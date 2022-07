Le marché européen du biotraitement des thérapies cellulaires connaîtra une forte augmentation au cours de la période 2021-2028 avec une augmentation des revenus de 8 652,1 millions de dollars | Aperçu du marché des entreprises

Selon une nouvelle étude de marché sur « le marché européen du biotraitement de la thérapie cellulairejusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse et prévisions régionales par technologie, type de cellule, indication et utilisateur final » devrait atteindre 8 652,1 millions de dollars US d’ici 2028 contre 3 627,3 millions de dollars US en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,2% de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché européen du biotraitement de la thérapie cellulaire ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. On estime que la croissance de ce marché devrait croître en raison de facteurs moteurs clés tels que l’augmentation des investissements dans la fabrication de thérapies cellulaires et géniques, et les approbations croissantes pour les thérapies cellulaires sont les facteurs clés de la croissance du marché. Cependant, le marché devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision en raison de défis tels que le coût élevé des produits, les défis réglementaires et les défis logistiques.

Joueurs clés:

Fresenius Kabi Ag.

Société Asahi Kasei

Sartorius AG

Merck Kgaa

Thermo Fisher Scientific Inc.

Corning Incorporé

Cytiva (Ge Healthcare)

Lonza

Répligène

Catalent inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU BIOPROCESSUS EN THÉRAPIE CELLULAIRE EN EUROPE

Par technologie

Bioréacteur

Lyophilisation

Électrofilage

Flux de contrôle Centrifugation

Ultrasons Lyse

Technologie d’édition du génome

Technologie d’Immortalisation Cellulaire

Technologie des vecteurs viraux

Par type de cellule

Cellule souche

Cellule immunitaire

Cellule souche embryonnaire humaine

Cellule souche pluripotente

Cellule souche hématopoïétique

Par indication

Maladie cardiovasculaire (MCV)

Oncologie

Cicatrisation des plaies

Orthopédique

Les autres

