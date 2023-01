Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des tomates devrait atteindre la valeur de 63 081,70 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Le marché européen des tomates est stimulé par les nombreux avantages qu’il offre aux entreprises et aux employés. Le marché des tomates est également tiré par une augmentation de la demande de tomates dans l’industrie agroalimentaire. Le marché B2B a besoin de tomates car elles sont utilisées comme matière première pour fabriquer d’autres produits à base de tomates transformées.

Les tomates sont essentiellement des légumes de forme ronde qui peuvent être consommés cuits ou crus. Ce sont des baies comestibles et pulpeuses de l’herbe Solanum lycoperscium. Ils sont de plusieurs couleurs telles que le rouge, le jaune, l’orange et bien d’autres. Ils sont de nombreuses variétés ayant des goûts et des applications différentes. Les tomates sont une source essentielle dans les industries de transformation des aliments ayant de larges applications et contiennent également des composants essentiels utiles pour le corps humain.

Obtenez un exemple de rapport avec des graphiques, des graphiques et des chiffres @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-tomatoes-market

Dynamique du marché des tomates en Europe

Conducteurs

Forte croissance des tomates dans l’industrie agroalimentaire

Le marché B2B a besoin de tomates car elles sont utilisées comme matière première pour fabriquer d’autres produits à base de tomates transformées. Les tomates sont utilisées sous diverses formes, y compris le jus, la pâte, la purée, les tomates en dés / pelées, le ketchup, les cornichons, les sauces et les currys prêts à manger. Il existe de nombreuses utilisations pour les produits à base de tomates transformées dans le secteur alimentaire, comme les snacks, la cuisine, les hôtels, les restaurants et les chaînes de restauration rapide.

Ils peuvent être consommés cuits ou crus et sont très demandés sur le marché européen. En raison de l’urbanisation rapide, les consommateurs des pays émergents et développés sont incités à consommer des aliments prêts à l’emploi et des produits transformés à base de tomates. Pour répondre à la demande croissante, les fabricants d’aliments transformés et les transformateurs de pâte de tomate se concentrent sur les produits prêts à consommer.

Opportunité

Large gamme d’applications dans le secteur de l’alimentation et des boissons

Dans l’industrie alimentaire et des boissons, les tomates sont utilisées sous diverses formes et comme composant frais, notamment congelées, séchées, en purée, en sauce et en poudre. La flexibilité de ces nombreuses applications à base de tomates s’accroît de jour en jour, ouvrant à terme des opportunités aux industries de transformation alimentaire pour produire divers produits à base de tomates.

En raison de l’accoutumance des clients à la saveur et au goût des tomates, les tomates ont considérablement gagné en popularité. De plus, les aliments transformés et les collations utilisent fréquemment de la pâte de tomate, des purées, des sauces, des poudres et d’autres ingrédients. Le développement de technologies de production alimentaire plus spécialisées aide à découvrir de nouvelles applications pour les tomates dans l’industrie alimentaire.

Pour obtenir une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici sur @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-tomatoes-market

Retenue

Fluctuations des prix des tomates

Les marchés européens volatils et imprévisibles ont des conséquences considérables pour les entreprises industrielles. Des obstacles imprévus tels que la hausse des coûts de l’énergie et les variations inattendues des prix des matières premières perturbent les chaînes d’approvisionnement et rendent plus difficile pour les entreprises de rester rentables.

Les prix des tomates sont volatils car ils dépendent de divers facteurs tels que la saisonnalité de la production, les pluies hors saison et la sécheresse prolongée. Cela dépend également de l’emplacement, des préférences, de l’âge des consommateurs et de leur pouvoir d’achat. En raison de sa saisonnalité, les prix augmentent lorsque le produit est hors saison et diminuent lorsqu’il est en saison.

Défier

Augmentation des pertes après récolte en raison du manque d’installations de stockage

Malgré les facteurs déterminants et les opportunités disponibles sur le marché de la demande de tomates à l’échelle mondiale, l’agriculteur et le fournisseur sont confrontés à un certain défi qui affecterait l’offre de tomates. Le défi réside dans les pertes après récolte en raison de la nature périssable des tomates et du manque d’installations de stockage après la récolte et pendant le transport.

Les pertes après récolte sont principalement causées par la pourriture, les dommages mécaniques, une mauvaise manipulation, une température inappropriée, une gestion de l’humidité relative et des problèmes d’hygiène pendant la manipulation. Les pertes après récolte entraînent une baisse de la qualité du produit, ce qui finit par faire baisser son prix et influer négativement sur l’expansion du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen des tomates

Après la pandémie, la demande de tomates a augmenté car il n’y avait plus de restrictions de mouvement grâce auxquelles l’approvisionnement en produits était facile. En outre, la tendance croissante des produits alimentaires transformés et l’augmentation de la demande de culture de tomates après l’épidémie de COVID-19 devraient stimuler la croissance du marché.

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-tomatoes-market

Portée du marché des tomates en Europe

Taper

Tomates cerises

Des tomates cerises

Tomates Roma

Tomates vertes

Autres

type de produit

Frais

Congelé

Séché

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Utilisateur final

Industrie de la restauration

Ménage/Industrie du détail

Canal de distribution

Direct

Indirect

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tomates en Europe

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des tomates sont :

CASALASCO – SOCIETÀ AGRICOLA SpA, Duijvestijn Tomaten, R&L Holt Ltd., REDSTAR Sales BV.

Explorez les rapports associés :

https://spurstartup.mn.co/posts/30643092

https://www.pearltrees.com/rup07/item491420880

https://lockabee.com/read-blog/38922_yerba-mate-market-size-will-grow-at-a-cagr-of-4-9-by-2029.html

https://www.xaphyr.com/blogs/203071/Yerba-Mate-Market-Size-will-Grow-at-a-CAGR-of

https://hommement.com/rSjho9EDpICcZ3YNlv2a

https://notepin.co/shared/jchunap

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/yerba-mate-market-size-will-grow-at.html

https://hackmd.io/@UJ-unn1WT5-4wraNZWqycw/SyUgByjti

https://whotrades.com/go/3/43115129644?feedContext=limex

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/yerba-mate-marketsize-will-grow-at-a-cagr-of-4m/a4528029-7349-424f-945b-cdd186ddd01d

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com