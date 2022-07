Le marché européen des tumeurs neuroendocrines atteindra 1 153,85 milliards de dollars d’ici 2028

Le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines en Europe fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. En outre, le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines en Europe comprend une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Le marché européen des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 153,85 USD millions d’ici 2028. L’augmentation de l’incidence des cas de tumeurs neuroendocrines agit comme un moteur pour le marché des tumeurs neuroendocrines.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-neuroendocrine-tumors -marché

L’initiation de la tumeur a lieu lorsque l’ADN des cellules saines est endommagé, ce qui provoque le changement et la croissance des cellules de manière incontrôlée, formant ainsi une masse agrégée de cellules. Une tumeur peut être cancéreuse et bénigne. Une tumeur cancéreuse maligne se développe et se propage à d’autres parties du corps si elle n’est pas détectée tôt et traitée. Une tumeur bénigne peut se développer mais ne se propage pas. Une tumeur bénigne peut généralement être enlevée à l’aide d’une chirurgie mini-invasive sans causer beaucoup de dommages.

Les progrès technologiques pour la détection des tumeurs neuroendocrines devraient stimuler le marché des tumeurs neuroendocrines. Des investissements en capital élevés et un faible rapport avantages-coûts pour les biomarqueurs et les médicaments orphelins constituent le facteur de restriction de la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les thérapies émergentes et le développement du traitement grâce à l’avancement des technologies offrent une excellente opportunité pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. Les réglementations gouvernementales strictes sur le développement de médicaments contre les tumeurs neuroendocrines constituent un défi pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines.

Le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des tumeurs neuroendocrines, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Téléchargez la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-neuroendocrine-tumors-market

Les sociétés couvertes par le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company, Viatris Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Novartis AG, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company, LUPIN, Exact Sciences Corporation, Pfizer Inc., Ipsen Pharma, Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc. ., Bionano Genomics, Illumina, Inc., GlaxoSmithKline plc, Hutchison China MediTech Limited, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché des tumeurs neuroendocrines

Le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en fonction de la classification, du site, du grade, du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la classification, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en filet fonctionnel et en filet non fonctionnel. En 2021, le segment des filets non fonctionnels domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la facilité d’identification et de diagnostic et de l’utilisation d’une nouvelle méthode de diagnostic pour supprimer le filet non fonctionnel.

Sur la base du site, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en poumon , pancréas et tractus gastro-intestinal (GI). En 2021, le segment du tractus gastro-intestinal (GI) domine le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la prévalence accrue du cancer gastrique et de la présence d’un solide pipeline de produits qui devrait dominer le marché.

Sur la base du grade, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en grade 1 (tumeur de bas grade), grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) et grade 3 (tumeur de haut grade). En 2021, le segment de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) domine le marché des tumeurs neuroendocrines car il peut être facilement guéri par des traitements thérapeutiques et l’augmentation des cas de grade 2 (tumeur de grade intermédiaire) devrait dominer le marché.

Sur la base du type, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en diagnostic et traitement. En 2021, le segment du diagnostic devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de l’incidence accrue des tumeurs cancéreuses du pancréas et de l’adoption accrue du diagnostic automatisé au point de service sur le marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en voie orale et parentérale . En 2021, le segment oral devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité des médicaments sous forme orale, d’une plus grande observance des patients et de la facilité d’absorption.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de radiothérapie, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la disponibilité de machines de diagnostic pour détecter les tumeurs neuroendocrines avec la disponibilité des politiques de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tumeurs neuroendocrines est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des tumeurs neuroendocrines en raison de la montée en puissance des fournisseurs sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché des tumeurs neuroendocrines

Le marché des tumeurs neuroendocrines est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, classification, site, grade, type, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des tumeurs neuroendocrines sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Lituanie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des tumeurs neuroendocrines en raison de l’augmentation des cas de tumeurs neuroendocrines, de la nécessité accrue de thérapies ciblées et de l’augmentation du revenu disponible.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-neuroendocrine-tumors-market

Liste des figures :

FIGURE 1 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : ANALYSE EUROPÉENNE VS RÉGIONALE

FIGURE 5 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : ANALYSE DE LA RECHERCHE ENTREPRISES

FIGURE 6 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 8 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 9 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : GRILLE DE COUVERTURE DES UTILISATEURS FINAUX DU MARCHÉ

FIGURE 10 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : SEGMENTATION

FIGURE 11 LA SENSIBILISATION ACCRUE AUX CAS DE TUMEURS NEUROENDOCRINES DEVRAIT DYNAMISER LE MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 12 LE SEGMENT NET NON FONCTIONNEL DEVRA COMPRENDRE LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES EN 2021 ET 2028

FIGURE 13 TAUX DE SURVIE À CINQ ANS DE LA TUMEUR NEUROENDOCRINE DU PANCRÉAS ENTRE 2010 ET 2016

FIGURE 14 INCIDENCE DES TUMEURS NÉO-ENDOCRINIENS EN CHINE, EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

FIGURE 15 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR CLASSIFICATION, 2020

FIGURE 16 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES, PAR CLASSIFICATION, 2020-2028 (MILLIONS USD)

FIGURE 17 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR CLASSIFICATION, TCAC (2021-2028)

FIGURE 18 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR CLASSIFICATION, COURBE DE VIE

FIGURE 19 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR SITE, 2020

FIGURE 20 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES, PAR SITE, 2020-2028 (MILLIONS USD)

FIGURE 21 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR SITE, CAGR (2021-2028)

FIGURE 22 MARCHÉ EUROPEEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR SITE, COURBE DE VIE

FIGURE 23 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR GRADE, 2020

FIGURE 24 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES, PAR GRADE, 2020-2028 (MILLIONS USD)

FIGURE 25 MARCHÉ EUROPÉEN DES TUMEURS NEUROENDOCRINES : PAR GRADE, TCAC (2021-2028)

A continué…

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neuroendocrine-tumors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-neuroendocrine-tumors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-neuroendocrine-tumors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-neuroendocrine-tumors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-willams-sundrome-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-non-invasive-ventilation-masks-and-circuits-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kleefstra-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Le pont de données est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475