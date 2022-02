Le marché européen des vêtements de travail pour la santé connaîtra une croissance exponentielle au cours de la période de prévision 2022-2027

Le marché européen des vêtements de travail pour la santé devrait atteindre 1 671,07 millions de dollars américains en 2027 contre 848,40 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 8,9 % de 2020 à 2027. Des facteurs tels que l’augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies chroniques dans divers pays européens stimulent la croissance du marché.

Les vêtements de travail médicaux protègent les professionnels de la santé contre les agents pathogènes nocifs. Il existe différents types de vêtements de travail de soins de santé disponibles sur le marché, utilisés pour couvrir toutes les parties du corps. Les professionnels de la santé choisissent les vêtements de travail en fonction des exigences de leur travail. Peu de types de vêtements de travail pour les soins de santé comprennent des combinaisons, des blouses, des lunettes de sécurité ou des écrans faciaux, des masques, des gants, des blouses de laboratoire, des gommages, des chaussures et des couvre-bottes. Les lunettes de sécurité ou les écrans faciaux sont appelés lunettes en plastique qui protègent contre les éclaboussures soudaines de liquides tels que le sang, le vomi ou les excréments. Les masques sont généralement portés sur la bouche et le nez pour empêcher l’expiration de micro-organismes dans un environnement stérile. En outre, l’augmentation des cas de COVID-19 contribue également à la croissance du marché. Les vêtements de travail de soins de santé tels que les masques, les blouses, les écrans faciaux et autres aident à prévenir la propagation du virus et à protéger les travailleurs de la santé, y compris les médecins, les infirmiers et les autres membres du personnel hospitalier.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

3M

Technologie Alpha Pro

Ansell Limitée

Cardinal Santé

Drisse O&M

Tronex International, Inc.

CORPORATION KIMBERLY-CLARK

Surgeine Healthcare (Inde) Pvt. Ltd

Segments de marché clés :

Par produit, le segment des blouses représentait la plus grande part de marché sur le marché européen des vêtements de travail pour la santé en 2019. En termes d’utilisation finale, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché du marché des vêtements de travail pour la santé d’ici 2027.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ EN EUROPE :

Marché européen des vêtements de travail pour la santé – Par produit

Robes

Combinaisons

Autres

Marché européen des vêtements de travail pour la santé – Par utilisation finale

Hôpitaux

Soin à domicile

Établissements de soins ambulatoires/primaires

Autres

Marché européen des vêtements de travail pour la santé – par pays

Allemagne

La France

Italie

ROYAUME-UNI

Russie

Le reste de l’Europe

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des vêtements de travail pour la santé en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des vêtements de travail pour la santé:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des vêtements de travail pour la santé.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales du secteur sur le marché européen des vêtements de travail pour la santé, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

