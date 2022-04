Le marché européen des tumeurs neuroendocrines devrait atteindre 1153,85 USD avec les principaux acteurs clés : F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company et Viatris || DBMR

Le marché européen des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 153,85 millions d’ici 2028. L’incidence croissante des cas de tumeurs neuroendocrines agit comme un moteur pour le marché des tumeurs neuroendocrines.

Scénario de marché du marché des tumeurs neuroendocrines en Europe

L’ initiation de la tumeur se produit lorsque l’ADN des cellules saines est endommagé, entraînant une modification et une croissance incontrôlée des cellules, formant ainsi une masse agrégée de cellules. Une tumeur peut être cancéreuse et bénigne. Une tumeur cancéreuse maligne se développe et se propage à d’autres parties du corps si elle n’est pas détectée et traitée rapidement. Une tumeur bénigne peut se développer mais ne se propage pas. Une tumeur bénigne peut généralement être retirée à l’aide d’une chirurgie mini-invasive sans faire beaucoup de mal.

Les progrès technologiques pour la détection des tumeurs neuroendocrines devraient stimuler le marché des tumeurs neuroendocrines. Les investissements en capital élevés et le faible rapport coût-bénéfice des biomarqueurs et des médicaments orphelins sont le facteur qui freine la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les thérapies émergentes et le développement des traitements grâce à l’avancement des technologies génèrent une excellente opportunité pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les réglementations gouvernementales strictes sur le développement de médicaments pour les tumeurs neuroendocrines agissent comme un défi pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines.

Le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché des tumeurs neuroendocrines, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour la note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché sur les tumeurs neuroendocrines en Europe montre des profils systémiques d’entreprises illustrant comment les mouvements de divers acteurs et marques clés animent le marché. Le rapport fournit un examen de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Il couvre également les prédictions sur la disposition raisonnable des incertitudes et les dernières techniques. Ce rapport d’activité couvre un large éventail qui prend en compte les scénarios de marché, les prix comparatifs entre les principaux acteurs, les dépenses et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Le rapport de marché détaillé mène également une étude sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

TOP ACTEURS CLÉS du marché européen des tumeurs neuroendocrines

F. Hoffmann-La Roche Ltda.

Société Bristol-Myers Squibb

viatris inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Novartis AG

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Eli Lilly et compagnie

LUPINO

Société des sciences exactes

pfizer inc.

Ipsen Pharma

Advanced Accelerator Applications (filiale de Novartis AG)

BioSynthema inc.

Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc.

Bionano Génomique

calistofarma

Ilumina, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hutchison China MediTech Limited

Portée et taille du marché des tumeurs neuroendocrines en Europe

Le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en fonction de la classification, du site, du grade, du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la classification, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en réseau fonctionnel et réseau non fonctionnel. En 2021, le segment du réseau non fonctionnel domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la facilité d’identification et de diagnostic et de l’utilisation de nouvelles méthodes de diagnostic pour éliminer le réseau non fonctionnel.

Selon le site, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon, pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). En 2021, le segment du tractus gastro-intestinal (GI) dominera le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la prévalence accrue du cancer gastrique et la présence d’un solide portefeuille de produits devrait dominer le marché.

Sur la base du grade, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). En 2021, le segment de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) dominera le marché des tumeurs neuroendocrines car il peut être facilement guéri avec des traitements thérapeutiques et l’augmentation des cas de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) devrait dominer le marché.

Basé sur le type, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’incidence accrue des tumeurs cancéreuses du pancréas et de l’adoption accrue du diagnostic automatisé au point de service sur le marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en voie orale et parentérale . En 2021, le segment oral devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité des médicaments sous forme orale, de l’observance accrue des patients et de la facilité d’absorption.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité de machines de diagnostic pour détecter les tumeurs neuroendocrines avec la disponibilité des politiques de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’augmentation du nombre de fournisseurs sur le marché.

Analyse par pays du marché des tumeurs neuroendocrines

Le marché des tumeurs neuroendocrines est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, classification, site, grade, type, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des tumeurs neuroendocrines sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Lituanie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des tumeurs neuroendocrines en raison de l’augmentation des cas de tumeurs neuroendocrines, du besoin accru de thérapies ciblées et de l’augmentation du revenu disponible.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des tumeurs neuroendocrines

Le paysage concurrentiel du marché Tumeurs neuroendocrines fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, le nom de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, l’étendue du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche de la société concernant le marché des tumeurs neuroendocrines.

