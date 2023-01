Le marché européen du broyage humide devrait atteindre 271,42 millions de dollars, à un TCAC de 0,234 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport sur le marché du broyage humide de Firm Europe mentionne de manière appropriée l’estimation de l’état actif du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par les ventes du produit et les changements requis dans le produit à l’avenir. Chemin. Des analystes chevronnés, des statisticiens, des experts en recherche, des prévisionnistes passionnés et des économistes travaillent ensemble pour créer d’excellents rapports d’études de marché pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. Notre équipe se concentre sur la compréhension des entreprises et des besoins de nos clients afin de leur envoyer les meilleurs rapports d’études de marché. Ce marché en évolution rapide a accru l’importance des rapports d’études de marché et, par conséquent, le rapport d’analyse du marché XYZ a été préparé de la manière attendue.

Dynamique du marché du broyage humide

chauffeur

Le sirop à haute teneur en fructose est très demandé dans l’industrie alimentaire et des boissons.

En raison de sa teneur en fructose de 55 %, il est plus sucré que le saccharose, augmentant la demande de sirop de maïs à haute teneur en fructose dans l’industrie des boissons gazeuses, réduisant les coûts de fabrication pour les fabricants. Étant donné que le sirop de maïs à haute teneur en fructose est un produit important fabriqué dans les procédés de mouture humide, une demande accrue devrait stimuler le marché de la mouture humide du maïs dans un proche avenir. Malgré le ralentissement économique en Europe, l’industrie des boissons en Europe devrait afficher une croissance significative.

L’importance croissante de la mouture humide dans l’industrie de l’alimentation animale

D’autres facteurs devraient alimenter la croissance du marché européen de la mouture humide du maïs, notamment la demande croissante d’éthanol de maïs, de produits de mouture humide riches en fibres digestibles, en acides aminés et en énergie, en protéines, en cystéine et en méthionine. La demande croissante de biocarburants profitera à l’industrie de la mouture humide et augmentera la demande de broyage humide.

Possibilité

De plus, la demande croissante de viande et de produits carnés dans les régions en croissance offrira des opportunités de croissance lucratives pour le marché dans les années à venir. De plus, les tendances de consommation des régimes à base de protéines animales en Europe contribueront à la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché du broyage humide

Certains pays ont mis en place des mesures de confinement strictes pour contenir l’infection, en fermant les usines de transformation des aliments et en suspendant les chaînes d’approvisionnement en aliments et en boissons pour des périodes limitées. Les pénuries de produits de restauration et de produits essentiels, les achats de panique des consommateurs du monde entier, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux restrictions de voyage et les pénuries de main-d’œuvre ont eu un impact important sur la chaîne d’approvisionnement des services de restauration.

Les principales entreprises de fabrication de robots du monde entier ont signalé une baisse de leurs revenus aux premier et deuxième trimestres de 2020, en raison du ralentissement des revenus entraîné par les verrouillages gouvernementaux et les restrictions de quarantaine dans le monde et une baisse temporaire de la demande d’automatisation. .

Couverture du marché européen du broyage humide

équipe

équipement de fraisage

matériel d’immersion

système centrifuge

système de filtre de lavage à contre-courant

Autre

application

ruban

traitement du pétrole

modification de l’amidon

Autre

Ressource

coin

blé

manioc

Patate

Autre

utilisateur final

amidon

édulcorant

vin de maïs

Autre



Analyse régionale / aperçu du marché Concasseur humide

Nous analysons le marché du broyage humide et fournissons des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, équipement, taille du processus, pays d’origine, produit final et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du broyage humide sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Turquie et le reste de l’Europe.

Le marché du broyage humide en Allemagne est en plein essor en raison de la demande croissante de broyage humide dans l’industrie alimentaire. Les Pays-Bas se développent sur le marché européen de la mouture humide à mesure que les gens deviennent plus conscients des avancées technologiques, ce qui a conduit à une augmentation des produits de mouture humide et des coproduits en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas.

