Le marché européen du benzoate de sodium atteindra 39 681,6 milliers de dollars américains d’ici 2028 pour croître régulièrement à un TCAC de 4,3 % | Eastman Chemical Company, Foodchem International Corporation, AM FOOD CHEMICAL CO., LIMITED

Selon notre dernière étude de marché sur « Europe Sodium Benzoate Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Regional Analysis – by Application (Food and Beverage, Pharmaceutical, Cosmetic, Agriculture, and Others) », le marché était évalué à 29 571,1 USD. mille en 2021 et devrait atteindre 39 681,6 mille dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Le benzoate de sodium est un sel de sodium de l’acide benzoïque formé après la neutralisation de l’hydroxyde de sodium avec de l’acide benzoïque. Le produit final se présente sous la forme d’une poudre cristalline inodore. Le benzoate de sodium est un type d’additif couramment utilisé comme conservateur dans les aliments emballés et les produits de soins personnels pour prolonger la durée de conservation des produits. Le benzoate de sodium est très utilisé dans différentes industries telles que l’alimentation et les boissons, les cosmétiques, l’automobile, l’agriculture et la pharmacie. Le marché européen du benzoate de sodium est principalement tiré par la demande croissante de benzoate de sodium dans l’industrie alimentaire et des boissons. En 2020, le reste de l’Europe détenait la plus grande part de marché en termes de revenus sur le marché européen du benzoate de sodium.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des applications éducatives en Amérique du Nord@ : https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00028933

Profils d’entreprise

Compagnie chimique d’Eastman

Foodchem International Corporation

AM FOOD CHEMICAL CO., LIMITÉE

Spectre Chimique

LANXESS

MERCK KGaA

Tianjin Dongda Chemical Group Co.

Jarchem Ingrédients Innovants LLC

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen du benzoate de sodium

La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des restrictions de voyage et des fermetures d’entreprises. En raison de la pandémie, les restrictions imposées par les autorités gouvernementales ont perturbé les processus de fabrication dans divers pays. L’Europe compte de nombreuses industries qui utilisent du benzoate de sodium. Ainsi, l’effet négatif de la pandémie sur les industries cosmétiques, agricoles et chimiques a eu un impact négatif sur la demande de benzoate de sodium de ces industries.

Informations sur les applications

Sur la base de l’application, le marché européen du benzoate de sodium est segmenté en aliments et boissons, cosmétiques, pharmaceutiques, agricoles et autres. Le segment de l’alimentation et des boissons représentait la plus grande part de marché en 2020. L’industrie de l’alimentation et des boissons en Europe est principalement dominée par les aliments emballés. Un changement de style culinaire avec une augmentation de la consommation de produits prêts à manger a accru la demande d’aliments emballés dans la région. Le benzoate de sodium est utilisé comme conservateur dans les aliments emballés pour empêcher les aliments de changer de couleur, de pH et de saveur et maintenir la durée de conservation des produits, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché européen du benzoate de sodium.

Achetez une copie de ce rapport @

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00028933

Pleins feux sur le rapport

Tendances progressives de l’industrie sur le marché européen du benzoate de sodium pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché européen du benzoate de sodium de 2019 à 2028

Estimation de la demande de benzoate de sodium en Europe

Développements récents pour comprendre le scénario de marché concurrentiel

Tendance et perspectives du marché ainsi que facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché européen du benzoate de sodium

Assistance dans le processus de prise de décision en mettant en évidence les stratégies de marché qui sous-tendent l’intérêt commercial, conduisant à la croissance du marché

La taille du marché européen du benzoate de sodium à différents nœuds

Aperçu détaillé et segmentation du marché, ainsi que la dynamique de l’industrie du benzoate de sodium en Europe

Taille du marché européen du benzoate de sodium dans diverses régions avec des opportunités de croissance prometteuses

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/