychoactifs. Dans de nombreuses applications médicales, l’huile de cannabidiol est utilisée, comme le traitement de l’anxiété et de la dépression, le soulagement du stress, la prévention du diabète, le soulagement de la douleur, le soulagement des symptômes du cancer et l’inflammation. En raison de l’adoption croissante de produits à base de CBD pour traiter les maux, le marché européen devrait croître à un rythme lucratif au cours de la période de prévision. L’huile de cannabidiol est de plus en plus utilisée pour fabriquer des produits de soin de la peau pour traiter l’acné et les rides. Sephora, par exemple, a récemment introduit une gamme de soins de la peau au cannabidiol ou au CBD dans ses magasins. De même, Ulta Beauty a l’intention de lancer une gamme de produits à base de cannabidiol. Plusieurs nouvelles entreprises entrent également sur le marché des produits cosmétiques infusés au cannabidiol.

De plus, les gouvernements de différents pays ainsi que les principaux acteurs du marché des cannabinoïdes investissent dans des activités de recherche et développement. Le CBD serait un traitement efficace pour diverses maladies neurologiques, y compris l’épilepsie dans plusieurs essais cliniques.

L’augmentation de la valeur marchande est attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation conséquente de la demande d’applications. Un rapport sur le marché international du cannabidiol (CBD) en Europe étudie et discute également des tendances importantes de l’industrie, des estimations de la taille du marché et de la part de marché. De plus, le rapport prend en compte divers inhibiteurs et facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations correctes. Le rapport d’activité présente des informations vastes et complètes sur le marché, basées sur l’intelligence économique. Le rapport d’étude de marché gagnant sur le cannabidiol (CBD) en Europe agit comme une excellente solution pour disposer de données de marché de haute qualité qui conviennent le mieux aux besoins de l’entreprise.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du cannabidiol (CBD) en Europe

Europe cannabidiol (CBD) market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product trials pipelines, product approvals, patents, product width and breath, application dominance, technology lifeline curve. The above data points provided are only related to the company’s focus related to cannabidiol (CBD) products.

The major companies which are dealing in the cannabidiol (CBD) market are CV Sciences, Inc., VIVO Cannabis Inc., Gaia Herbs Hemp, Phoena Holdings Inc., Medical Marijuana, Inc., The Cronos Group, CHARLOTTE’S WEB, HEXO Corp., Aurora Cannabis, Canopy Growth Corporation, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Tilray, Curaleaf, KAZMIRA, Freedom Leaf, Inc., Koi CBD, Groff North America Hemplex, Joy Organics, Elixinol Wellness Limited, Isodiol International Inc., Healthy Food Ingredients, LLC, NuLeaf Naturals, LLC, Diamond CBD, Medterra CBD, ENDOCA, Green Roads among others.

Strategic alliances like mergers, acquisitions and agreement by the key market players are further expected to accelerate the growth of cannabidiol (CBD) products.

Post COVID-19 Impact on Europe cannabidiol (CBD) market

COVID-19 has resulted in a substantial upsurge in demand for medical supplies from both healthcare professionals and the general public for precautionary measures. Manufacturers of these items have an opportunity to take advantage of the increased demand for medical supplies by ensuring a steady supply of personal protective equipment on the market. COVID-19 is anticipated to have a big impact on the Europe cannabidiol (CBD) market.

Europe cannabidiol (CBD) market Scope and Market Size

Europe cannabidiol (CBD) market is segmented on the basis source, grade, application, product type, nature. The growth among segments helps you analyze niche pockets of growth and strategies to approach the market and determine your core application areas and the Difference in your target markets.

BY SOURCE

HEMP

MARIJUANA

On the basis of source, the Europe cannabidiol (CBD) market is segmented into hemp and marijuana.

BY PRODUCT TYPE

CBD OIL

CBD ISOLATES

CBD CONCENTRATES

OTHERS

On the basis of product type, the Europe cannabidiol (CBD) market is segmented into CBD oil, CBD concentrates, CBD isolates and others

BY NATURE

ORGANIC

INORGANIC

On the basis of nature, the Europe cannabidiol (CBD) market is segmented into organic and inorganic.

BY GRADE

FOOD GRADE

THERAPEUTIC GRADE

On the basis of grade, the Europe cannabidiol (CBD) market is segmented into food grade and therapeutics grade.

BY APPLICATION

Tincture

Food

Beverages

Pharmaceutical

Topicals

Dietary supplements

Others

On the basis of application, the Europe cannabidiol (CBD) market is segmented into tincture, food, beverages, pharmaceutical, topicals, dietary supplements and others.

Europe cannabidiol (CBD) market Country Level Analysis

The cannabidiol (CBD) market is analyzed and market size information is provided by source, grade, application, product type and nature.

The countries covered in the cannabidiol (CBD) market report are Germany, U.K., Italy, Netherlands, Switzerland, France, Russia, Spain, Turkey, Belgium and Rest of Europe.

In 2022, Germany is dominating due to the presence of key market players along the largest consumer market with high GDP. Germany is expected to grow due to rise in technological advancement in drug treatments.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of Europe brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Cannabidiol (CBD) market also provides you with detailed market analysis for every country growth in healthcare industry. Moreover, it provides detailed information regarding healthcare services and treatments, impact of regulatory scenarios, and trending parameters regarding cannabidiol (CBD) market.

